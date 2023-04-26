https://crimea.ria.ru/20230426/chem-programma-dolgosrochnykh-sberezheniy-ot-tsentrobanka-otlichaetsya-ot-vklada-1128370011.html

Чем программа долгосрочных сбережений от Центробанка отличается от вклада

Чем программа долгосрочных сбережений от Центробанка отличается от вклада - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Чем программа долгосрочных сбережений от Центробанка отличается от вклада

Банк России готовится к запуску добровольной программы долгосрочных сбережений, которая позволит россиянам начать формировать финансовую подушку безопасности в... РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T20:36

2023-04-26T20:36

2023-04-26T20:38

радио "спутник в крыму"

россия

общество

банк россии

экономика

пенсия

мнения

андрей вершицкий

финансы

изменения в пенсионном законодательстве россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Банк России готовится к запуску добровольной программы долгосрочных сбережений, которая позволит россиянам начать формировать финансовую подушку безопасности в достаточно раннем возрасте. Чем данный инвестиционный инструмент отличается от обычного сберегательного счета, насколько безопасен и какие преференции позволит получить – объяснил в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского, кандидат экономических наук Андрей Вершицкий.Как ранее пояснили в Банке России, программа долгосрочных сбережений (ПДС) является добровольной. Размер и частоту отчислений граждане также определяют самостоятельно. Кроме того, человек может перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления. Предварительно программа может начать работать уже с 1 января 2024 года.По словам гостя студии, программа долгосрочных сбережений для граждан, кроме длительности вклада – не менее 15 лет или же достижения вкладчиком возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин – обладает еще некоторыми отличиями от обычного среднесрочного депозита.По мнению экономиста, данный финансовый инструмент необходимо рассматривать как формирование дополнительной выплаты к пенсии."Если сейчас размер пенсионных выплат к примеру 20 тысяч рублей, а по опросам пенсионеров им необходимо получать около 40 тысяч рублей, чтобы чувствовать себя более-менее комфортно. И недостающую сумму надо где-то брать. И если предусмотреть механизм, который позволит человеку позаботиться об этом и заранее саккумулировать какие-то средства, то при выходе на пенсию человек сможет получать дополнительную прибавку из другого источника, не рассчитывая только на пенсионные накопления", – уверен экономист.По его словам, целевая аудитория продукта – люди в возрасте от 20 лет и старше. И поскольку речь едет о сложном проценте (когда процент начисляется на процент), то к выходу на пенсию люди могут накопить весьма внушительную сумму. Кроме того, условиями программы предусмотрен механизм наследования средств со счета в случае, если с его владельцем что-то случится.При этом Вершицкий отметил, что ПДС – не единственный доступный способ накопления финансовой подушки безопасности. Граждане могут открывать индивидуальные инвестиционные счета, приобретать акции компаний и ценные бумаги, в том числе облигации федерального займа (ОФЗ). Последние гарантируют возврат вложенных средств и возврат НДФЛ в размере 15%."Также можно приобретать корпоративные облигации, доходность по которым выше. Или же облигации регионов России, доходность по которым выше, чем по ОФЗ, но как правило, чуть меньше чем по корпоративным облигациям", – уточнил специалист. При наличии определенных знаний и опыта, граждане могут вкладывать средства в фондовый рынок дружественных стран.По словам экономиста, программа долгосрочных сбережений интересна еще и тем, что гарантированная сумма составляет 2,8 млн рублей, что вдвое превышает аналогичную выплату по обычным банковским вкладам. Воспользовавшись ПДС человек может начать формировать своеобразную прибавку к пенсии еще в достаточно раннем возрасте – с 20 или 30 лет. К выходу на пенсию удастся накопить весьма внушительную сумму, которая позволит чувствовать себя весьма комфортно, резюмировал Вершицкий.Как ранее сообщали специалисты, в России рекордными темпами растет число открытых гражданами индивидуальных инвестиционных счетов. При этом специалисты указывают, что попытка торговли акциями без необходимых знаний может привести к достаточно тяжелым последствиям.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономист назвал способы пассивного доходаКак защитить свои сбережения и спать спокойноРоссиянам могут вернуть до 288 тысяч рублей уплаченных за год налогов

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https://crimea.ria.ru/20230330/rossiyane-za-rubezhom-smogut-poluchat-pensiyu-i-vyplaty-1127862606.html

https://crimea.ria.ru/20230330/kak-skoro-nalichnye-dengi-vyydut-iz-oborota-v-rossii--mnenie-1127852570.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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