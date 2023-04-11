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Автобусных рейсов Санкт-Петербург - Симферополь станет в два раза больше
Автобусных рейсов Санкт-Петербург - Симферополь станет в два раза больше - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Автобусных рейсов Санкт-Петербург - Симферополь станет в два раза больше
Число автобусных рейсов, которые курсируют между Санкт-Петербургом и Симферополем, удвоится этой весной. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта РК... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T19:10
2023-04-11T19:10
2023-04-11T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Число автобусных рейсов, которые курсируют между Санкт-Петербургом и Симферополем, удвоится этой весной. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.Министр пояснил, что данный маршрут относится к сезонным и функционирует с 2019 года. Исключением был период пандемии коронавируса. При этом в прошлые годы он отравлялся только по понедельникам.Глава крымского минтранса отметил, что автобусное сообщение Крыма с другими регионами начало формироваться в 2014 году и продолжает увеличиваться по сей день. При этом часть рейсов круглогодичные, часть – функционируют только в период туристического сезона.Ранее вице-губернатор северной столицы Кирилл Поляков сообщил, что первый в этом году автобусный рейс из Симферополя в Санкт-Петербург отправится 29 апреля.В свою очередь в Ассоциации туроператоров России заявили, что более 75% туристов приедут летом в Крым на собственных машинах, автобусах и поездах, даже при условии возобновления авиасообщения.Читайте также на РИА Новости Крым:Критической ситуации для туризма в Крыму нет и не будет – АксеновКрым признан лучшим в России по санаторному и оздоровительному туризмуКешбэка не будет: в этом году туристам не вернут деньги за отдых
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Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
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Автобусных рейсов Санкт-Петербург - Симферополь станет в два раза больше
Автобусных рейсов Санкт-Петербург - Симферополь станет в два раза больше уже этой весной
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Число автобусных рейсов, которые курсируют между Санкт-Петербургом и Симферополем, удвоится этой весной. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.
"В апреле из Симферополя в Санкт-Петербург планируется запустить дополнительный возвратный автобусный рейс. Он будет отправляться по субботам", – сообщил Лукашенко. Такое решение принято для удобства гостей полуострова, отметил он.
Министр пояснил, что данный маршрут относится к сезонным и функционирует с 2019 года. Исключением был период пандемии коронавируса. При этом в прошлые годы он отравлялся только по понедельникам.
"Изучив востребованность маршрута, было принято решение запустить еще один возвратный рейс. Если спрос продолжит расти, то число еженедельных рейсов будет увеличиваться и далее", – добавил Лукашенко.
Глава крымского минтранса отметил, что автобусное сообщение Крыма с другими регионами начало формироваться в 2014 году и продолжает увеличиваться по сей день. При этом часть рейсов круглогодичные, часть – функционируют только в период туристического сезона.
Ранее вице-губернатор северной столицы Кирилл Поляков сообщил, что первый в этом году автобусный рейс из Симферополя в Санкт-Петербург отправится 29 апреля.
В свою очередь в Ассоциации туроператоров России заявили
, что более 75% туристов приедут летом в Крым на собственных машинах, автобусах и поездах, даже при условии возобновления авиасообщения.
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