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Закон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – Путин
Закон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – Путин - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Закон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – Путин
Закон о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) для новых регионов России примут в ускоренном порядке по примеру Крыма и Севастополя. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T19:41
2023-05-26T19:41
2023-05-26T19:41
сэз в новых регионах россии
свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
луганская народная республика (лнр)
ск россии по днр
херсонская область
запорожская область
государственная дума рф
закон и право
владимир путин (политик)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Закон о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) для новых регионов России примут в ускоренном порядке по примеру Крыма и Севастополя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", отвечая на вопрос представителя бизнес-сообщества Луганской Народной Республики.В ходе встречи к президенту обратился представитель ЛНР, председатель совета директоров Луганского завода "Трубопроводные арматуры" Сергей Горохов.Он отметил, что предприятия в регионе "работают в непростых условиях". При этом ситуацию усугубляет то, что внесенный правительством России законопроект о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) на территориях ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, до сих пор в Госдуме. Документ рассмотрен только в первом чтении, ожидает внесения поправок к середине июня и "даже если будет принят в ближайшее время, то в законную силу вступит только с 1 января 2024 года"."Владимир Владимирович... у нас с января текущего года страховые взносы выросли в два раза. Без этого законопроекта говорить о привлечении инвестиций местными предприятиями, которые будут направлены на модернизацию существующих производств, создание новых предприятий, развитие промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры, очень сложно. Мы знаем, какие вы давали поручения и как это было быстро и качественно сделано в Крыму. Поэтому обращаемся к вам с просьбой дать соответствующее поручение, чтобы в кратчайшие сроки принять этот законопроект. А самое главное, чтобы он вступил в силу ранее указанной даты, то есть до наступления 2024 года", – обратился к президенту представитель ЛНР.Президент назвал этот вопрос очень важным и действительно требующим решения в кратчайшие сроки.Он подчеркнул, что сегодня же переговорит на эту тему со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным, чтобы тот обсудил вопрос с коллегами и "закон был принят и вступил как можно раньше в силу"."Постараемся все это сделать", – заключил глава государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Свободная экономическая зона в новых регионах: что предложат инвесторамПравительство одобрило проект о создании СЭЗ в новых регионахКогда в Запорожской области заработает свободная экономическая зона
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
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сэз в новых регионах россии, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, луганская народная республика (лнр), ск россии по днр, херсонская область, запорожская область, государственная дума рф, закон и право, владимир путин (политик), новости
Закон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – Путин
Путин поручил ускорить принятие закона о СЭЗ для новых регионов РФ по примеру Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Закон о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) для новых регионов России примут в ускоренном порядке по примеру Крыма и Севастополя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", отвечая на вопрос представителя бизнес-сообщества Луганской Народной Республики.
В ходе встречи к президенту обратился представитель ЛНР, председатель совета директоров Луганского завода "Трубопроводные арматуры" Сергей Горохов.
Он отметил, что предприятия в регионе "работают в непростых условиях". При этом ситуацию усугубляет то, что внесенный правительством России законопроект о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) на территориях ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, до сих пор в Госдуме. Документ рассмотрен только в первом чтении, ожидает внесения поправок к середине июня и "даже если будет принят в ближайшее время, то в законную силу вступит только с 1 января 2024 года".
"Владимир Владимирович... у нас с января текущего года страховые взносы выросли в два раза. Без этого законопроекта говорить о привлечении инвестиций местными предприятиями, которые будут направлены на модернизацию существующих производств, создание новых предприятий, развитие промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры, очень сложно. Мы знаем, какие вы давали поручения и как это было быстро и качественно сделано в Крыму. Поэтому обращаемся к вам с просьбой дать соответствующее поручение, чтобы в кратчайшие сроки принять этот законопроект. А самое главное, чтобы он вступил в силу ранее указанной даты, то есть до наступления 2024 года", – обратился к президенту представитель ЛНР.
Президент назвал этот вопрос очень важным и действительно требующим решения в кратчайшие сроки.
"Полностью согласен с постановкой и формулировками. Вы вспомнили, и справедливо, как мы решали подобные вопросы в Крыму и Севастополе. И по этому же пути в данном случае идем и в новых субъектах федерации. Тем более, что эта практика себя оправдала... Нужно, чтобы экономика адаптировалась, и как можно быстрее. Поэтому нужно, конечно, чтобы этот закон был принят как можно быстрее. После первого чтения можно и второе, и третье быстро провести", – сказал Путин.
Он подчеркнул, что сегодня же переговорит на эту тему со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным, чтобы тот обсудил вопрос с коллегами и "закон был принят и вступил как можно раньше в силу".
"Постараемся все это сделать", – заключил глава государства.
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