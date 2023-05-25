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Инфляция в Крыму за год снизилась в пять раз
Инфляция в Крыму за год снизилась в пять раз - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Инфляция в Крыму за год снизилась в пять раз
Инфляция в Крыму за год снизилась более чем в пять раз – с 18,2 до 3,2 процентов. Этому способствовало создание новых логистических цепочек, увеличение... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T07:54
2023-05-25T07:54
2023-05-25T07:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Инфляция в Крыму за год снизилась более чем в пять раз – с 18,2 до 3,2 процентов. Этому способствовало создание новых логистических цепочек, увеличение производства непродовольственных товаров в стране и рост объемов параллельного импорта. Какие еще изменения стали причиной снижения инфляции в регионе, рассказали в пресс-службе Банка России.По оценкам специалистов, причина снижения инфляционных показателей второй месяц подряд объясняется высокой сравнительной базой. То есть, в апреле прошлого года из-за ряда внешних факторов некоторые группы товаров резко выросли в цене. В этом году состояние экономики стабилизировалось.В ЦБ напомнили, что прошлой весной из-за усиления санкционного давления были нарушены логистические и производственные цепочки. В результате увеличились расходы на импортные компоненты для производства кондитерских изделий, моющих и чистящих средств, парфюмерно-косметической продукции. Параллельно происходило сокращение ассортимента непродовольственных групп товаров. Эти факторы стали причиной ощутимого роста цен непродтоваров.Кроме бытовой химии и кондитерских изделий, специалисты отмечают рост производства молочной продукции. Он также происходит на фоне удешевления кормов для животных, на которое повлияли снижение цен на зерно, рост объемов производства комбикормов и господдержка отрасли. В результате в апреле зафиксировано снижение цен на творог, рост цен на кисломолочную продукцию и йогурты замедлился.По прогнозу Банка России, в мае показатель годовой инфляции в стране начнет расти. В базовом сценарии годовая инфляция составит от 4,5 до 6,5 процентов в этом году, в следующим вернется к показателю 4 процента и в дальнейшем будет находиться вблизи этих значений.Ранее доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая предрекла Крыму увеличение инвестиционных потоков и рост производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Скоро лето: ждать ли роста цен в Крыму и на какие товарыКак Крым способен связать экономику России и БелоруссииМинсельхоз Крыма: как фермерам получить поддержку в этом году
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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экономика, инфляция, крым, новости крыма, банк россии, цены в крыму, цены и тарифы, производство, сельское хозяйство, импортозамещение
Инфляция в Крыму за год снизилась в пять раз
Центробанк: инфляция в Крыму за год снизилась с 18,2 до 3,2 процентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Инфляция в Крыму за год снизилась более чем в пять раз – с 18,2 до 3,2 процентов. Этому способствовало создание новых логистических цепочек, увеличение производства непродовольственных товаров в стране и рост объемов параллельного импорта. Какие еще изменения стали причиной снижения инфляции в регионе, рассказали в пресс-службе Банка России.
"Годовая инфляция в Республике Крым в апреле этого года замедлилась до 3,2% после 4,5% в марте, в то время как в апреле прошлого года этот показатель достигал 18,2%", – говорится в сообщении.
По оценкам специалистов, причина снижения инфляционных показателей второй месяц подряд объясняется высокой сравнительной базой. То есть, в апреле прошлого года из-за ряда внешних факторов некоторые группы товаров резко выросли в цене. В этом году состояние экономики стабилизировалось.
В ЦБ напомнили, что прошлой весной из-за усиления санкционного давления были нарушены логистические и производственные цепочки. В результате увеличились расходы на импортные компоненты для производства кондитерских изделий, моющих и чистящих средств, парфюмерно-косметической продукции. Параллельно происходило сокращение ассортимента непродовольственных групп товаров. Эти факторы стали причиной ощутимого роста цен непродтоваров.
"В текущем году увеличение объемов отечественного производства способствовало восстановлению предложения товаров бытовой химии, парфюмерии и косметики, а также кондитерских изделий. В результате в апреле годовой рост цен на шампунь, зубную пасту, кремы для рук и лица, печенье и конфеты замедлился, а стиральный порошок и вовсе подешевел", – отметили в ЦБ. Дополнительное влияние на ценовую динамику непродовольственных товаров оказало налаживание каналов поставок по параллельному импорту.
Кроме бытовой химии и кондитерских изделий, специалисты отмечают рост производства молочной продукции. Он также происходит на фоне удешевления кормов для животных, на которое повлияли снижение цен на зерно, рост объемов производства комбикормов и господдержка отрасли. В результате в апреле зафиксировано снижение цен на творог, рост цен на кисломолочную продукцию и йогурты замедлился.
По прогнозу Банка России, в мае показатель годовой инфляции в стране начнет расти. В базовом сценарии годовая инфляция составит от 4,5 до 6,5 процентов в этом году, в следующим вернется к показателю 4 процента и в дальнейшем будет находиться вблизи этих значений.
Ранее доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая предрекла
Крыму увеличение инвестиционных потоков и рост производства.
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