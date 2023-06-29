https://crimea.ria.ru/20230629/prinyat-zakon-o-dolgosrochnykh-sberezheniyakh-chto-eto-daet-rossiyanam-1129711263.html

Принят закон о долгосрочных сбережениях: что это дает россиянам

Принят закон о долгосрочных сбережениях: что это дает россиянам - РИА Новости Крым, 29.06.2023

Принят закон о долгосрочных сбережениях: что это дает россиянам

Госдума в четверг приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан, она позволит россиянам в простой и удобной форме копить деньги, чтобы получать... РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T13:49

2023-06-29T13:49

2023-06-29T13:49

россия

государственная дума рф

общество

финансы

закон и право

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Госдума в четверг приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан, она позволит россиянам в простой и удобной форме копить деньги, чтобы получать дополнительный доход в будущем, или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.Программа будет запущена с 1 января 2024 года, участие в ней будет полностью добровольным.Чтобы вступить в программу, нужно будет заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Гражданин сможет копить самостоятельно за счет собственных добровольных взносов, а также перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления. НПФ будет инвестировать эти средства в интересах своего клиента на принципах доходности и безубыточности.Сбережения будут формироваться за счет взносов граждан и их прежних пенсионных накоплений, но вносить средства в рамках программы сможет и работодатель.Внесенные деньги граждан будут застрахованы государством на сумму 2,8 млн рублей, что в два раза больше, чем по банковским вкладам.Использовать сбережения как дополнительный доход можно будет после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.Деньги можно будет забрать досрочно и без потери дохода, но только в особых жизненных ситуациях, например, для оплаты дорогостоящего лечения.Сбережения можно будет передавать по наследству.Каждый участник программы сможет получить софинансирование со стороны государства – до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу.Однако размер вложений, необходимых для получения максимальной поддержки, варьируется от дохода. Так, гражданину со среднемесячным доходом до 80 тысяч рублей государство будет доплачивать один рубль за каждый вложенный рубль.При доходе в 80-150 тысяч размер поддержки составит один рубль на два вложенных рубля, а при доходе выше 150 тысяч – один рубль на четыре вложенных рубля.Читайте также на РИА Новости Крым:Маткапитал в Крыму: сколько семей решили жилищный вопросВыплаты по-новому и дополнительные выходные: что ждет россиян в июнеЧем программа долгосрочных сбережений от Центробанка отличается от вклада

https://crimea.ria.ru/20230221/putin-v-rossii-formiruyutsya-usloviya-dlya-snizheniya-kreditnykh-stavok-1127137354.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственная дума рф, общество, финансы, закон и право, новости