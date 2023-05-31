В Банке России прокомментировали уровень инфляции в новых регионах
Банк России: когда инфляция в новых регионах снизится до общероссийских показателей
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Опережающий рост доходов, зарплат и цен оказывают влияние на уровень инфляции в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В будущем ее показатель выровняется с соседними регионами. При этом цели по инфляции для новых регионов такие же, как для всей страны – 4% к 2024 году. Об этом в ответ на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым сообщил зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин.
Инфляция вблизи 4% рассматривается гражданами и бизнесом как ценовая стабильность. Эта величина в равной мере важна и для новых регионов России, отметил зампедседателя ЦБ.
"Сейчас у них инфляция выше, чем в целом по стране. Это связано с опережающим ростом доходов, зарплат и, неизбежно, цен. Но все эти параметры выравниваются в соответствии с тем уровнем, который наблюдается в близлежащих регионах страны", – сказал Заботкин.
По словам зампредседателя Центробанка, этот процесс займет еще какое-то время. Однако после его завершения и в новых регионах, как и на территории всей России, нужна будет ценовая стабильность. Поэтому цели по инфляции вблизи 4% равнозначны и для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
В то же время Заботкин отметил, что новые регионы оказывают определенное влияние на динамику предложения и спроса на наличные деньги, также наблюдается повышенный спрос на рабочие специальности, стройматериалы и технику, которая используется при восстановлении и развитии инфраструктуры новых регионов. Все это в той или иной мере отражается на развитии экономики страны, при этом сама по себе интеграция регионов в общероссийскую экономику не может оказать влияния на показатели инфляции.
Как ранее сообщил Банк России, инфляция в Крыму за год снизилась более чем в пять раз – с 18,2 до 3,2 процентов. Этому способствовало создание новых логистических цепочек, увеличение производства непродовольственных товаров в стране и рост объемов параллельного импорта.
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