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Скоро лето: ждать ли роста цен в Крыму и на какие товары

Скоро лето: ждать ли роста цен в Крыму и на какие товары - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Скоро лето: ждать ли роста цен в Крыму и на какие товары

Предпосылок к росту цен на продукты питания в Крыму в ближайшее время нет, а вот подорожание ряда непродовольственных товаров вероятно. Крымские ценовые... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T07:01

2023-05-12T07:01

2023-05-12T07:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Предпосылок к росту цен на продукты питания в Крыму в ближайшее время нет, а вот подорожание ряда непродовольственных товаров вероятно. Крымские ценовые перспективы в преддверии курортного сезона в комментарии РИА Новости Крым оценили эксперты в области экономики и торговли.Продовольственная группаПо мнению председателя Управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергея Макеева, из-за отсутствия авиасообщения с полуостровом, в этом году большого наплыва туристов в регион ждать не стоит, а значит "курортного" подорожания тоже не будет. Других причин для роста цен на продукты питания нет.Его коллега, экономист Александр Сметанко напоминает, что аграрии из новых регионов в условиях переходного периода продолжают работать по упрощенным схемам, а значит, как и в прошлом году, будут завозить на полуостров товар по более низкой цене. Конкуренция заставит "падать" и крымских производителей, которые также имеют ряд преференций от государства, позволяющих удерживаться на плаву, не завышая стоимость продукции."Вода есть. Она подается крымским аграриям по льготному тарифу. Стоимость энергоносителей и удобрений фактически зафиксирована. Это создает предпосылки для улучшения урожая, и, соответственно, приведет к сдерживанию цен, а в некоторых случаях даже к их снижению", - считает Сметанко.В свою очередь доцент кафедры государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского, кандидат экономических наук Андрей Вершицкий также не прогнозирует роста цен на крымскую, отечественную и даже импортную продукцию:"Мне кажется, цены уже как могли, так выросли. Ожидания к росту нет. Например, на какие-то виды сельхозпродукции, наоборот, должно быть снижение в связи с новым урожаем. Сейчас и валютная картина стабилизируется, а значит, и импортная продукция не должна дорожать. Хотя, конечно и снижать цены у нас обычно не принято, но они стабилизируются", - отметил он.Мыльно-банный наборСпециалисты отмечают также, что в Крыму появляется все больше продуктовых дискаунтеров, предлагающих товары по доступной цене, хотя пока их меньше, чем на материковой части России, и развивать это направление нужно активнее. Сложнее дело обстоит с товарами непродовольственной группы. Это касается не только Крыма, но и других регионов: крупные европейские производители уходят с российского рынка, собственные мощности налажены еще недостаточно, складские запасы иссякают."Как правило, крупные производители имеют стратегический запас от полугода до полутора лет. И вот мы подошли к сроку, когда запасы заканчиваются - нет пленки, упаковки и так далее. Где-то Россия уже свои производственные мощности запустила, а где-то мы не можем пока, идет реэкспорт – реимпорт через другие страны, удлиняется логистика. Это приводит к объективному удорожанию. Если говорить об известных, крупных марках товаров", - поясняет Сметанко.При этом в целом поставки бытовой химии и непродовольственных товаров в Крым налажены, перебоев специалисты не прогнозируют. Кроме того, ряд производств сосредоточены непосредственно на полуострове, поэтому "порошки и шампуни не закончатся".Стройматериалы и бытовая техника"По строительным материалам у нас цены несколько выше, поскольку основное производство сосредоточено на материке. Потом, спрос стимулирует рост цен, а в Крыму строительный бизнес развивается. На Кубани дешевле и товары, связанные с ремонтом. Это не изменится, пока в Крыму нет конкуренции. Однако в данном случае мы просто отмечаем, что цены у нас по этой группе выше, чем на материке, но роста не прогнозируем", - продолжает Макеев.Похожая картина, по его мнению, складывается и в сегменте бытовой техники: в Крыму нет крупных сетей, товары этой группы привозят посредники, которые не только прибавляют стоимость логистики, но иногда делают необоснованные наценки. При этом рост цен на бытовую технику отмечается в России и без этого - из-за валютных колебаний.Такую точку зрения разделяет и Вершицкий: импортная бытовая техника может еще подорожать в целом по России еще и из-за удлинения путей поставок, поскольку везти ее приходится через третьи страны. Крымские поставщики традиционно сделают еще и свои дополнительные наценки. Дешеветь, по мнению эксперта, будут только ноутбуки и мобильные телефоны старых линеек: "По ним вполне вероятно в ближайшее время даже снижение. Их много, их запасли, но этот рынок очень динамичный, и по тем ценам, которые планировались, продать их будет трудно".Читайте также на РИА Новости Крым:"Сезонный скачок": почему в Крыму дорожает лукТысяча тонн в неделю: в мае новые регионы обеспечат Крым продукциейЭлектрички из Геническа в Крым: график, цена билетов и льготы

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

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