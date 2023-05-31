https://crimea.ria.ru/20230531/vyplaty-po-novomu-i-dopolnitelnye-vykhodnye-chto-zhdet-rossiyan-v-iyune-1129047032.html

Выплаты по-новому и дополнительные выходные: что ждет россиян в июне

Выплаты по-новому и дополнительные выходные: что ждет россиян в июне - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Выплаты по-новому и дополнительные выходные: что ждет россиян в июне

В июне в России повысят пенсии, но не всем, выплаты из маткапила будут начислять по новым правилам, самозанятые граждане смогут зарегистрировать собственный... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T07:31

2023-05-31T07:31

2023-05-31T07:53

закон и право

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россия

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В июне в России повысят пенсии, но не всем, выплаты из маткапила будут начислять по новым правилам, самозанятые граждане смогут зарегистрировать собственный товарный знак, вейпы начнут прятать от покупателей, а крымчане получат дополнительные выходные.Подробнее об этих и других новшествах первого летнего месяца — в подборке РИА Новости Крым.Пенсии россиянамС 1 июня отметившим 80-летие россиянам удвоят фиксированную выплату к пенсии. В 2023 году она составляет 7 567,34 рубля. Никаких заявлений для начисления не нужно, все произойдет автоматически. Граждан, достигших 85 лет, ждет надбавка в 500 рублей.Жители осажденного Сталинграда со статусом ветеранов Великой Отечественной войны теперь приравниваются к жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, они получат право на дополнительные выплаты - около четырех тысяч рублей в месяц, а еще - льготы на проезд в общественном транспорте и оплату "коммуналки" и ежемесячные 500 рублей в качестве дополнительной матпомощи.Родители и школьникиВыплаты материнского капитала теперь будут начислять по новым правилам. В Социальном фонде России назначена единая дата: пятого числа каждого месяца семьи с детьми до трех лет будут получать выплаты за предыдущий месяц. К примеру, 5 июня семьям перечислят деньги из материнского капитала за май. Раньше это было 20-е число.В России продолжается экзаменационная кампания по сдаче ЕГЭ–2023. Она началась 26 мая и продлится до 1 июля. К этому времени школьники уже сдали экзамены по географии, литературе, химии и русскому языку. Впереди еще несколько: аттестация по математике 1 июня, 5-го экзамен по истории и физике, 8 июня – по обществознанию, 13 июня – иностранный язык письменно, 16-17 – устный иностранный и биология, 19-20 июня – информатика и ИКТ. С 22 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменовДополнительные выходныеВ общей сложности на 30 календарных дней июня в 2023 году в России приходится 9 нерабочих дней. Восемь из них - субботы и воскресенья. Дополнительно россиян ждет один праздничный выходной в связи с Днем России: по этому поводу отдыхаем три дня с 10 по 12 июня. Далее с 13 по 16 июня - четырехдневная рабочая неделя.Крымчане дополнительно получат еще два выходных - 5 июня, в честь Дня Святой Троицы, и 30 числа по случаю праздника Курбан-байрам.И другие изменения…Самозанятым. С 29 июня самозанятые граждане смогут регистрировать, использовать в работе и продавать собственный товарный знак или же покупать чужие. Раньше право на это имели только ИП и юрлица.Курильщикам. С 1 июня россияне не смогут купить вейпы в автоматах, онлайн, а также на ярмарках и выставках. Торговать ими теперь будут только в магазинах и павильонах. При этом выкладка и демонстрация устройств запрещена. Любые скидки на вейпы тоже запрещены - так законодатель рассчитывает снизить спрос на вредную продукцию.Желающим отказаться от гражданства Украины. С 17 июня для аннулирования гражданства Украины будет достаточно подать заявление в местное подразделение МВД. Со дня подачи заявления гражданин России будет считаться не имеющим гражданства Украины.Дольщикам. Участники долевого строительства, которым переданы права застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок, получают возможность подавать заявление о выплате возмещения через единый портал госуслуг.Сладкоежкам. Сахар может подорожать, поскольку 1 июня истекает срок заморозки цен на этот продукт. Эти цены были зафиксированы в прошлом году решением кабмина. Пока максимальная оптовая цена - 36 рублей за килограмм, максимальная розничная - 45 рублей за килограмм.Остальным потребителям. Зубные щетки начнут производить по ГОСТу, а товары легкой промышленности - маркировать: в частности, речь о предметах верхней одежды и продукции из искусственного меха. Если есть маркировка - товар безопасен.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили закон о лишении приобретенного гражданства РоссииУчастников спецоперации бесплатно научат новым профессиямДенежное довольствие участников СВО уравняют

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https://crimea.ria.ru/20230524/okolo-100-vypusknikov-zaporozhskoy-oblasti-sdadut-ege-v-krymu-1128931414.html

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https://crimea.ria.ru/20230526/zakon-o-sez-dlya-novykh-regionov-primut-dosrochno-po-primeru-kryma--putin-1128997089.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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