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Провокация у берегов Крыма: как происходил "керченский инцидент" - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20241125/provokatsiya-u-beregov-kryma-kak-proiskhodil-kerchenskiy-intsident-1142073055.html
Провокация у берегов Крыма: как происходил "керченский инцидент"
Провокация у берегов Крыма: как происходил "керченский инцидент" - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Провокация у берегов Крыма: как происходил "керченский инцидент"
Шесть лет назад произошел так называемый "керченский инцидент", в ходе которого российские пограничники и военные задержали три украинских корабля при попытке... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T06:37
2024-11-25T08:56
инфографика
азовское море
керченский навал
россия
украина
керченский пролив
вооруженные силы россии
владимир путин (политик)
петр порошенко*
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Шесть лет назад произошел так называемый "керченский инцидент", в ходе которого российские пограничники и военные задержали три украинских корабля при попытке пройти Керченским проливом в Азовское море. Целью пиар-провокации киевского режима, по мнению ряда экспертов, было подтверждение Украиной своих претензий на Крым и воды Азовского моря и Керченского пролива. При этом некоторые специалисты не исключили, что тогдашний украинский президент Петр Порошенко* пытался спровоцировать РФ на вооруженный конфликт, чтобы сорвать гарантированно проигрываемые им выборы. Но "перемога" не удалась. Российские силы успешно и без жертв пресекли провокацию.Задержанные моряки признали: они были предупреждены о том, что пересекают границу России. Также они знали, что территориальные воды РФ, в которые они вторглись, были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. При этом на одном из нарушивших границу украинских кораблей находились сотрудники Службы безопасности Украины.Президент РФ Владимир Путин назвал действия Киева провокацией, организованной киевскими властями. По мнению российского лидера, Порошенко* таким способом попытался повысить свой упавший рейтинг. Российские пограничники, по словам Путина, выполнили свой воинский долг по защите территориальной целостности России.Об истории морских таранов и навалов – в инфографике РИА Новости Крым.* внесен в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Как из Керчи буксировали корабли ВМС Украины - видеоПутин об инциденте в Черном море: украинских моряков отправляли на смертьИстория одной провокации: ФСБ обнародовала хронологию событий в Черном море
азовское море
россия
украина
керченский пролив
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азовское море, керченский навал, россия, украина, инфографика, керченский пролив, вооруженные силы россии, владимир путин (политик), петр порошенко*, сбу (служба безопасности украины)
Провокация у берегов Крыма: как происходил "керченский инцидент"

Попытка кораблей Украины пройти в Азовское море: хроника "керченского инцидента" 2018 года

06:37 25.11.2024 (обновлено: 08:56 25.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Шесть лет назад произошел так называемый "керченский инцидент", в ходе которого российские пограничники и военные задержали три украинских корабля при попытке пройти Керченским проливом в Азовское море. Целью пиар-провокации киевского режима, по мнению ряда экспертов, было подтверждение Украиной своих претензий на Крым и воды Азовского моря и Керченского пролива. При этом некоторые специалисты не исключили, что тогдашний украинский президент Петр Порошенко* пытался спровоцировать РФ на вооруженный конфликт, чтобы сорвать гарантированно проигрываемые им выборы. Но "перемога" не удалась. Российские силы успешно и без жертв пресекли провокацию.
Задержанные моряки признали: они были предупреждены о том, что пересекают границу России. Также они знали, что территориальные воды РФ, в которые они вторглись, были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. При этом на одном из нарушивших границу украинских кораблей находились сотрудники Службы безопасности Украины.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия Киева провокацией, организованной киевскими властями. По мнению российского лидера, Порошенко* таким способом попытался повысить свой упавший рейтинг. Российские пограничники, по словам Путина, выполнили свой воинский долг по защите территориальной целостности России.
Об истории морских таранов и навалов – в инфографике РИА Новости Крым.
Корабли Украины пытались пройти в Азовское море: хроника керченского инцидента 2018 годаКорабли Украины пытались пройти в Азовское море: хроника керченского инцидента 2018 года
* внесен в список террористов и экстремистов
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