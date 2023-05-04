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Электрички из Геническа в Крым: график, цена билетов и льготы

Электрички из Геническа в Крым: график, цена билетов и льготы - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Электрички из Геническа в Крым: график, цена билетов и льготы

Из Геническа в Джанкой на первом этапе запустят одну пару поездов и курсировать они будут по гибкому графику, однако при востребованности маршрута количество... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T12:02

2023-05-04T12:02

2023-05-04T12:23

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ГЕНИЧЕСК, 4 мая – РИА Новости Крым. Из Геническа в Джанкой на первом этапе запустят одну пару поездов и курсировать они будут по гибкому графику, однако при востребованности маршрута количество составов может быть увеличено. Об этом РИА Новости Крым рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Маршрут электрички Геническ-ДжанкойИ уточнил, что график будет гибким и может корректироваться с учетом пожеланий местных жителей.Безопасность перевозокПо словам главы региона, за транспортную безопасность железнодорожных станций и путей отвечает структурное подразделение Мелитопольской железной дороги. Кроме того, будут разработаны дополнительные меры по антитеррористической защищенности. Этот вопрос курирует рабочая группа под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, уточнил Сальдо.Цена проезда в электричкеТарифы на проезд в электропоездах сейчас прорабатываются, но они будут социальными – то есть ниже, чем стоимость билета на автобус.Запуск электропоездов позволит существенно сократить время в пути из Херсонской области в Крым и высвободить автобусы на другие маршруты, подчеркнул Сальдо."Значительно сократится время в пути. Автобусное сообщение будет переориентировано на другие направления", - подытожил он.Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко анонсировалзапуск железнодорожного сообщения с Крымом в мае. По его словам, подготовка основных станций Херсонской и Мелитопольской железных дорог, а также железнодорожных путей и подвижного состава уже проведена. Ориентировочное время в пути составит 1,5 – 2 часа.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Геническа в Крым запустят электропоездаАвтобусы из Крыма в Геническ и Скадовск: стартовали регулярные рейсыПервые пассажиры рейса Санкт-Петербург – Симферополь прибыли в Крым

https://crimea.ria.ru/20230425/po-zemle-i-monorels-saldo-o-doroge-po-arabatskoy-strelke-v-krym-1128361448.html

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Сальдо: из Геническа в Крым запустят одну пару поездов по гибкому графику Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо: из Геническа в Крым запустят одну пару поездов по гибкому графику 2023-05-04T12:02 true PT1M40S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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