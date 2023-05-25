https://crimea.ria.ru/20230525/inflyatsiya-v-krymu-za-god-snizilas-v-pyat-raz-1128939202.html

Инфляция в Крыму за год снизилась в пять раз

Инфляция в Крыму за год снизилась в пять раз - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Инфляция в Крыму за год снизилась в пять раз

Инфляция в Крыму за год снизилась более чем в пять раз – с 18,2 до 3,2 процентов. Этому способствовало создание новых логистических цепочек, увеличение... РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T07:54

2023-05-25T07:54

2023-05-25T07:54

экономика

инфляция

крым

новости крыма

банк россии

цены в крыму

цены и тарифы

производство

сельское хозяйство

импортозамещение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Инфляция в Крыму за год снизилась более чем в пять раз – с 18,2 до 3,2 процентов. Этому способствовало создание новых логистических цепочек, увеличение производства непродовольственных товаров в стране и рост объемов параллельного импорта. Какие еще изменения стали причиной снижения инфляции в регионе, рассказали в пресс-службе Банка России.По оценкам специалистов, причина снижения инфляционных показателей второй месяц подряд объясняется высокой сравнительной базой. То есть, в апреле прошлого года из-за ряда внешних факторов некоторые группы товаров резко выросли в цене. В этом году состояние экономики стабилизировалось.В ЦБ напомнили, что прошлой весной из-за усиления санкционного давления были нарушены логистические и производственные цепочки. В результате увеличились расходы на импортные компоненты для производства кондитерских изделий, моющих и чистящих средств, парфюмерно-косметической продукции. Параллельно происходило сокращение ассортимента непродовольственных групп товаров. Эти факторы стали причиной ощутимого роста цен непродтоваров.Кроме бытовой химии и кондитерских изделий, специалисты отмечают рост производства молочной продукции. Он также происходит на фоне удешевления кормов для животных, на которое повлияли снижение цен на зерно, рост объемов производства комбикормов и господдержка отрасли. В результате в апреле зафиксировано снижение цен на творог, рост цен на кисломолочную продукцию и йогурты замедлился.По прогнозу Банка России, в мае показатель годовой инфляции в стране начнет расти. В базовом сценарии годовая инфляция составит от 4,5 до 6,5 процентов в этом году, в следующим вернется к показателю 4 процента и в дальнейшем будет находиться вблизи этих значений.Ранее доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая предрекла Крыму увеличение инвестиционных потоков и рост производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Скоро лето: ждать ли роста цен в Крыму и на какие товарыКак Крым способен связать экономику России и БелоруссииМинсельхоз Крыма: как фермерам получить поддержку в этом году

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, инфляция, крым, новости крыма, банк россии, цены в крыму, цены и тарифы, производство, сельское хозяйство, импортозамещение