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В Банке России прокомментировали уровень инфляции в новых регионах - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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В Банке России прокомментировали уровень инфляции в новых регионах
В Банке России прокомментировали уровень инфляции в новых регионах - РИА Новости Крым, 31.05.2023
В Банке России прокомментировали уровень инфляции в новых регионах
Опережающий рост доходов, зарплат и цен оказывают влияние на уровень инфляции в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T21:14
2023-05-31T21:14
эксклюзивы риа новости крым
банк россии
новые регионы россии
финансы
экономика
россия
инфляция
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Опережающий рост доходов, зарплат и цен оказывают влияние на уровень инфляции в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В будущем ее показатель выровняется с соседними регионами. При этом цели по инфляции для новых регионов такие же, как для всей страны – 4% к 2024 году. Об этом в ответ на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым сообщил зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин.Инфляция вблизи 4% рассматривается гражданами и бизнесом как ценовая стабильность. Эта величина в равной мере важна и для новых регионов России, отметил зампедседателя ЦБ.По словам зампредседателя Центробанка, этот процесс займет еще какое-то время. Однако после его завершения и в новых регионах, как и на территории всей России, нужна будет ценовая стабильность. Поэтому цели по инфляции вблизи 4% равнозначны и для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.В то же время Заботкин отметил, что новые регионы оказывают определенное влияние на динамику предложения и спроса на наличные деньги, также наблюдается повышенный спрос на рабочие специальности, стройматериалы и технику, которая используется при восстановлении и развитии инфраструктуры новых регионов. Все это в той или иной мере отражается на развитии экономики страны, при этом сама по себе интеграция регионов в общероссийскую экономику не может оказать влияния на показатели инфляции.Как ранее сообщил Банк России, инфляция в Крыму за год снизилась более чем в пять раз – с 18,2 до 3,2 процентов. Этому способствовало создание новых логистических цепочек, увеличение производства непродовольственных товаров в стране и рост объемов параллельного импорта.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снижается инфляция - что дорожает медленнее всегоЗакон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – ПутинПромышленная разруха: как Украина развалила херсонские предприятия до СВО
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банк россии, новые регионы россии, финансы, экономика, россия, инфляция, новости
В Банке России прокомментировали уровень инфляции в новых регионах

Банк России: когда инфляция в новых регионах снизится до общероссийских показателей

21:14 31.05.2023
 
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Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Опережающий рост доходов, зарплат и цен оказывают влияние на уровень инфляции в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В будущем ее показатель выровняется с соседними регионами. При этом цели по инфляции для новых регионов такие же, как для всей страны – 4% к 2024 году. Об этом в ответ на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым сообщил зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин.
Инфляция вблизи 4% рассматривается гражданами и бизнесом как ценовая стабильность. Эта величина в равной мере важна и для новых регионов России, отметил зампедседателя ЦБ.
"Сейчас у них инфляция выше, чем в целом по стране. Это связано с опережающим ростом доходов, зарплат и, неизбежно, цен. Но все эти параметры выравниваются в соответствии с тем уровнем, который наблюдается в близлежащих регионах страны", – сказал Заботкин.
По словам зампредседателя Центробанка, этот процесс займет еще какое-то время. Однако после его завершения и в новых регионах, как и на территории всей России, нужна будет ценовая стабильность. Поэтому цели по инфляции вблизи 4% равнозначны и для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
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В то же время Заботкин отметил, что новые регионы оказывают определенное влияние на динамику предложения и спроса на наличные деньги, также наблюдается повышенный спрос на рабочие специальности, стройматериалы и технику, которая используется при восстановлении и развитии инфраструктуры новых регионов. Все это в той или иной мере отражается на развитии экономики страны, при этом сама по себе интеграция регионов в общероссийскую экономику не может оказать влияния на показатели инфляции.
Как ранее сообщил Банк России, инфляция в Крыму за год снизилась более чем в пять раз – с 18,2 до 3,2 процентов. Этому способствовало создание новых логистических цепочек, увеличение производства непродовольственных товаров в стране и рост объемов параллельного импорта.
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