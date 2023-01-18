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Как защитить свои сбережения и спать спокойно

Как защитить свои сбережения и спать спокойно - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Как защитить свои сбережения и спать спокойно

Защитить свои сбережения можно, вложив их в покупку золота. Об этом рассказала экономист, эксперт по личным финансам, эксперт Национального центра финансовой... РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T08:45

2023-01-18T08:45

2023-01-18T08:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Защитить свои сбережения можно, вложив их в покупку золота. Об этом рассказала экономист, эксперт по личным финансам, эксперт Национального центра финансовой грамотности Ольга Чурилова и дала несколько советов.По словам Чуриловой, в отличие от золота за последнее столетие доллар потерял 99% своей покупательной способности. Если хранить свои сбережения в слитках или монетах, можно избежать их обесценивания.Вместе с тем, приобретая слиток, важно учитывать особенности его хранения и дополнительно потратиться, ведь на последующую продажу будет влиять каждая оставленная на слитке царапина. С этой точки зрения привлекательнее будут коллекционные монеты, сказала Чурилова."Если мы рассматриваем покупку и продажу золота, то мы должны понимать, что это история не про то, чтобы заработать, а чтобы сохранить денежные средства. Например, доллар за 100 лет потерял 99% своей покупательной способности, а золото фактически не изменилось", - отметила она и добавила, что цена на золото не привязана к экономикам стран, поэтому металл – отличный способ вложения.Так, для покупки золота важно изучить предложения банков и стоимость, после чего открыть накопительный счет, откладывая на него небольшие суммы, заключила Чурилова.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой валюте россияне доверят больше всего – исследованиеТри способа быстрого и легкого увеличения накопленийВЦИОМ посчитал число россиян со сбережениями

https://crimea.ria.ru/20230117/krupnyy-ulov-lzhebankiry-vymanili-u-krymchan-okolo-5-mln-rubley-1126428854.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, общество, новости