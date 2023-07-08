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Вслед за курcом евро: какие товары подорожают в России - эксперт

Вслед за курcом евро: какие товары подорожают в России - эксперт - РИА Новости Крым, 08.07.2023

Вслед за курcом евро: какие товары подорожают в России - эксперт

Рост курса евро и доллара неизбежно приведет к повышению цен на импортируемые в Россию товары. Такое мнение РИА Новости Крым выразил член Международного союза... РИА Новости Крым, 08.07.2023

2023-07-08T16:21

2023-07-08T16:21

2023-07-08T15:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Рост курса евро и доллара неизбежно приведет к повышению цен на импортируемые в Россию товары. Такое мнение РИА Новости Крым выразил член Международного союза экономистов Игорь Диденко.Авто и техникаЭту ситуацию эксперт называет стандартной для российского рынка: подорожание всегда следует за валютным ростом. При этом в первую очередь вырастут цены на автомобили, бытовую технику и электронику, и в самую последнюю - на товары российского производства.Цены на продуктыПри этом по продовольственной группе товаров риски повышения цен из-за валютных курсов вообще минимальны: "В России очень сильный агропромышленный сектор и предпосылок к тому, чтобы ситуация ухудшалась нет".В то же время эксперт призывает не сбрасывать со счетов инфляцию. Если Центробанк значительно повысит ключевую ставку, подорожать могут и продукты питания. Что касается ускорения роста цен на сахар, о котором ранее сообщал Росстат, Диденко призывает не паниковать."Скорее всего, это связано с колебаниями мировых цен. В зависимости от урожая в тех или иных странах, цены меняются. Если говорить о ситуации в целом, поводов для беспокойства в долгосрочном и среднесрочном периоде нет", - убежден экономист.Ранее Диденко не советовал срочно продавать валюту, поскольку значительное снижение курса в дальнейшем маловероятно. Как сообщалось, 6 июля курс евро на Московской бирже поднялся выше 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Доллар также подорожал на 1,39 рубля — до 92,39.Читайте также на РИА Новости Крым:Негосударственный пенсионный фонд: эксперт оценил риски для вкладчиковКогда в Крыму подешевеет бензинКакие продукты подорожали в Крыму – данные ЦБ

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2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

цены в крыму, игорь диденко, экономика, мнения, совет эксперта, цены и тарифы, инфляция, банк россии, курс валют