Рейтинг@Mail.ru
Опасные кредиты: как не попасть в долговую яму — экономист - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221118/opasnye-kredity-kak-ne-popast-v-dolgovuyu-yamu--ekonomist-1125437218.html
Опасные кредиты: как не попасть в долговую яму — экономист
Опасные кредиты: как не попасть в долговую яму — экономист - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Опасные кредиты: как не попасть в долговую яму — экономист
Перед оформлением кредита необходимо убедиться в наличии лицензии у той кредитной организации, куда вы собираетесь обращаться. Такой совет дала доцент кафедры... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T20:51
2022-11-18T20:51
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111813/79/1118137972_0:108:3260:1942_1920x0_80_0_0_474b3e26001d244a1adebb896307d2f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Перед оформлением кредита необходимо убедиться в наличии лицензии у той кредитной организации, куда вы собираетесь обращаться. Такой совет дала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили, пишет "Прайм".По словам Валишвили, проверить информацию о наличии лицензии можно в реестре Центробанка. При этом иметь ее должны не только банки, но и кредитные потребительские кооперативы, микрокредитные организации, ломбарды. Последние, по словам эксперта, чаще всего игнорируют лицензирование, поэтому брать кредиты в ломбардах опаснее всего.Экономист поясняет, что "черные кредиторы" часто прибегают к нечистоплотным методам работы с клиентами: заемщику агрессивно навязывают кредит, не дают возможности обдумать условия, подсовывают сложные договоры с замаскированными дополнительными условиями. Все это - повод отказаться от сотрудничества с кредитной организацией.Также эксперт предупредила, о том, что недобросовестные организации могут постоянно менять адрес и реквизиты, чтобы заемщик не мог вовремя проводить платежи по кредиту. Таким образом, растет просрочка и размер долга, который затем часто продают "черным коллекторам". В такой ситуации необходимо обращаться в полицию.Ранее сообщалось о росте кредитного портфеля крымчан на 20% до 95,8 млрд рублей.
https://crimea.ria.ru/20220913/kto-mozhet-poluchit-dengi-za-dolgiy-brak-1124493628.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111813/79/1118137972_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_86fd61aa268bc81f8901816559e82646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество
Опасные кредиты: как не попасть в долговую яму — экономист

Экономист Валишвили предостерегла от опасных кредитов

20:51 18.11.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбъявления о кредитах. Архивное фото
Объявления о кредитах. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Перед оформлением кредита необходимо убедиться в наличии лицензии у той кредитной организации, куда вы собираетесь обращаться. Такой совет дала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили, пишет "Прайм".
По словам Валишвили, проверить информацию о наличии лицензии можно в реестре Центробанка. При этом иметь ее должны не только банки, но и кредитные потребительские кооперативы, микрокредитные организации, ломбарды. Последние, по словам эксперта, чаще всего игнорируют лицензирование, поэтому брать кредиты в ломбардах опаснее всего.
Экономист поясняет, что "черные кредиторы" часто прибегают к нечистоплотным методам работы с клиентами: заемщику агрессивно навязывают кредит, не дают возможности обдумать условия, подсовывают сложные договоры с замаскированными дополнительными условиями. Все это - повод отказаться от сотрудничества с кредитной организацией.
Также эксперт предупредила, о том, что недобросовестные организации могут постоянно менять адрес и реквизиты, чтобы заемщик не мог вовремя проводить платежи по кредиту. Таким образом, растет просрочка и размер долга, который затем часто продают "черным коллекторам". В такой ситуации необходимо обращаться в полицию.
Ранее сообщалось о росте кредитного портфеля крымчан на 20% до 95,8 млрд рублей.
Регистрация брака. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 20:24
Кто может получить деньги за долгий брак
 
Общество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:01Главные события и заявления дня: 18 ноября
21:48Мобилизованных студентов Донбасса вернут домой
21:44Как перестать "откладывать себя на потом" – советы психолога
21:22Власти Евпатории объяснили миллионные траты на новогодние украшения
21:03МИД требует международного расследования казни российских пленных
20:51Опасные кредиты: как не попасть в долговую яму — экономист
20:17Тревожное или спокойное: россияне рассказали о своем настроении
19:51Груши, яблони и сливы: в Крыму началась закладка молодых садов
19:37Зима отменяется: в Крыму резко потеплеет – прогноз на выходные
19:20Как отправить посылку в Запорожскую область и сколько это стоит
18:50Алупка и Евпатория "поменяют лицо": на что потратят сотни миллионов
18:21В России вырастут тарифы на техосмотр - эксперт назвал причины
18:00В Керчи увековечили память погибших героев СВО
17:35Минобороны РФ сделало заявление по поводу расстрела российских пленных
17:27Белгородская область снова под огнем ВСУ - есть погибший
17:23ФСБ задержала боевика украинского нацбата на въезде в Крым
17:05Сколько платят уклонисты на Украине за выезд из страны
16:40Признание иноагентом в России: что меняет новый приказ ФСБ
16:28В Севастополе грабитель и разбойник получил 6,5 лет
16:10Киевлян предупредили о вероятности полного блэкаута зимой
Лента новостейМолния