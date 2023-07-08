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Вслед за курcом евро: какие товары подорожают в России - эксперт - РИА Новости Крым, 08.07.2023
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Вслед за курcом евро: какие товары подорожают в России - эксперт
Вслед за курcом евро: какие товары подорожают в России - эксперт - РИА Новости Крым, 08.07.2023
Вслед за курcом евро: какие товары подорожают в России - эксперт
Рост курса евро и доллара неизбежно приведет к повышению цен на импортируемые в Россию товары. Такое мнение РИА Новости Крым выразил член Международного союза... РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T16:21
2023-07-08T15:47
эксклюзивы риа новости крым
цены в крыму
игорь диденко
экономика
мнения
совет эксперта
цены и тарифы
инфляция
банк россии
курс валют
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Рост курса евро и доллара неизбежно приведет к повышению цен на импортируемые в Россию товары. Такое мнение РИА Новости Крым выразил член Международного союза экономистов Игорь Диденко.Авто и техникаЭту ситуацию эксперт называет стандартной для российского рынка: подорожание всегда следует за валютным ростом. При этом в первую очередь вырастут цены на автомобили, бытовую технику и электронику, и в самую последнюю - на товары российского производства.Цены на продуктыПри этом по продовольственной группе товаров риски повышения цен из-за валютных курсов вообще минимальны: "В России очень сильный агропромышленный сектор и предпосылок к тому, чтобы ситуация ухудшалась нет".В то же время эксперт призывает не сбрасывать со счетов инфляцию. Если Центробанк значительно повысит ключевую ставку, подорожать могут и продукты питания. Что касается ускорения роста цен на сахар, о котором ранее сообщал Росстат, Диденко призывает не паниковать."Скорее всего, это связано с колебаниями мировых цен. В зависимости от урожая в тех или иных странах, цены меняются. Если говорить о ситуации в целом, поводов для беспокойства в долгосрочном и среднесрочном периоде нет", - убежден экономист.Ранее Диденко не советовал срочно продавать валюту, поскольку значительное снижение курса в дальнейшем маловероятно. Как сообщалось, 6 июля курс евро на Московской бирже поднялся выше 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Доллар также подорожал на 1,39 рубля — до 92,39.Читайте также на РИА Новости Крым:Негосударственный пенсионный фонд: эксперт оценил риски для вкладчиковКогда в Крыму подешевеет бензинКакие продукты подорожали в Крыму – данные ЦБ
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цены в крыму, игорь диденко, экономика, мнения, совет эксперта, цены и тарифы, инфляция, банк россии, курс валют
Вслед за курcом евро: какие товары подорожают в России - эксперт

Экономист Диденко прогнозирует рост цен на автомобили и технику

16:21 08.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПродажа бытовой техники
Продажа бытовой техники - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Рост курса евро и доллара неизбежно приведет к повышению цен на импортируемые в Россию товары. Такое мнение РИА Новости Крым выразил член Международного союза экономистов Игорь Диденко.

Авто и техника

"Если говорить о ценах на импортные товары, то уже понемногу ценники переписывают в сторону роста. Если вы платили за товар в евро, долларах, юанях - не важно в чем, то в любом случае вы закладываете в цену стоимость закупки следующей партии товара, на которую вам нужно будет потратить больше рублей. Поэтому ценники могут корректировать. Ну, или просто пытаться "ловить рыбку в мутной воде" и заработать на этой ситуации", - говорит Диденко.
Эту ситуацию эксперт называет стандартной для российского рынка: подорожание всегда следует за валютным ростом. При этом в первую очередь вырастут цены на автомобили, бытовую технику и электронику, и в самую последнюю - на товары российского производства.

Цены на продукты

При этом по продовольственной группе товаров риски повышения цен из-за валютных курсов вообще минимальны: "В России очень сильный агропромышленный сектор и предпосылок к тому, чтобы ситуация ухудшалась нет".
В то же время эксперт призывает не сбрасывать со счетов инфляцию. Если Центробанк значительно повысит ключевую ставку, подорожать могут и продукты питания. Что касается ускорения роста цен на сахар, о котором ранее сообщал Росстат, Диденко призывает не паниковать.
"Скорее всего, это связано с колебаниями мировых цен. В зависимости от урожая в тех или иных странах, цены меняются. Если говорить о ситуации в целом, поводов для беспокойства в долгосрочном и среднесрочном периоде нет", - убежден экономист.
Ранее Диденко не советовал срочно продавать валюту, поскольку значительное снижение курса в дальнейшем маловероятно. Как сообщалось, 6 июля курс евро на Московской бирже поднялся выше 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Доллар также подорожал на 1,39 рубля — до 92,39.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЦены в КрымуИгорь ДиденкоЭкономикаМненияСовет экспертаЦены и тарифыИнфляцияБанк РоссииКурс валют
 
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