https://crimea.ria.ru/20230621/sovfed-odobril-zakon-o-svobodnoy-ekonomicheskoy-zone-dlya-novykh-regionov-1129541592.html

Совфед одобрил закон о свободной экономической зоне для новых регионов

Совфед одобрил закон о свободной экономической зоне для новых регионов - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Совфед одобрил закон о свободной экономической зоне для новых регионов

Пакет законов о свободной экономической зоне для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей прошел утверждение в Совфеде. Об... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T19:27

2023-06-21T19:27

2023-06-21T19:27

новые регионы россии

россия

сэз в новых регионах россии

марат хуснуллин

экономика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Пакет законов о свободной экономической зоне для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей прошел утверждение в Совфеде. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Как подчеркнул вице-премьер, стратегическая цель создания СЭЗ – обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие новых субъектов страны и повысить уровень и качество жизни граждан.С этой целью планируется привлекать инвестиции в действующие производства и запускать новые предприятия. Кроме того, будут созданы благоприятные условия для активного развития транспортной инфраструктуры, строительной отрасли, сельского хозяйства, здравоохранения, туризма и санаторно-курортной сферы.Льготы и преференции резидентам СЭЗ разработаны с учетом отраслевой специфики регионов. В частности, будет действовать нулевая ставка акциза на жидкую сталь, а также нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых – угля и железной руды, добытых в рамках инвестиционного проекта.Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоной определен Минстрой, управляющей компанией – Фонд развития территорий.Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" сообщил, что закон о создании свободной экономической зоны для новых регионов России будет принят в ускоренном порядке по примеру Крыма и Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Свободная экономическая зона в новых регионах: что предложат инвесторамПравительство одобрило проект о создании СЭЗ в новых регионахВ Банке России прокомментировали уровень инфляции в новых регионах

https://crimea.ria.ru/20230614/zaporozhskaya-oblast-gotovitsya-prodavat-zerno-v-kitay-1129385116.html

https://crimea.ria.ru/20230519/kogda-v-zaporozhskoy-oblasti-zarabotaet-svobodnaya-ekonomicheskaya-zona-1128824069.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, россия, сэз в новых регионах россии, марат хуснуллин, экономика, новости