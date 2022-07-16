https://crimea.ria.ru/20220716/ekonomist-nazval-sposoby-passivnogo-dokhoda-1123861447.html

Экономист назвал способы пассивного дохода

Экономист назвал способы пассивного дохода - РИА Новости Крым, 16.07.2022

Экономист назвал способы пассивного дохода

Недвижимость остается лучшим и самым надежным инструментом для пассивного заработка, считает доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ... РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-16T08:35

2022-07-16T08:35

2022-07-16T08:35

общество

экономика

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. Недвижимость остается лучшим и самым надежным инструментом для пассивного заработка, считает доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков."Недвижимость все же самый лучший вариант вложения для тех, у кого есть такая возможность", - цитирует экономиста "Радио 1".Также, по его мнению, хороший актив - интеллектуальная собственность, однако зарабатывать на продаже прав или патентов могут не все.А вот банковские вклады сейчас становятся менее доходными, чем весной, когда в некоторых кредитных организациях можно было оформить депозит под 21%. На сегодняшний день таких выгодных предложений нет. Им лучше предпочесть облигации - они ликвиднее и с большей доходностью. Криптовалюты лучше вовсе не рассматривать - это сверхрискованно. Что касается акций, в нынешних условиях с их помощью заработать быстро не получится.Ранее доктор экономических наук Кирилл Кулаков рекомендовал россиянам инвестировать в золото. Это поможет сохранить деньги "в период турбулентности".

https://crimea.ria.ru/20210617/Sokhranit-i-preumnozhit-kuda-vlozhit-polmilliona-1119691315.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экономика, совет эксперта