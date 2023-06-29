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Принят закон о долгосрочных сбережениях: что это дает россиянам
Принят закон о долгосрочных сбережениях: что это дает россиянам - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Принят закон о долгосрочных сбережениях: что это дает россиянам
Госдума в четверг приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан, она позволит россиянам в простой и удобной форме копить деньги, чтобы получать... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T13:49
2023-06-29T13:49
2023-06-29T13:49
россия
государственная дума рф
общество
финансы
закон и право
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Госдума в четверг приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан, она позволит россиянам в простой и удобной форме копить деньги, чтобы получать дополнительный доход в будущем, или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.Программа будет запущена с 1 января 2024 года, участие в ней будет полностью добровольным.Чтобы вступить в программу, нужно будет заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Гражданин сможет копить самостоятельно за счет собственных добровольных взносов, а также перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления. НПФ будет инвестировать эти средства в интересах своего клиента на принципах доходности и безубыточности.Сбережения будут формироваться за счет взносов граждан и их прежних пенсионных накоплений, но вносить средства в рамках программы сможет и работодатель.Внесенные деньги граждан будут застрахованы государством на сумму 2,8 млн рублей, что в два раза больше, чем по банковским вкладам.Использовать сбережения как дополнительный доход можно будет после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.Деньги можно будет забрать досрочно и без потери дохода, но только в особых жизненных ситуациях, например, для оплаты дорогостоящего лечения.Сбережения можно будет передавать по наследству.Каждый участник программы сможет получить софинансирование со стороны государства – до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу.Однако размер вложений, необходимых для получения максимальной поддержки, варьируется от дохода. Так, гражданину со среднемесячным доходом до 80 тысяч рублей государство будет доплачивать один рубль за каждый вложенный рубль.При доходе в 80-150 тысяч размер поддержки составит один рубль на два вложенных рубля, а при доходе выше 150 тысяч – один рубль на четыре вложенных рубля.Читайте также на РИА Новости Крым:Маткапитал в Крыму: сколько семей решили жилищный вопросВыплаты по-новому и дополнительные выходные: что ждет россиян в июнеЧем программа долгосрочных сбережений от Центробанка отличается от вклада
https://crimea.ria.ru/20230221/putin-v-rossii-formiruyutsya-usloviya-dlya-snizheniya-kreditnykh-stavok-1127137354.html
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россия, государственная дума рф, общество, финансы, закон и право, новости
Принят закон о долгосрочных сбережениях: что это дает россиянам
Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений россиян
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Госдума в четверг приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан, она позволит россиянам в простой и удобной форме копить деньги, чтобы получать дополнительный доход в будущем, или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.
Программа будет запущена с 1 января 2024 года, участие в ней будет полностью добровольным.
Чтобы вступить в программу, нужно будет заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Гражданин сможет копить самостоятельно за счет собственных добровольных взносов, а также перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления. НПФ будет инвестировать эти средства в интересах своего клиента на принципах доходности и безубыточности.
Сбережения будут формироваться за счет взносов граждан и их прежних пенсионных накоплений, но вносить средства в рамках программы сможет и работодатель.
Внесенные деньги граждан будут застрахованы государством на сумму 2,8 млн рублей, что в два раза больше, чем по банковским вкладам.
Использовать сбережения как дополнительный доход можно будет после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Деньги можно будет забрать досрочно и без потери дохода, но только в особых жизненных ситуациях, например, для оплаты дорогостоящего лечения.
Сбережения можно будет передавать по наследству.
Каждый участник программы сможет получить софинансирование со стороны государства – до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу.
Однако размер вложений, необходимых для получения максимальной поддержки, варьируется от дохода. Так, гражданину со среднемесячным доходом до 80 тысяч рублей государство будет доплачивать один рубль за каждый вложенный рубль.
При доходе в 80-150 тысяч размер поддержки составит один рубль на два вложенных рубля, а при доходе выше 150 тысяч – один рубль на четыре вложенных рубля.
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