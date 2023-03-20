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МВД выявило 5 тысяч правонарушений за дискредитацию российской армии
МВД выявило 5 тысяч правонарушений за дискредитацию российской армии - РИА Новости Крым, 20.03.2023
МВД выявило 5 тысяч правонарушений за дискредитацию российской армии
Органы МВД в минувшем году выявили порядка пять тысяч правонарушений и 41 преступление, связанных с дискредитацией российской армии. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T15:34
2023-03-20T15:34
2023-03-20T15:34
владимир путин посетил мариуполь
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
владимир колокольцев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Органы МВД в минувшем году выявили порядка пять тысяч правонарушений и 41 преступление, связанных с дискредитацией российской армии. Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.Также полицейские задокументировали почти 90 фактов заведомо недостоверных публикаций о нашей армии. МВД во взаимодействии с Роскомнадзором пресекли распространение порядка 160 тысяч ложных и других запрещенных сведений, добавил Колокольцев.Он констатировал, что российские пользователи интернета постоянно подвергались массированным вбросам провокационного характера.14 марта Госдума одобрила поправки в закон об уголовной ответственности за фейки в отношении ВС РФ, распространив наказание за это и в отношении добровольческих формирований. За нарушение закона теперь можно получить до 15 лет тюрьмы.Принятый в третьем чтении законопроект с поправками об уголовной ответственности за дискредитацию участников СВО и распространение о них фейков, независимо от статуса бойцов, предполагает не только лишение свободы, но и штраф до 5 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла поправки в УК за фейки о работе органов власти за рубежом Крымчанка заплатит штраф за дискредитацию российской армии Путин принял участие в совещании с представителями МВД. Видео
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владимир путин посетил мариуполь, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), владимир колокольцев, россия, закон и право, новости, сво, общество
МВД выявило 5 тысяч правонарушений за дискредитацию российской армии
Колокольцев: выявлено 5 тысяч правонарушений, связанных с дискредитацией российской армии
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Органы МВД в минувшем году выявили порядка пять тысяч правонарушений и 41 преступление, связанных с дискредитацией российской армии. Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
"Особое внимание удалялось недопущению дискредитации Вооруженных сил РФ. Было выявлено пять тысяч административных правонарушений и 41 преступление", - сказал он на расширенном заседании коллегии МВД в понедельник.
Также полицейские задокументировали почти 90 фактов заведомо недостоверных публикаций о нашей армии. МВД во взаимодействии с Роскомнадзором пресекли распространение порядка 160 тысяч ложных и других запрещенных сведений, добавил Колокольцев.
Он констатировал, что российские пользователи интернета постоянно подвергались массированным вбросам провокационного характера.
14 марта Госдума одобрила поправки в закон об уголовной ответственности за фейки в отношении ВС РФ
, распространив наказание за это и в отношении добровольческих формирований. За нарушение закона теперь можно получить до 15 лет тюрьмы.
Принятый в третьем чтении законопроект с поправками об уголовной ответственности за дискредитацию участников СВО и распространение о них фейков, независимо от статуса бойцов, предполагает не только лишение свободы, но и штраф до 5 млн рублей.
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