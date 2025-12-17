https://crimea.ria.ru/20251217/vtb-tret-rossiyan-planiruyut-kulturnyy-otdykh-v-novogodnie-prazdniki-1151728410.html

ВТБ: треть россиян планируют культурный отдых в новогодние праздники

ВТБ: треть россиян планируют культурный отдых в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 17.12.2025

ВТБ: треть россиян планируют культурный отдых в новогодние праздники

Треть россиян планируют посетить культурные мероприятия в новогодние каникулы, а еще половина жителей страны готовы присоединиться, если найдут для себя... РИА Новости Крым, 17.12.2025

2025-12-17T11:07

2025-12-17T11:07

2025-12-17T11:07

втб

общество

отдых

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/16/1136754807_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_690698373100788ab8cab90f81e684da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Треть россиян планируют посетить культурные мероприятия в новогодние каникулы, а еще половина жителей страны готовы присоединиться, если найдут для себя интересные события, показали результаты опроса* ВТБ.Все больше респондентов выбирают культурный досуг: каждый третий опрошенный в этом году планирует посещать мероприятия чаще, чем в прошлом.В новогодние праздники треть опрошенных (33%) уже запланировала походы в театры, музеи, кино и на концерты. Еще практически половина респондентов (49%) не исключают, что пойдут на мероприятия, если найдут интересные варианты в афишах.Больше всех посещать культурные мероприятия планируют жители Южного (38%) и Уральского (36%) федеральных округов, а также москвичи (36%). В Санкт-Петербурге почти половина горожан (47%) планируют пойти в театр, а в Москве – в музеи (53%).Большинство опрошенных собираются проводить культурный досуг в кругу семьи: 61% пойдут на мероприятия с супругом или супругой, 47% – с детьми, 41% – с друзьями. С родителями отдых проведут 19% респондентов, а 6% предпочитают культурный досуг в одиночестве.Особую роль в расширении доступа к культурным событиям россияне отводят "Пушкинской карте": 70% опрошенных согласны с тем, что благодаря ей культурные мероприятия для молодежи стали доступнее. Почти у половины родителей (44%) дети пользуются "Пушкинской картой", а среди семей, где молодые люди оформили карту, большинство планируют использовать ее именно в новогодние каникулы. Так, по "Пушкинской карте" чаще всего покупают билеты в кино (57%), театры (38%), музеи (33%) и концерты (32%).Он добавил, что ВТБ открыл возможность подать заявление на выпуск карты заранее, чтобы с 1 января новая "Пушкинская карта" сразу появилась в приложении.*Опрос проведен в декабре 2025 года среди 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, общество, отдых, культура