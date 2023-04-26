Рейтинг@Mail.ru
Чем программа долгосрочных сбережений от Центробанка отличается от вклада - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230426/chem-programma-dolgosrochnykh-sberezheniy-ot-tsentrobanka-otlichaetsya-ot-vklada-1128370011.html
Чем программа долгосрочных сбережений от Центробанка отличается от вклада
Чем программа долгосрочных сбережений от Центробанка отличается от вклада - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Чем программа долгосрочных сбережений от Центробанка отличается от вклада
Банк России готовится к запуску добровольной программы долгосрочных сбережений, которая позволит россиянам начать формировать финансовую подушку безопасности в... РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T20:36
2023-04-26T20:38
радио "спутник в крыму"
россия
общество
банк россии
экономика
пенсия
мнения
андрей вершицкий
финансы
изменения в пенсионном законодательстве россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0e/1119147989_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1429d50fe6532cbf24e74a5cdb0e436b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Банк России готовится к запуску добровольной программы долгосрочных сбережений, которая позволит россиянам начать формировать финансовую подушку безопасности в достаточно раннем возрасте. Чем данный инвестиционный инструмент отличается от обычного сберегательного счета, насколько безопасен и какие преференции позволит получить – объяснил в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского, кандидат экономических наук Андрей Вершицкий.Как ранее пояснили в Банке России, программа долгосрочных сбережений (ПДС) является добровольной. Размер и частоту отчислений граждане также определяют самостоятельно. Кроме того, человек может перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления. Предварительно программа может начать работать уже с 1 января 2024 года.По словам гостя студии, программа долгосрочных сбережений для граждан, кроме длительности вклада – не менее 15 лет или же достижения вкладчиком возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин – обладает еще некоторыми отличиями от обычного среднесрочного депозита.По мнению экономиста, данный финансовый инструмент необходимо рассматривать как формирование дополнительной выплаты к пенсии."Если сейчас размер пенсионных выплат к примеру 20 тысяч рублей, а по опросам пенсионеров им необходимо получать около 40 тысяч рублей, чтобы чувствовать себя более-менее комфортно. И недостающую сумму надо где-то брать. И если предусмотреть механизм, который позволит человеку позаботиться об этом и заранее саккумулировать какие-то средства, то при выходе на пенсию человек сможет получать дополнительную прибавку из другого источника, не рассчитывая только на пенсионные накопления", – уверен экономист.По его словам, целевая аудитория продукта – люди в возрасте от 20 лет и старше. И поскольку речь едет о сложном проценте (когда процент начисляется на процент), то к выходу на пенсию люди могут накопить весьма внушительную сумму. Кроме того, условиями программы предусмотрен механизм наследования средств со счета в случае, если с его владельцем что-то случится.При этом Вершицкий отметил, что ПДС – не единственный доступный способ накопления финансовой подушки безопасности. Граждане могут открывать индивидуальные инвестиционные счета, приобретать акции компаний и ценные бумаги, в том числе облигации федерального займа (ОФЗ). Последние гарантируют возврат вложенных средств и возврат НДФЛ в размере 15%."Также можно приобретать корпоративные облигации, доходность по которым выше. Или же облигации регионов России, доходность по которым выше, чем по ОФЗ, но как правило, чуть меньше чем по корпоративным облигациям", – уточнил специалист. При наличии определенных знаний и опыта, граждане могут вкладывать средства в фондовый рынок дружественных стран.По словам экономиста, программа долгосрочных сбережений интересна еще и тем, что гарантированная сумма составляет 2,8 млн рублей, что вдвое превышает аналогичную выплату по обычным банковским вкладам. Воспользовавшись ПДС человек может начать формировать своеобразную прибавку к пенсии еще в достаточно раннем возрасте – с 20 или 30 лет. К выходу на пенсию удастся накопить весьма внушительную сумму, которая позволит чувствовать себя весьма комфортно, резюмировал Вершицкий.Как ранее сообщали специалисты, в России рекордными темпами растет число открытых гражданами индивидуальных инвестиционных счетов. При этом специалисты указывают, что попытка торговли акциями без необходимых знаний может привести к достаточно тяжелым последствиям.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономист назвал способы пассивного доходаКак защитить свои сбережения и спать спокойноРоссиянам могут вернуть до 288 тысяч рублей уплаченных за год налогов
https://crimea.ria.ru/20230417/pochemu-pensionery-ostro-nuzhdayutsya-v-smyagchenii-zakona-o-bankrotstve-1128209902.html
https://crimea.ria.ru/20230330/rossiyane-za-rubezhom-smogut-poluchat-pensiyu-i-vyplaty-1127862606.html
https://crimea.ria.ru/20230330/kak-skoro-nalichnye-dengi-vyydut-iz-oborota-v-rossii--mnenie-1127852570.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0e/1119147989_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3c2472c11c60fd44e842c436f5161aa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество, банк россии, экономика, пенсия, мнения, андрей вершицкий, финансы, изменения в пенсионном законодательстве россии, пенсионный фонд рф
Чем программа долгосрочных сбережений от Центробанка отличается от вклада

Прибавка к пенсии: как программа долгосрочных сбережений позволит накопить на старость

