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Негосударственный пенсионный фонд: эксперт оценил риски для вкладчиков

Негосударственный пенсионный фонд: эксперт оценил риски для вкладчиков - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Негосударственный пенсионный фонд: эксперт оценил риски для вкладчиков

Классические способы инвестирования и накопления средств сопряжены с меньшими рисками для граждан, чем участие в долгосрочной программе негосударственных... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T07:04

2023-07-04T07:04

2023-07-04T07:04

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Классические способы инвестирования и накопления средств сопряжены с меньшими рисками для граждан, чем участие в долгосрочной программе негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и рискменеджеров Александр Разуваев.Ранее Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан, которая должна позволить россиянам в простой и удобной форме копить деньги, чтобы получать дополнительный доход в будущем, или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.Гость студии признался, что достаточно пессимистично смотрит на данную инициативу. Причин на то несколько. Он отметил, что в учебниках по инвестициям и финансам всегда написано, что долгосрочные акции растут вместе с ростом экономики, прибыли и дивидендов. Но в реальности так бывает не всегда. В качестве примера эксперт привел падение индекса РТС с 2 500 до 1 000 с небольшим пунктов в период с 2008 по 2023 год.Он оценил кредит доверия к негосударственным пенсионным фондам как "очень низкий", а риски – достаточно высокими. И добавил, что не стал бы относить собственные деньги в такие компании.Инвестировать самостоятельноВ качестве альтернативы эксперт предложил воспользоваться более классическими инструментами – открыть депозитный счет или же приобрести облигации регионов или федерального займа. Если же гражданин хочет инвестировать в ценные бумаги - лучше делать это самостоятельно, через индивидуальный инвестиционный счет."На Московской бирже уже зарегистрировано 25,5 миллионов частных реестров. И в этом случае человек имеет гораздо больше шансов как диверсифицировать инвестиционный портфель, так и "вытащить" деньги с биржи", – заверил финансист.Он отметил, что негосударственный пенсионный фонд по своей сути – посредник, который управляет деньгами гражданина. Поэтому часть доходов (надо смотреть как составлена инвестиционная декларация) и часть от стоимости активов такой посредник берет себе. Стоит ли кормить посредника, задается вопросом Разуваев.И даже тот факт, что переданные в управление таким фондом средства будут застрахованы, не убеждает его воспользоваться такими услугами, так как забрать свои средства гражданин сможет только через 15 лет, либо при наступлении определенных жизненных ситуаций.В завершение эксперт отметил, что данный вид инвестиций был бы более интересным около 20 лет назад, когда экономика страны стабильно росла. И порекомендовал россиянам взвешенно подходить к вопросу накоплений и диверсифицировать инвестиционный портфель.Что такое негосударственный пенсионный фондКак сообщало ранее, программа негосударственных пенсионных фондов будет запущена с 1 января 2024 года, участие в ней будет полностью добровольным для граждан.Гражданин сможет копить самостоятельно за счет собственных добровольных взносов, а также перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления. НПФ будет инвестировать эти средства в интересах своего клиента на принципах доходности и безубыточности. Сбережения будут формироваться за счет взносов граждан и их прежних пенсионных накоплений, но вносить средства в рамках программы сможет и работодатель.Внесенные деньги граждан будут застрахованы государством на сумму 2,8 млн рублей, что в два раза больше, чем по банковским вкладам. Использовать сбережения как дополнительный доход можно будет после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Кроме того, каждый участник программы сможет получить софинансирование со стороны государства – до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу.Читайте также на РИА Новости Крым:Маткапитал в Крыму: сколько семей решили жилищный вопросДешевые займы и ОСАГО онлайн: что ждет россиян в июлеЧем программа долгосрочных сбережений от Центробанка отличается от вклада

https://crimea.ria.ru/20230426/chem-programma-dolgosrochnykh-sberezheniy-ot-tsentrobanka-otlichaetsya-ot-vklada-1128370011.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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