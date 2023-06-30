https://crimea.ria.ru/20230630/deshevye-zaymy-i-osago-onlayn-chto-zhdet-rossiyan-v-iyule-1129694123.html

Дешевые займы и ОСАГО онлайн: что ждет россиян в июле

Дешевые займы и ОСАГО онлайн: что ждет россиян в июле - РИА Новости Крым, 30.06.2023

Дешевые займы и ОСАГО онлайн: что ждет россиян в июле

В июле в России снизят ставки по микрозаймам, льготникам не придется подавать заявления на компенсации за "коммуналку", налогоплательщикам предложат... РИА Новости Крым, 30.06.2023

2023-06-30T19:27

2023-06-30T19:27

2023-06-30T19:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В июле в России снизят ставки по микрозаймам, льготникам не придется подавать заявления на компенсации за "коммуналку", налогоплательщикам предложат дистанционное взаимодействие с ФНС, а водителям - упрощенное урегулирование ОСАГО.Подробнее об этих и других новшествах первого летнего месяца — в подборке РИА Новости Крым.Пенсионные вопросыПенсионеры, отметившие 80-летие в июне, с июля будут получать ежемесячно дополнительные 7,5 тыс. рублей. Это повышение традиционное, происходит оно автоматически, заявлений писать не нужно.Граждане РФ из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей теперь смогут получать военные пенсии. Речь о бывших военных пенсионерах и приравненных к ним лицах. Жителям новых регионов для разъяснения вопросов об оформлении выплат следует обращаться по месту пребывания в МФЦ или в отделения Социального фонда.Кроме того, отныне меняется порядок выплаты пенсий россиянам, переехавшим на ПМЖ за границу. У них появляется возможность подтвердить факт нахождения в живых на портале "Госуслуги". Нужно просто заполнить заявление установленной формы. Раньше приходилось лично идти в консульство РФ или ехать в Социальный фонд России.Льготы и компенсацииС 1 июля будет действовать единый порядок оформления компенсации на квартплату. Большую часть документов госструктуры теперь будут запрашивать друг у друга самостоятельно. Заявителю придется предоставить только иностранное свидетельство о рождении или о заключении брака (если такое есть), а также справки об обучении детей и документы на недвижимость. Долгов по "коммуналке" при оформлении льготы быть не должно, заявление можно подать через "Госуслуги" или МФЦ. Его рассмотрят за десять дней.Еще с июля в силу вступает единый всероссийский стандарт компенсаций родителям в части оплаты за детсад. Раньше в каждом регионе действовали по-своему. Теперь правила для всех такие: право на компенсацию имеет родитель, который платил за услугу, вне зависимости от гражданства. Заявление можно подать лично по почте, через "Госуслуги" или в МФЦ. Решение должны принять за шесть рабочих дней, при необходимости уточнения недостающих сведений - до одиннадцати.Займы и налогиС 1 июля в России снизят ставки по микрозаймам. Теперь микрофинансовые организации не смогут начислять новым заемщикам более 0,8% от суммы долга в день, а общий процент переплаты не сможет составлять более 130%. Раньше показатели были равны 1% и 150%. По специальным займам до десяти тысяч рублей со сроком выплаты в 15 дней условия следующие – не более 1% в день и не более 15% общей переплаты. До 1 июля эти цифры были вдове больше.Налогоплательщики-физлица теперь могут отправлять и получать документы ФНС через "Госуслуги". Для этого нужна учетная запись в "Единой системе идентификации и аутентификации" (ЕСИА). Сведения, составляющие налоговую тайну, можно будет передать только с согласия гражданина, которое нужно дать через уведомление в личном кабинете на портале .Образование и медицинаДо 1 июля 2023 года все медучреждения Крыма должны были завершить лицензирование. Сообщалось, что опоздавшим фонд ОМС готов прекратить финансирование профилактической работы. Однако республиканский Минздрав развеял страхи: риска закрытия нет. Дело в том, что Госдума уже приняла в первом чтении поправки, по которым период оформления лицензий продлят еще на два года. Подать документы можно очно, по почте, через сайты вузов или с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн" на сайте госуслуг. Заявление можно подать в пять любых вузов страны на пять специальностей в каждом, в отличие от прошлого года, когда абитуриенты могли выбрать стразу десять специальностей.И другие изменения…Автовладельцам. Для миллионов российских автомобилистов есть хорошая новость: с середины нового месяца им доступно электронное урегулирование ОСАГО по европротоколу. Все можно будет сделать через портал госуслуг. Информация о водителе и автомобиле будет заполнена автоматически, потребуется приложить некоторые документы. После принятия заявления страховщики осмотрят поврежденное авто, оформят направление на ремонт. Соглашение о размере страховой выплаты тоже пришлют в электронном виде.Землевладельцам. Тем, кто хочет бесплатный гектар в Арктике или на Дальнем Востоке - теперь тоже на "Госуслуги": на портале можно подать заявление. Также с июля можно отказаться от одного участка и попросить другой. Так можно сделать только один раз.Сладкоежкам. Напитки с сахаром, сахарным сиропом и медом могут подорожать. Все из-за акциза, который вырос и теперь составит семь рублей с каждого литра. Это не будет касаться алкогольных напитков крепостью выше 0,5% и тех, что подают в точках общепита.Читайте также на РИА Новости Крым:В МВД России начали принимать заявления о выходе из гражданства УкраиныДо 10 лет тюрьмы: как будут наказывать коллекторов за насилиеСовфед одобрил закон о свободной экономической зоне для новых регионов

https://crimea.ria.ru/20230628/krym-i-sevastopol-poluchat-860-mln-na-vozmescheniya-lgotnikam-za-zhku-1129683446.html

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2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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