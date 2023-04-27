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В Крыму оценили закон о лишении приобретенного гражданства России - РИА Новости Крым, 27.04.2023
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В Крыму оценили закон о лишении приобретенного гражданства России
В Крыму оценили закон о лишении приобретенного гражданства России - РИА Новости Крым, 27.04.2023
В Крыму оценили закон о лишении приобретенного гражданства России
Лишение гражданства – институт, существующий во всех цивилизованных странах, и Россия обязана восполнить пробел, который появился после развала СССР усилиями... РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T08:01
2023-04-27T10:02
радио "спутник в крыму"
крым
россия
вооруженные силы россии
закон о лишении приобретенного гражданства россии
общество
мнения
наталья киселева
безопасность
совет федерации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Лишение гражданства – институт, существующий во всех цивилизованных странах, и Россия обязана восполнить пробел, который появился после развала СССР усилиями "борцов с тоталитаризмом". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму", комментируя ужесточение закона о гражданстве, высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог Наталья Киселева. 25 апреля Конституционный комитет Совета Федерации поддержал законопроект о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ВС РФ) и совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности. Помимо этого, лишение гражданства предусматривается за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, подделку документов и преступления в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ. Отказаться от гражданства можно и добровольно. Соответствующие поправки вносятся в закон "О гражданстве РФ". Госдума проголосовала за их принятие 18 апреля.По словам Киселевой, институт лишения гражданства – обычная практика государств в любой части света, его нормы предусмотрены в международных конвенциях. Он есть во всех западных государствах, "которые присвоили себе звание цивилизованных". В России этот институт был, но исчез с развалом Советского Союза, когда изменялось законодательство, и образовалась лакуна – ее сейчас и заполняют.Она обратила внимание на то, что, например, в Великобритании могут лишить гражданства, "если это будет способствовать общественному благу" – размытая норма, аналогов которой нет больше нигде. Тогда как в России мера предусмотрена за серьезные преступления, связанные с ущербом для государства и его безопасности. Причем речь идет о лишении гражданства не россиян по рождению, а натурализованных граждан, то есть тех, кто приобрел гражданство России.Киселева подчеркнула, что дискредитация Вооруженных Сил России "напрямую относится к нанесению серьезного ущерба государству", и такая норма существует в большинстве стран, "а не в каких-то отдельных".По мнению социолога, России также необходимо продолжать масштабные реформы во всех сферах, где изменилось законодательство после распада СССР."Нужны реформы образования, медицины – надо все пересмотреть. Потому что это были нормы, навязанные нам странами, в которых таких норм нет".Читайте также на РИА Новости Крым:15 лет тюрьмы за фейки о добровольцах в зоне СВО – закон принятМВД выявило 5 тысяч правонарушений за дискредитацию российской армииЗакон о фейках об участниках СВО необходимо ужесточить – мнение
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крым, россия, вооруженные силы россии, закон о лишении приобретенного гражданства россии, общество, мнения, наталья киселева, безопасность, совет федерации
В Крыму оценили закон о лишении приобретенного гражданства России

Киселева: закон о лишении приобретенного гражданства есть у всех стран и должен быть в РФ

08:01 27.04.2023 (обновлено: 10:02 27.04.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Лишение гражданства – институт, существующий во всех цивилизованных странах, и Россия обязана восполнить пробел, который появился после развала СССР усилиями "борцов с тоталитаризмом". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму", комментируя ужесточение закона о гражданстве, высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог Наталья Киселева.
25 апреля Конституционный комитет Совета Федерации поддержал законопроект о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ВС РФ) и совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности. Помимо этого, лишение гражданства предусматривается за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, подделку документов и преступления в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ. Отказаться от гражданства можно и добровольно. Соответствующие поправки вносятся в закон "О гражданстве РФ". Госдума проголосовала за их принятие 18 апреля.
По словам Киселевой, институт лишения гражданства – обычная практика государств в любой части света, его нормы предусмотрены в международных конвенциях. Он есть во всех западных государствах, "которые присвоили себе звание цивилизованных". В России этот институт был, но исчез с развалом Советского Союза, когда изменялось законодательство, и образовалась лакуна – ее сейчас и заполняют.
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"Мы так очищались от этого "тоталитарного прошлого", что очистили наши защитные кожные покровы. И сейчас мы идем по пути обычного государства, в котором есть институт лишения гражданства, и восполняем этот пробел", – сказала Киселева.

Она обратила внимание на то, что, например, в Великобритании могут лишить гражданства, "если это будет способствовать общественному благу" – размытая норма, аналогов которой нет больше нигде. Тогда как в России мера предусмотрена за серьезные преступления, связанные с ущербом для государства и его безопасности. Причем речь идет о лишении гражданства не россиян по рождению, а натурализованных граждан, то есть тех, кто приобрел гражданство России.

"Лишение гражданства - не наказание, это - лишение прав. Человек, становясь гражданином, получает не только права, но и обязанности перед государством. Как и у государства перед человеком и гражданином. Надо вот это не забывать: жизнь состоит не из одних только пряников, а в случае каких-то неправомерных действий будет и кнут. Обозначены рамки, и человек сам решает: нарушать их или нет", – отметила эксперт.

Киселева подчеркнула, что дискредитация Вооруженных Сил России "напрямую относится к нанесению серьезного ущерба государству", и такая норма существует в большинстве стран, "а не в каких-то отдельных".
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18 апреля, 15:49
Госдума: за дискредитацию армии будут лишать гражданства
По мнению социолога, России также необходимо продолжать масштабные реформы во всех сферах, где изменилось законодательство после распада СССР.
"Нужны реформы образования, медицины – надо все пересмотреть. Потому что это были нормы, навязанные нам странами, в которых таких норм нет".
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