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До 10 лет тюрьмы: как будут наказывать коллекторов за насилие - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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До 10 лет тюрьмы: как будут наказывать коллекторов за насилие
До 10 лет тюрьмы: как будут наказывать коллекторов за насилие - РИА Новости Крым, 27.06.2023
До 10 лет тюрьмы: как будут наказывать коллекторов за насилие
За клевету, угрозы, шантаж, порчу имущества, применение насилия коллекторам будет грозить наказание, вплоть до лишения свободы на срок от пяти до 10 лет... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T14:42
2023-06-27T14:43
россия
государственная дума рф
закон и право
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общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. За клевету, угрозы, шантаж, порчу имущества, применение насилия коллекторам будет грозить наказание, вплоть до лишения свободы на срок от пяти до 10 лет. Соответствующий закон в третьем чтении приняла Государственная Дума, сообщается на сайте нижней палаты парламента.Документом предусмотрена уголовная ответственность за незаконную деятельность при взыскании долгов. Речь идет об угрозах применения насилия или повреждения имущества, а также о шантаже распространить заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство как самого должника, так и его родных и близких, со стороны работников банков, микрофинансовых организаций или нанятых ими коллекторов.В соответствии с законом им будет грозить штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на этот же срок.Если такие действия совершила группа лиц по предварительному сговору, с применением не опасного для жизни насилия или с уничтожением или повреждением имущества в крупном размере, виновным будет грозить от трех до семи лет тюрьмы со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.Те же деяния, совершенные организованной группой с применением опасного для жизни или здоровья насилия, будут наказываться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом от 1 млн до 5 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасные кредиты: как не попасть в долговую яму — экономистМилонов предложил кастрировать коллекторовКоллекторам могут дать добро на взыскание долгов за ЖКУ
https://crimea.ria.ru/20210323/V-Dume-predlozhili-sazhat-chernykh-kollektorov-na-12-let-1119387685.html
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россия, государственная дума рф, закон и право, правительство россии, общество, новости
До 10 лет тюрьмы: как будут наказывать коллекторов за насилие

За насилие и порчу имущества коллекторам грозит 10 лет тюрьмы и штраф до 5 млн - закон

14:42 27.06.2023 (обновлено: 14:43 27.06.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. За клевету, угрозы, шантаж, порчу имущества, применение насилия коллекторам будет грозить наказание, вплоть до лишения свободы на срок от пяти до 10 лет. Соответствующий закон в третьем чтении приняла Государственная Дума, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Документом предусмотрена уголовная ответственность за незаконную деятельность при взыскании долгов. Речь идет об угрозах применения насилия или повреждения имущества, а также о шантаже распространить заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство как самого должника, так и его родных и близких, со стороны работников банков, микрофинансовых организаций или нанятых ими коллекторов.
В соответствии с законом им будет грозить штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на этот же срок.
Если такие действия совершила группа лиц по предварительному сговору, с применением не опасного для жизни насилия или с уничтожением или повреждением имущества в крупном размере, виновным будет грозить от трех до семи лет тюрьмы со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Те же деяния, совершенные организованной группой с применением опасного для жизни или здоровья насилия, будут наказываться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом от 1 млн до 5 млн рублей.
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