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Первые пассажиры рейса Санкт-Петербург – Симферополь прибыли в Крым - РИА Новости Крым, 30.04.2023
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Первые пассажиры рейса Санкт-Петербург – Симферополь прибыли в Крым
Первые пассажиры рейса Санкт-Петербург – Симферополь прибыли в Крым - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Первые пассажиры рейса Санкт-Петербург – Симферополь прибыли в Крым
Большой междугородний пассажирский автобус Санкт-Петербург – Симферополь, который был выведен на маршрут № 5894 по поручению правительства культурной столицы... РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T23:25
2023-04-30T23:32
крым
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транспорт
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внутренний туризм
симферополь
запуск автобусного сообщение между санкт-петербургом и крымом
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. Большой междугородний пассажирский автобус Санкт-Петербург – Симферополь, который был выведен на маршрут № 5894 по поручению правительства культурной столицы России, поздно вечером в воскресенье достиг конечной точки — автовокзала "Центральный" в Симферополе.В прошлом году правительством Санкт-Петербурга был проведен опрос, и статистика показала, что четверть проголосовавших ратовали за то, чтобы автобусный маршрут связал Питер и Крым. Симферополь стал лидером опроса. Особенно это актуально, считают в Петербурге, в период приостановки авиасообщения.Пассажиров в прибывшем автобусе было немного, но они восторженно отозвались о новом маршруте, который связал северную столицу России и курортные регионы.Он рассказал, что в дороге фиксировал поездку на фотоаппарат и надеется позже сделать выставку своих работ в родном городе.Борис, как и другие пассажиры, ехал через Московскую, Тульскую, Воронежскую, Новгородскую, Тверскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край. В пути провел 38 часов.Он признался, что и сам был бы не против стать пассажиром такого автобуса и приехать отдыхать на полуостров именно этим видом транспорта, так как не любит поезда.Согласно данным агрегаторов, в настоящее время стоимость билета из Санкт-Петербурга в Симферополь составляет около семи тысяч рублей.Ранее министр транспорта РК Николай Лукашенко рассказал РИА Новости Крым, что этой весной число автобусных рейсов, которые курсируют между Санкт-Петербургом и Симферополем, удвоится. Министр пояснил, что данный маршрут относится к сезонным и функционирует с 2019 года. Исключением был период пандемии коронавируса. При этом в прошлые годы он отравлялся только по понедельникам.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту изменятся правила досмотра авто и багажа – РосавтодорОтдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023Автобусных рейсов Санкт-Петербург - Симферополь станет в два раза больше
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4.7
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Первые пассажиры рейса Санкт-Петербург – Симферополь прибыли в Крым
Первые пассажиры рейса Санкт-Петербург – Симферополь прибыли в Крым
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крым, санкт-петербург, транспорт, общество, новости, туризм в крыму, внутренний туризм, симферополь, запуск автобусного сообщение между санкт-петербургом и крымом, видео
Первые пассажиры рейса Санкт-Петербург – Симферополь прибыли в Крым

38 часов пути: пассажирский автобус из Санкт-Петербурга благополучно достиг Крыма

23:25 30.04.2023 (обновлено: 23:32 30.04.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. Большой междугородний пассажирский автобус Санкт-Петербург – Симферополь, который был выведен на маршрут № 5894 по поручению правительства культурной столицы России, поздно вечером в воскресенье достиг конечной точки — автовокзала "Центральный" в Симферополе.
В прошлом году правительством Санкт-Петербурга был проведен опрос, и статистика показала, что четверть проголосовавших ратовали за то, чтобы автобусный маршрут связал Питер и Крым. Симферополь стал лидером опроса. Особенно это актуально, считают в Петербурге, в период приостановки авиасообщения.
Пассажиров в прибывшем автобусе было немного, но они восторженно отозвались о новом маршруте, который связал северную столицу России и курортные регионы.
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"Я страшно люблю Крым, с 1965 года я здесь часто бывал, последний раз в 1989-м. У меня была мечта, когда построили Крымский мост, побывать на нем. Это как посетить пирамиду Хеопса или Эйфелеву башню. Тяжело, усталость, все таки возраст, но, как только задышал крымским воздухом, вся усталость прошла, и стало лучше", - рассказал журналистам пассажир Борис Вагапов.
Он рассказал, что в дороге фиксировал поездку на фотоаппарат и надеется позже сделать выставку своих работ в родном городе.
Борис, как и другие пассажиры, ехал через Московскую, Тульскую, Воронежскую, Новгородскую, Тверскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край. В пути провел 38 часов.
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"Дорога отличная, поездка прошла без замечаний, ехали в том числе и по платным трассам. Дождик только, а так все отлично. Следующее отправление будет в следующую субботу из Санкт-Петербурга", - сказал один из трех водителей рейса Федор Ушаков.
Он признался, что и сам был бы не против стать пассажиром такого автобуса и приехать отдыхать на полуостров именно этим видом транспорта, так как не любит поезда.
Согласно данным агрегаторов, в настоящее время стоимость билета из Санкт-Петербурга в Симферополь составляет около семи тысяч рублей.
Ранее министр транспорта РК Николай Лукашенко рассказал РИА Новости Крым, что этой весной число автобусных рейсов, которые курсируют между Санкт-Петербургом и Симферополем, удвоится. Министр пояснил, что данный маршрут относится к сезонным и функционирует с 2019 года. Исключением был период пандемии коронавируса. При этом в прошлые годы он отравлялся только по понедельникам.
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КрымСанкт-ПетербургТранспортОбществоНовостиТуризм в КрымуВнутренний туризмСимферопольЗапуск автобусного сообщение между Санкт-Петербургом и КрымомВидео
 
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