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Экономист назвал способы пассивного дохода - РИА Новости Крым, 16.07.2022
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Экономист назвал способы пассивного дохода
Экономист назвал способы пассивного дохода - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Экономист назвал способы пассивного дохода
Недвижимость остается лучшим и самым надежным инструментом для пассивного заработка, считает доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ... РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T08:35
2022-07-16T08:35
общество
экономика
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. Недвижимость остается лучшим и самым надежным инструментом для пассивного заработка, считает доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков."Недвижимость все же самый лучший вариант вложения для тех, у кого есть такая возможность", - цитирует экономиста "Радио 1".Также, по его мнению, хороший актив - интеллектуальная собственность, однако зарабатывать на продаже прав или патентов могут не все.А вот банковские вклады сейчас становятся менее доходными, чем весной, когда в некоторых кредитных организациях можно было оформить депозит под 21%. На сегодняшний день таких выгодных предложений нет. Им лучше предпочесть облигации - они ликвиднее и с большей доходностью. Криптовалюты лучше вовсе не рассматривать - это сверхрискованно. Что касается акций, в нынешних условиях с их помощью заработать быстро не получится.Ранее доктор экономических наук Кирилл Кулаков рекомендовал россиянам инвестировать в золото. Это поможет сохранить деньги "в период турбулентности".
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общество, экономика, совет эксперта
Экономист назвал способы пассивного дохода

Экономист Чирков: лучший инструмент для пассивного заработка - недвижимость

08:35 16.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкНаличные деньги. Архивное фото
Наличные деньги. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. Недвижимость остается лучшим и самым надежным инструментом для пассивного заработка, считает доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков.
"Недвижимость все же самый лучший вариант вложения для тех, у кого есть такая возможность", - цитирует экономиста "Радио 1".
Также, по его мнению, хороший актив - интеллектуальная собственность, однако зарабатывать на продаже прав или патентов могут не все.
А вот банковские вклады сейчас становятся менее доходными, чем весной, когда в некоторых кредитных организациях можно было оформить депозит под 21%. На сегодняшний день таких выгодных предложений нет. Им лучше предпочесть облигации - они ликвиднее и с большей доходностью.
Криптовалюты лучше вовсе не рассматривать - это сверхрискованно. Что касается акций, в нынешних условиях с их помощью заработать быстро не получится.
"Ситуация резко меняется. В таком случае покупать акции нужно на долгий срок. И если и инвестировать, то надо просто про эти инвестиции забыть на несколько месяцев, а может даже и на несколько лет", - советует эксперт и рекомендует покупать россиянам акции разных компаний, но только отечественных, что в условиях санкций значительно надежнее.
Ранее доктор экономических наук Кирилл Кулаков рекомендовал россиянам инвестировать в золото. Это поможет сохранить деньги "в период турбулентности".
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