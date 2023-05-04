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Электрички из Геническа в Крым: график, цена билетов и льготы
Электрички из Геническа в Крым: график, цена билетов и льготы - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Электрички из Геническа в Крым: график, цена билетов и льготы
Из Геническа в Джанкой на первом этапе запустят одну пару поездов и курсировать они будут по гибкому графику, однако при востребованности маршрута количество... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T12:02
2023-05-04T12:02
2023-05-04T12:23
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ГЕНИЧЕСК, 4 мая – РИА Новости Крым. Из Геническа в Джанкой на первом этапе запустят одну пару поездов и курсировать они будут по гибкому графику, однако при востребованности маршрута количество составов может быть увеличено. Об этом РИА Новости Крым рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Маршрут электрички Геническ-ДжанкойИ уточнил, что график будет гибким и может корректироваться с учетом пожеланий местных жителей.Безопасность перевозокПо словам главы региона, за транспортную безопасность железнодорожных станций и путей отвечает структурное подразделение Мелитопольской железной дороги. Кроме того, будут разработаны дополнительные меры по антитеррористической защищенности. Этот вопрос курирует рабочая группа под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, уточнил Сальдо.Цена проезда в электричкеТарифы на проезд в электропоездах сейчас прорабатываются, но они будут социальными – то есть ниже, чем стоимость билета на автобус.Запуск электропоездов позволит существенно сократить время в пути из Херсонской области в Крым и высвободить автобусы на другие маршруты, подчеркнул Сальдо."Значительно сократится время в пути. Автобусное сообщение будет переориентировано на другие направления", - подытожил он.Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко анонсировалзапуск железнодорожного сообщения с Крымом в мае. По его словам, подготовка основных станций Херсонской и Мелитопольской железных дорог, а также железнодорожных путей и подвижного состава уже проведена. Ориентировочное время в пути составит 1,5 – 2 часа.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Геническа в Крым запустят электропоездаАвтобусы из Крыма в Геническ и Скадовск: стартовали регулярные рейсыПервые пассажиры рейса Санкт-Петербург – Симферополь прибыли в Крым
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РИА Новости Крым
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Сальдо: из Геническа в Крым запустят одну пару поездов по гибкому графику
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо: из Геническа в Крым запустят одну пару поездов по гибкому графику
2023-05-04T12:02
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PT1M40S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Электрички из Геническа в Крым: график, цена билетов и льготы
Сальдо: из Геническа в Крым запустят одну пару поездов по гибкому графику
12:02 04.05.2023 (обновлено: 12:23 04.05.2023) ГЕНИЧЕСК, 4 мая – РИА Новости Крым
. Из Геническа в Джанкой на первом этапе запустят одну пару поездов и курсировать они будут по гибкому графику, однако при востребованности маршрута количество составов может быть увеличено. Об этом РИА Новости Крым
рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Маршрут электрички Геническ-Джанкой
"На первом этапе планируется запуск одной пары поездов с отправлением утром от железнодорожной станции Геническ, через станцию Новоалексеевка и до станции Джанкой. Остановки планируется осуществлять только в этих населенных пунктах. Точное расписание уточняется, будет задействован один железнодорожный состав. В дальнейшем, при условии увеличения пассажиропотока, планируется открытие дополнительного времени отправления", - сказал он.
И уточнил, что график будет гибким и может корректироваться с учетом пожеланий местных жителей.
Безопасность перевозок
По словам главы региона, за транспортную безопасность железнодорожных станций и путей отвечает структурное подразделение Мелитопольской железной дороги.
Кроме того, будут разработаны дополнительные меры по антитеррористической защищенности. Этот вопрос курирует рабочая группа под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, уточнил Сальдо.
Цена проезда в электричке
Тарифы на проезд в электропоездах сейчас прорабатываются, но они будут социальными – то есть ниже, чем стоимость билета на автобус.
"Стоимость проезда будет конкурентной стоимости автобуса по такому же маршруту, которая на сегодня составляет 600 рублей. Льготы будут предоставляться, категории подпадающие под льготы и порядок компенсации затрат на перевозку льготников определяются", - проинформировал Владимир Сальдо.
Запуск электропоездов позволит существенно сократить время в пути из Херсонской области в Крым и высвободить автобусы на другие маршруты, подчеркнул Сальдо.
"Значительно сократится время в пути. Автобусное сообщение будет переориентировано на другие направления", - подытожил он.
Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко анонсировал
запуск железнодорожного сообщения с Крымом в мае. По его словам, подготовка основных станций Херсонской и Мелитопольской железных дорог, а также железнодорожных путей и подвижного состава уже проведена. Ориентировочное время в пути составит 1,5 – 2 часа.
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