20:36 26.04.2023 (обновлено: 20:38 26.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Банк России готовится к запуску добровольной программы долгосрочных сбережений, которая позволит россиянам начать формировать финансовую подушку безопасности в достаточно раннем возрасте. Чем данный инвестиционный инструмент отличается от обычного сберегательного счета, насколько безопасен и какие преференции позволит получить – объяснил в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского, кандидат экономических наук Андрей Вершицкий.
Как ранее пояснили в Банке России, программа долгосрочных сбережений (ПДС) является добровольной. Размер и частоту отчислений граждане также определяют самостоятельно. Кроме того, человек может перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления. Предварительно программа может начать работать уже с 1 января 2024 года.
Пенсионеры - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
17 апреля, 08:32Радио "Спутник в Крыму"
Почему пенсионеры остро нуждаются в смягчении закона о банкротстве
По словам гостя студии, программа долгосрочных сбережений для граждан, кроме длительности вклада – не менее 15 лет или же достижения вкладчиком возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин – обладает еще некоторыми отличиями от обычного среднесрочного депозита.
"В частности, ПДС предусматривает государственное софинансирование. То есть к собственным накоплениям человека добавляется сумма до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу. Кроме того, участнику программы полагается налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате гражданином взносов в программу до 400 тысяч рублей", – пояснил Вершицкий.
По мнению экономиста, данный финансовый инструмент необходимо рассматривать как формирование дополнительной выплаты к пенсии.
"Если сейчас размер пенсионных выплат к примеру 20 тысяч рублей, а по опросам пенсионеров им необходимо получать около 40 тысяч рублей, чтобы чувствовать себя более-менее комфортно. И недостающую сумму надо где-то брать. И если предусмотреть механизм, который позволит человеку позаботиться об этом и заранее саккумулировать какие-то средства, то при выходе на пенсию человек сможет получать дополнительную прибавку из другого источника, не рассчитывая только на пенсионные накопления", – уверен экономист.
Билеты Банка России номиналом 5000 рублей. - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
30 марта, 11:04
Россияне за рубежом смогут получать пенсию и выплаты
По его словам, целевая аудитория продукта – люди в возрасте от 20 лет и старше. И поскольку речь едет о сложном проценте (когда процент начисляется на процент), то к выходу на пенсию люди могут накопить весьма внушительную сумму. Кроме того, условиями программы предусмотрен механизм наследования средств со счета в случае, если с его владельцем что-то случится.
При этом Вершицкий отметил, что ПДС – не единственный доступный способ накопления финансовой подушки безопасности. Граждане могут открывать индивидуальные инвестиционные счета, приобретать акции компаний и ценные бумаги, в том числе облигации федерального займа (ОФЗ). Последние гарантируют возврат вложенных средств и возврат НДФЛ в размере 15%.
"Также можно приобретать корпоративные облигации, доходность по которым выше. Или же облигации регионов России, доходность по которым выше, чем по ОФЗ, но как правило, чуть меньше чем по корпоративным облигациям", – уточнил специалист. При наличии определенных знаний и опыта, граждане могут вкладывать средства в фондовый рынок дружественных стран.
Деньги - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
30 марта, 07:55Радио "Спутник в Крыму"
Как скоро наличные деньги выйдут из оборота в России – мнение
По словам экономиста, программа долгосрочных сбережений интересна еще и тем, что гарантированная сумма составляет 2,8 млн рублей, что вдвое превышает аналогичную выплату по обычным банковским вкладам. Воспользовавшись ПДС человек может начать формировать своеобразную прибавку к пенсии еще в достаточно раннем возрасте – с 20 или 30 лет. К выходу на пенсию удастся накопить весьма внушительную сумму, которая позволит чувствовать себя весьма комфортно, резюмировал Вершицкий.
Как ранее сообщали специалисты, в России рекордными темпами растет число открытых гражданами индивидуальных инвестиционных счетов. При этом специалисты указывают, что попытка торговли акциями без необходимых знаний может привести к достаточно тяжелым последствиям.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Экономист назвал способы пассивного дохода
Как защитить свои сбережения и спать спокойно
Россиянам могут вернуть до 288 тысяч рублей уплаченных за год налогов
 
Радио "Спутник в Крыму"РоссияОбществоБанк РоссииЭкономикаПенсияМненияАндрей ВершицкийФинансыИзменения в пенсионном законодательстве РоссииПенсионный фонд РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:57Главные новости Крыма: 26 апреля
21:38Главные события и заявления дня: 26 апреля
21:04Битва мощных стариков: в Крыму оценили шансы Байдена и Трампа на выборах
20:36Чем программа долгосрочных сбережений от Центробанка отличается от вклада
20:04Россия рискует лишиться обещанных объемов хорошего вина из Севастополя
19:41Центр Симферополя останется без света в четверг – адреса
19:14В Госсовете Крыма поддержали проект закона о противодействии дронам
18:52Что стоит за обещаниями "Азова"* захватывать города РФ – военный эксперт
18:33В Севастополе осужден главный инженер подведомственного МО предприятия
18:24Крушение МиГ-31 в Мурманской области – что известно
18:03NASA ни при чем: стала известна причина мощной вспышки над Киевом
17:31Из Крыма в Ростов-на-Дону запустят новые поезда
17:17Когда ветер высушит почву: Пригожин о начале контрнаступления ВСУ
16:5740 российских военных вернулись из украинского плена
16:42ФСБ задержала телефонных мошенников за работу на ВСУ
16:21В Феодосии мужчина застрелил соседку из-за шумной собаки
16:10В Севастополе незрячая женщина упала в ливневку – СК возбудил дело
15:49Украинский Су-25 сбит в небе над Херсонской областью
15:35В Артемовске пресечена попытка контратаки ВСУ и наемников
15:28В Крыму ответили на слова о "праве" Украины уничтожать все на полуострове
Лента новостейМолния