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Совфед одобрил закон о свободной экономической зоне для новых регионов - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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Совфед одобрил закон о свободной экономической зоне для новых регионов
Совфед одобрил закон о свободной экономической зоне для новых регионов - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Совфед одобрил закон о свободной экономической зоне для новых регионов
Пакет законов о свободной экономической зоне для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей прошел утверждение в Совфеде. Об... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T19:27
2023-06-21T19:27
новые регионы россии
россия
сэз в новых регионах россии
марат хуснуллин
экономика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Пакет законов о свободной экономической зоне для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей прошел утверждение в Совфеде. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Как подчеркнул вице-премьер, стратегическая цель создания СЭЗ – обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие новых субъектов страны и повысить уровень и качество жизни граждан.С этой целью планируется привлекать инвестиции в действующие производства и запускать новые предприятия. Кроме того, будут созданы благоприятные условия для активного развития транспортной инфраструктуры, строительной отрасли, сельского хозяйства, здравоохранения, туризма и санаторно-курортной сферы.Льготы и преференции резидентам СЭЗ разработаны с учетом отраслевой специфики регионов. В частности, будет действовать нулевая ставка акциза на жидкую сталь, а также нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых – угля и железной руды, добытых в рамках инвестиционного проекта.Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоной определен Минстрой, управляющей компанией – Фонд развития территорий.Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" сообщил, что закон о создании свободной экономической зоны для новых регионов России будет принят в ускоренном порядке по примеру Крыма и Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Свободная экономическая зона в новых регионах: что предложат инвесторамПравительство одобрило проект о создании СЭЗ в новых регионахВ Банке России прокомментировали уровень инфляции в новых регионах
https://crimea.ria.ru/20230614/zaporozhskaya-oblast-gotovitsya-prodavat-zerno-v-kitay-1129385116.html
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новые регионы россии, россия, сэз в новых регионах россии, марат хуснуллин, экономика, новости
Совфед одобрил закон о свободной экономической зоне для новых регионов

Хуснуллин: Совфед одобрил законы о свободной экономической зоне для новых субъектов РФ

19:27 21.06.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Пакет законов о свободной экономической зоне для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей прошел утверждение в Совфеде. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Действие документов, разработанных по поручению президента, также распространяется на внутренние морские воды и на территориальное море России, которые примыкают к границам ДНР, ЛНР и Херсонской области", – написал в своем Telegram-канале Хуснуллин. Свободная экономическая зона создается на срок до конца 2050 года.
Как подчеркнул вице-премьер, стратегическая цель создания СЭЗ – обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие новых субъектов страны и повысить уровень и качество жизни граждан.
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С этой целью планируется привлекать инвестиции в действующие производства и запускать новые предприятия. Кроме того, будут созданы благоприятные условия для активного развития транспортной инфраструктуры, строительной отрасли, сельского хозяйства, здравоохранения, туризма и санаторно-курортной сферы.
Льготы и преференции резидентам СЭЗ разработаны с учетом отраслевой специфики регионов. В частности, будет действовать нулевая ставка акциза на жидкую сталь, а также нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых – угля и железной руды, добытых в рамках инвестиционного проекта.
Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоной определен Минстрой, управляющей компанией – Фонд развития территорий.
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Когда в Запорожской области заработает свободная экономическая зона
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" сообщил, что закон о создании свободной экономической зоны для новых регионов России будет принят в ускоренном порядке по примеру Крыма и Севастополя.
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