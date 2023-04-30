https://crimea.ria.ru/20230430/pervye-passazhiry-reysa-sankt-peterburg--simferopol-pribyli-v-krym-1128457260.html

Первые пассажиры рейса Санкт-Петербург – Симферополь прибыли в Крым

Первые пассажиры рейса Санкт-Петербург – Симферополь прибыли в Крым - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Первые пассажиры рейса Санкт-Петербург – Симферополь прибыли в Крым

Большой междугородний пассажирский автобус Санкт-Петербург – Симферополь, который был выведен на маршрут № 5894 по поручению правительства культурной столицы... РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T23:25

2023-04-30T23:25

2023-04-30T23:32

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запуск автобусного сообщение между санкт-петербургом и крымом

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. Большой междугородний пассажирский автобус Санкт-Петербург – Симферополь, который был выведен на маршрут № 5894 по поручению правительства культурной столицы России, поздно вечером в воскресенье достиг конечной точки — автовокзала "Центральный" в Симферополе.В прошлом году правительством Санкт-Петербурга был проведен опрос, и статистика показала, что четверть проголосовавших ратовали за то, чтобы автобусный маршрут связал Питер и Крым. Симферополь стал лидером опроса. Особенно это актуально, считают в Петербурге, в период приостановки авиасообщения.Пассажиров в прибывшем автобусе было немного, но они восторженно отозвались о новом маршруте, который связал северную столицу России и курортные регионы.Он рассказал, что в дороге фиксировал поездку на фотоаппарат и надеется позже сделать выставку своих работ в родном городе.Борис, как и другие пассажиры, ехал через Московскую, Тульскую, Воронежскую, Новгородскую, Тверскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край. В пути провел 38 часов.Он признался, что и сам был бы не против стать пассажиром такого автобуса и приехать отдыхать на полуостров именно этим видом транспорта, так как не любит поезда.Согласно данным агрегаторов, в настоящее время стоимость билета из Санкт-Петербурга в Симферополь составляет около семи тысяч рублей.Ранее министр транспорта РК Николай Лукашенко рассказал РИА Новости Крым, что этой весной число автобусных рейсов, которые курсируют между Санкт-Петербургом и Симферополем, удвоится. Министр пояснил, что данный маршрут относится к сезонным и функционирует с 2019 года. Исключением был период пандемии коронавируса. При этом в прошлые годы он отравлялся только по понедельникам.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту изменятся правила досмотра авто и багажа – РосавтодорОтдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023Автобусных рейсов Санкт-Петербург - Симферополь станет в два раза больше

https://crimea.ria.ru/20230430/v-krymu-uprostili-logistiku-kak-bystro-dobratsya-do-poluostrova-1128445297.html

https://crimea.ria.ru/20230426/poezda-poedut-po-krymskomu-mostu-ranshe-sroka-1128371351.html

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Первые пассажиры рейса Санкт-Петербург – Симферополь прибыли в Крым Первые пассажиры рейса Санкт-Петербург – Симферополь прибыли в Крым 2023-04-30T23:25 true PT1M32S

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