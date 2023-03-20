https://crimea.ria.ru/20230320/mvd-vyyavilo-5-tysyach-pravonarusheniy-za-diskreditatsiyu-rossiyskoy-armii-1127658389.html

МВД выявило 5 тысяч правонарушений за дискредитацию российской армии

МВД выявило 5 тысяч правонарушений за дискредитацию российской армии - РИА Новости Крым, 20.03.2023

МВД выявило 5 тысяч правонарушений за дискредитацию российской армии

Органы МВД в минувшем году выявили порядка пять тысяч правонарушений и 41 преступление, связанных с дискредитацией российской армии. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T15:34

2023-03-20T15:34

2023-03-20T15:34

владимир путин посетил мариуполь

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

владимир колокольцев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Органы МВД в минувшем году выявили порядка пять тысяч правонарушений и 41 преступление, связанных с дискредитацией российской армии. Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.Также полицейские задокументировали почти 90 фактов заведомо недостоверных публикаций о нашей армии. МВД во взаимодействии с Роскомнадзором пресекли распространение порядка 160 тысяч ложных и других запрещенных сведений, добавил Колокольцев.Он констатировал, что российские пользователи интернета постоянно подвергались массированным вбросам провокационного характера.14 марта Госдума одобрила поправки в закон об уголовной ответственности за фейки в отношении ВС РФ, распространив наказание за это и в отношении добровольческих формирований. За нарушение закона теперь можно получить до 15 лет тюрьмы.Принятый в третьем чтении законопроект с поправками об уголовной ответственности за дискредитацию участников СВО и распространение о них фейков, независимо от статуса бойцов, предполагает не только лишение свободы, но и штраф до 5 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла поправки в УК за фейки о работе органов власти за рубежом Крымчанка заплатит штраф за дискредитацию российской армии Путин принял участие в совещании с представителями МВД. Видео

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин посетил мариуполь, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), владимир колокольцев, россия, закон и право, новости, сво, общество