https://crimea.ria.ru/20221118/opasnye-kredity-kak-ne-popast-v-dolgovuyu-yamu--ekonomist-1125437218.html

Опасные кредиты: как не попасть в долговую яму — экономист

Опасные кредиты: как не попасть в долговую яму — экономист - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Опасные кредиты: как не попасть в долговую яму — экономист

Перед оформлением кредита необходимо убедиться в наличии лицензии у той кредитной организации, куда вы собираетесь обращаться. Такой совет дала доцент кафедры... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T20:51

2022-11-18T20:51

2022-11-18T20:51

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Перед оформлением кредита необходимо убедиться в наличии лицензии у той кредитной организации, куда вы собираетесь обращаться. Такой совет дала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили, пишет "Прайм".По словам Валишвили, проверить информацию о наличии лицензии можно в реестре Центробанка. При этом иметь ее должны не только банки, но и кредитные потребительские кооперативы, микрокредитные организации, ломбарды. Последние, по словам эксперта, чаще всего игнорируют лицензирование, поэтому брать кредиты в ломбардах опаснее всего.Экономист поясняет, что "черные кредиторы" часто прибегают к нечистоплотным методам работы с клиентами: заемщику агрессивно навязывают кредит, не дают возможности обдумать условия, подсовывают сложные договоры с замаскированными дополнительными условиями. Все это - повод отказаться от сотрудничества с кредитной организацией.Также эксперт предупредила, о том, что недобросовестные организации могут постоянно менять адрес и реквизиты, чтобы заемщик не мог вовремя проводить платежи по кредиту. Таким образом, растет просрочка и размер долга, который затем часто продают "черным коллекторам". В такой ситуации необходимо обращаться в полицию.Ранее сообщалось о росте кредитного портфеля крымчан на 20% до 95,8 млрд рублей.

https://crimea.ria.ru/20220913/kto-mozhet-poluchit-dengi-za-dolgiy-brak-1124493628.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество