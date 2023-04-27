https://crimea.ria.ru/20230427/v-krymu-otsenili-zakon-o-lishenii-priobretennogo-grazhdanstva-rossii-1128383794.html

В Крыму оценили закон о лишении приобретенного гражданства России

В Крыму оценили закон о лишении приобретенного гражданства России - РИА Новости Крым, 27.04.2023

В Крыму оценили закон о лишении приобретенного гражданства России

Лишение гражданства – институт, существующий во всех цивилизованных странах, и Россия обязана восполнить пробел, который появился после развала СССР усилиями... РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T08:01

2023-04-27T08:01

2023-04-27T10:02

радио "спутник в крыму"

крым

россия

вооруженные силы россии

закон о лишении приобретенного гражданства россии

общество

мнения

наталья киселева

безопасность

совет федерации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Лишение гражданства – институт, существующий во всех цивилизованных странах, и Россия обязана восполнить пробел, который появился после развала СССР усилиями "борцов с тоталитаризмом". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму", комментируя ужесточение закона о гражданстве, высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог Наталья Киселева. 25 апреля Конституционный комитет Совета Федерации поддержал законопроект о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ВС РФ) и совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности. Помимо этого, лишение гражданства предусматривается за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, подделку документов и преступления в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ. Отказаться от гражданства можно и добровольно. Соответствующие поправки вносятся в закон "О гражданстве РФ". Госдума проголосовала за их принятие 18 апреля.По словам Киселевой, институт лишения гражданства – обычная практика государств в любой части света, его нормы предусмотрены в международных конвенциях. Он есть во всех западных государствах, "которые присвоили себе звание цивилизованных". В России этот институт был, но исчез с развалом Советского Союза, когда изменялось законодательство, и образовалась лакуна – ее сейчас и заполняют.Она обратила внимание на то, что, например, в Великобритании могут лишить гражданства, "если это будет способствовать общественному благу" – размытая норма, аналогов которой нет больше нигде. Тогда как в России мера предусмотрена за серьезные преступления, связанные с ущербом для государства и его безопасности. Причем речь идет о лишении гражданства не россиян по рождению, а натурализованных граждан, то есть тех, кто приобрел гражданство России.Киселева подчеркнула, что дискредитация Вооруженных Сил России "напрямую относится к нанесению серьезного ущерба государству", и такая норма существует в большинстве стран, "а не в каких-то отдельных".По мнению социолога, России также необходимо продолжать масштабные реформы во всех сферах, где изменилось законодательство после распада СССР."Нужны реформы образования, медицины – надо все пересмотреть. Потому что это были нормы, навязанные нам странами, в которых таких норм нет".Читайте также на РИА Новости Крым:15 лет тюрьмы за фейки о добровольцах в зоне СВО – закон принятМВД выявило 5 тысяч правонарушений за дискредитацию российской армииЗакон о фейках об участниках СВО необходимо ужесточить – мнение

https://crimea.ria.ru/20230324/tovarisch-mayor-proshu-razobratsya-kak-rabotaet-krymskiy-smersh-1127752087.html

https://crimea.ria.ru/20230418/gosduma-za-diskreditatsiyu-armii-budut-lishat-grazhdanstva-1128241610.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, вооруженные силы россии, закон о лишении приобретенного гражданства россии, общество, мнения, наталья киселева, безопасность, совет федерации