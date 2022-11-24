https://crimea.ria.ru/20221124/tri-sposoba-bystrogo-i-legkogo-uvelicheniya-nakopleniy-1125512879.html

Три способа быстрого и легкого увеличения накоплений

Три способа быстрого и легкого увеличения накоплений - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Три способа быстрого и легкого увеличения накоплений

Эксперты в сфере финансовой грамотности сходятся во мнении, что минимальный размер финансовой "подушки безопасности" должен быть равен сумме привычных расходов... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T10:02

2022-11-24T10:02

2022-11-24T10:02

экономика

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Эксперты в сфере финансовой грамотности сходятся во мнении, что минимальный размер финансовой "подушки безопасности" должен быть равен сумме привычных расходов за шесть месяцев. Еще лучше, чтобы сумма накоплений позволяла прожить год при полном отсутствии доходов.Однако далеко не каждый способен планомерно и постоянно откладывать некую сумму средств, поэтому эксперты рекомендуют использовать наиболее эффективные способы формирования сбережений. Кроме того, они предостерегают от необдуманных шагов по якобы быстрому обогащению, которые могут привести к потере всех денег.Надежная классикаБанковские вклады были и остаются классическим инструментом накопления и приумножения средств."Это не самый быстрый, но зато максимально безопасный способ формирования финансовой подушки безопасности", – заверяют эксперты.При этом они рекомендуют помнить о нескольких важных правилах. Доверять деньги только проверенным финансовым организациям с хорошей репутацией. При открытии вклада обращать внимание не только на процентную ставку, но и на сроки вклада. Следует помнить, что при досрочном расторжении договора все дивиденды банк может оставить себе, если данный пункт прописан в договоре.Но лучше всего открыть несколько вкладов в разных банках. Это даст пространство для маневра в случае изменения депозитной ставки. Специалисты рекомендуют периодически отслеживать интересные предложения с более выгодными условиями. Это позволит несколько увеличить накопления исключительно за счет стремления банка привлечь средства граждан.Драгоценные металлыЗолото, серебро и коллекционные монеты из драгметаллов также являются выгодным инструментом для сохранения и приумножения денег. Он более всего подходит тем, кто не располагает средствами, достаточными для приобретения недвижимости и земли.По мнению специалистов ведущего банка Крыма, вложение денег в так называемую "тихую гавань" позволит и сохранить, и преумножить накопленное. Ведущий банк полуострова предлагает широкий спектр возможностей приобретения драгоценных металлов в виде слитков и монет."По инициативе Банка России покупка золотых слитков для физлиц освобождена от налога на добавленную стоимость в размере 20%. Кроме того, инвестиции в драгоценный металл показывают стабильный рост в долгосрочной перспективе", – заверили специалисты.Еще один доступный инвестиционный инструмент – обезличенный металлический счет (ОМС). Он является аналогом обычного рублевого счета, на который банк вместо денег зачисляет выбранный клиентом драгоценный металл в граммах по стоимости, рассчитанной на основе текущих мировых цен на драгоценные металлы. ОМС можно открыть в золоте, серебре, платине и палладии.Земля и недвижимостьЕще один способ для сохранения и увеличения накоплений – покупка земельного участка, дома или квартиры. Эксперты подчеркивают, что земля – это ограниченный ресурс. Ликвидность такого актива сохранится при любых обстоятельствах. Однако не следует рассчитывать на быструю прибыть."Недвижимость – это долгосрочный актив, который почти гарантированно убережет накопления от девальвации", – говорят специалисты. И отмечают, что следует выбирать время как для приобретения, так и для продажи такой недвижимости. В частности, не стоит делать приобретения с целью инвестиций на фоне ажиотажного спроса, равно как и продавать в период общего спада.Специалисты в сфере финансовой грамотности ведущего банка Крыма рекомендуют обращаться за консультациями сотрудников, которые смогут донести полную информацию об условиях вкладов, покупке и продаже драгметаллов и недвижимости. Каким инструментам отдать предпочтение можно будет решить, изучив все существующие варианты. При этом эксперты рекомендуют диверсифицировать вклады и инструменты инвестирования, чтобы не складывать все деньги в одну корзину.

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https://crimea.ria.ru/20221106/ekspert-rasskazal-kak-rasschitat-finansovuyu-podushku-bezopasnosti-1125254004.html

https://crimea.ria.ru/20220309/depozity-valyuta-dragmetally-kak-segodnya-mozhno-sokhranit-dengi-1122612451.html

https://crimea.ria.ru/20221116/chto-proiskhodit-s-rynkom-vtorichnoy-nedvizhimosti-v-krymu-1125403917.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, совет эксперта