ВТБ: треть россиян планируют культурный отдых в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 17.12.2025
ВТБ: треть россиян планируют культурный отдых в новогодние праздники
ВТБ: треть россиян планируют культурный отдых в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 17.12.2025
ВТБ: треть россиян планируют культурный отдых в новогодние праздники
Треть россиян планируют посетить культурные мероприятия в новогодние каникулы, а еще половина жителей страны готовы присоединиться, если найдут для себя... РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Треть россиян планируют посетить культурные мероприятия в новогодние каникулы, а еще половина жителей страны готовы присоединиться, если найдут для себя интересные события, показали результаты опроса* ВТБ.Все больше респондентов выбирают культурный досуг: каждый третий опрошенный в этом году планирует посещать мероприятия чаще, чем в прошлом.В новогодние праздники треть опрошенных (33%) уже запланировала походы в театры, музеи, кино и на концерты. Еще практически половина респондентов (49%) не исключают, что пойдут на мероприятия, если найдут интересные варианты в афишах.Больше всех посещать культурные мероприятия планируют жители Южного (38%) и Уральского (36%) федеральных округов, а также москвичи (36%). В Санкт-Петербурге почти половина горожан (47%) планируют пойти в театр, а в Москве – в музеи (53%).Большинство опрошенных собираются проводить культурный досуг в кругу семьи: 61% пойдут на мероприятия с супругом или супругой, 47% – с детьми, 41% – с друзьями. С родителями отдых проведут 19% респондентов, а 6% предпочитают культурный досуг в одиночестве.Особую роль в расширении доступа к культурным событиям россияне отводят "Пушкинской карте": 70% опрошенных согласны с тем, что благодаря ей культурные мероприятия для молодежи стали доступнее. Почти у половины родителей (44%) дети пользуются "Пушкинской картой", а среди семей, где молодые люди оформили карту, большинство планируют использовать ее именно в новогодние каникулы. Так, по "Пушкинской карте" чаще всего покупают билеты в кино (57%), театры (38%), музеи (33%) и концерты (32%).Он добавил, что ВТБ открыл возможность подать заявление на выпуск карты заранее, чтобы с 1 января новая "Пушкинская карта" сразу появилась в приложении.*Опрос проведен в декабре 2025 года среди 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВТБ: треть россиян планируют культурный отдых в новогодние праздники

11:07 17.12.2025
 
© Марийский театр оперы и балета
Балет Ромео и Джульетта
© Марийский театр оперы и балета
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Треть россиян планируют посетить культурные мероприятия в новогодние каникулы, а еще половина жителей страны готовы присоединиться, если найдут для себя интересные события, показали результаты опроса* ВТБ.
Все больше респондентов выбирают культурный досуг: каждый третий опрошенный в этом году планирует посещать мероприятия чаще, чем в прошлом.
В новогодние праздники треть опрошенных (33%) уже запланировала походы в театры, музеи, кино и на концерты. Еще практически половина респондентов (49%) не исключают, что пойдут на мероприятия, если найдут интересные варианты в афишах.
Больше всех посещать культурные мероприятия планируют жители Южного (38%) и Уральского (36%) федеральных округов, а также москвичи (36%). В Санкт-Петербурге почти половина горожан (47%) планируют пойти в театр, а в Москве – в музеи (53%).
Самые популярные формы культурного отдыха этой зимой – кино (64%), концерты (51%) и театр (40%). Кино предпочитают жители Урала (72%), концерты – Южного округа (56%), а театры – петербуржцы (47%).
Большинство опрошенных собираются проводить культурный досуг в кругу семьи: 61% пойдут на мероприятия с супругом или супругой, 47% – с детьми, 41% – с друзьями. С родителями отдых проведут 19% респондентов, а 6% предпочитают культурный досуг в одиночестве.
Особую роль в расширении доступа к культурным событиям россияне отводят "Пушкинской карте": 70% опрошенных согласны с тем, что благодаря ей культурные мероприятия для молодежи стали доступнее. Почти у половины родителей (44%) дети пользуются "Пушкинской картой", а среди семей, где молодые люди оформили карту, большинство планируют использовать ее именно в новогодние каникулы. Так, по "Пушкинской карте" чаще всего покупают билеты в кино (57%), театры (38%), музеи (33%) и концерты (32%).
"Все больше россиян планируют проводить выходные не только активно, но и культурно – посетить музеи, театры, кино и концерты. Каждый третий участник нашего опроса планирует в этом году чаще ходить на культурные мероприятия и делать это всей семьей. В этом им помогает и "Пушкинская карта", которая открывает молодым людям доступ к самым популярным мероприятиям", – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, его слова приводит пресс-служба банка.
Он добавил, что ВТБ открыл возможность подать заявление на выпуск карты заранее, чтобы с 1 января новая "Пушкинская карта" сразу появилась в приложении.
*Опрос проведен в декабре 2025 года среди 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
