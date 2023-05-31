https://crimea.ria.ru/20230531/v-banke-rossii-prokommentirovali-uroven-inflyatsii-v-novykh-regionakh-1129116773.html

В Банке России прокомментировали уровень инфляции в новых регионах

В Банке России прокомментировали уровень инфляции в новых регионах - РИА Новости Крым, 31.05.2023

В Банке России прокомментировали уровень инфляции в новых регионах

Опережающий рост доходов, зарплат и цен оказывают влияние на уровень инфляции в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T21:14

2023-05-31T21:14

2023-05-31T21:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Опережающий рост доходов, зарплат и цен оказывают влияние на уровень инфляции в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В будущем ее показатель выровняется с соседними регионами. При этом цели по инфляции для новых регионов такие же, как для всей страны – 4% к 2024 году. Об этом в ответ на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым сообщил зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин.Инфляция вблизи 4% рассматривается гражданами и бизнесом как ценовая стабильность. Эта величина в равной мере важна и для новых регионов России, отметил зампедседателя ЦБ.По словам зампредседателя Центробанка, этот процесс займет еще какое-то время. Однако после его завершения и в новых регионах, как и на территории всей России, нужна будет ценовая стабильность. Поэтому цели по инфляции вблизи 4% равнозначны и для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.В то же время Заботкин отметил, что новые регионы оказывают определенное влияние на динамику предложения и спроса на наличные деньги, также наблюдается повышенный спрос на рабочие специальности, стройматериалы и технику, которая используется при восстановлении и развитии инфраструктуры новых регионов. Все это в той или иной мере отражается на развитии экономики страны, при этом сама по себе интеграция регионов в общероссийскую экономику не может оказать влияния на показатели инфляции.Как ранее сообщил Банк России, инфляция в Крыму за год снизилась более чем в пять раз – с 18,2 до 3,2 процентов. Этому способствовало создание новых логистических цепочек, увеличение производства непродовольственных товаров в стране и рост объемов параллельного импорта.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снижается инфляция - что дорожает медленнее всегоЗакон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – ПутинПромышленная разруха: как Украина развалила херсонские предприятия до СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, новые регионы россии, финансы, экономика, россия, инфляция, новости