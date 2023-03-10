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Критической ситуации для туризма в Крыму нет и не будет – Аксенов
Критической ситуации для туризма в Крыму нет и не будет – Аксенов - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Критической ситуации для туризма в Крыму нет и не будет – Аксенов
Крым готовится к предстоящему курортному сезону, с учетом ограничения авиасообщения в регион планируют пустить дополнительные поезда. Об этом в интервью РИА... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T09:30
2023-03-10T09:30
2023-03-10T09:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Крым готовится к предстоящему курортному сезону, с учетом ограничения авиасообщения в регион планируют пустить дополнительные поезда. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, Крымский мост максимально задействован в железнодорожных пассажирских перевозках. Этот вопрос глава Минтранса России Виталий Савельев держит на личном контроле."Пропускная способность (Крымского – ред.) моста будет максимально использована пассажирским подвижным составом для увеличения количества туристов. Здесь спасибо (главе Минтранса РФ – ред.) Виталию Геннадьевичу Савельеву, мы с Минтрансом в постоянном контакте находимся. Поэтому любое свободное время, любое окно в расписании, любая возможность поставить дополнительные вагоны на любое направление с материковой части России на Крымский полуостров будет приветствоваться и поддерживаться", - подчеркнул он.В ближайшее время вопросы подготовки к курортному сезону, а также текущие и новые меры поддержки отрасли обсудят вместе с туроператорами, анонсировал Аксенов."Внимательно наблюдаем за тем, как проседает, или не проседает в данном случае, рынок. Ну, скорее всего, просядет на определенном этапе. Ряд предложений по мерам поддержки нашей курортной отрасли будут приняты на совместном заседании с правительством РФ, с Минэкономразвития России. Поэтому нюансы есть, но, в данном случае, мы уже к ним привыкли - Крыму не привыкать к таким ситуациям, к напряжению определенному. Да, есть упущенные возможности, однако, будем говорить, критической ситуации для отрасли нет и не будет", - заключил он.Как сообщалось, работа аэропорта в Крыму и еще 10 городах юга и центра России приостановлена с 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. На данный момент сообщение с полуостровом осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области через новые регионы РФ.За минувший год в Крыму отдохнули 6,5 млн туристов, при этом почти 180 тысяч человек посетили курорты республики в период новогодних каникул 2023 года. Средняя загрузка средств размещения составила 60 %, ряда объектов – более 80%. Подавляющее большинство гостей приезжали в республику на автобусах и собственных автомобилях, остальные выбирали железную дорогу. При этом число отдыхающих, приехавших поездами, увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом.Читайте также на РИА Новости Крым:Трафик и грузы: сколько пассажиров проехали по Крыму на поездахСимферополь вошел в топ-10 направлений для поездок на поезде в январеКрым недосчитался трети туристов из-за проблем с авиасообщением
https://crimea.ria.ru/20230218/krym-priznan-luchshim-v-rossii-po-sanatornomu-i-ozdorovitelnomu-turizmu-1127064644.html
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Критической ситуации для туризма в Крыму нет и не будет – Аксенов
Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым.
Крым готовится к предстоящему курортному сезону, с учетом ограничения авиасообщения в регион планируют пустить дополнительные поезда. Об этом в интервью РИА Новости Крым
сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Понятно, что с точки зрения логистики напряжение есть определенное. Пока, к сожалению, к нам добраться можно только поездом. При этом мы уже на этот сезон увеличиваем на пять пар количество поездов, которые уходят, непосредственно, по ряду направлений - это, в том числе, Москва и Санкт-Петербург", - рассказал Сергей Аксенов в пресс-центре РИА Новости Крым.
По его словам, Крымский мост максимально задействован в железнодорожных пассажирских перевозках. Этот вопрос глава Минтранса России Виталий Савельев держит на личном контроле.
"Пропускная способность
(Крымского – ред.) моста будет максимально использована пассажирским подвижным составом для увеличения количества туристов. Здесь спасибо (главе Минтранса РФ – ред.) Виталию Геннадьевичу Савельеву, мы с Минтрансом в постоянном контакте находимся. Поэтому любое свободное время, любое окно в расписании, любая возможность поставить дополнительные вагоны на любое направление с материковой части России на Крымский полуостров будет приветствоваться и поддерживаться", - подчеркнул он.
В ближайшее время вопросы подготовки к курортному сезону, а также текущие и новые меры поддержки отрасли обсудят вместе с туроператорами, анонсировал Аксенов.
"Внимательно наблюдаем за тем, как проседает, или не проседает в данном случае, рынок. Ну, скорее всего, просядет на определенном этапе. Ряд предложений по мерам поддержки нашей курортной отрасли будут приняты на совместном заседании с правительством РФ, с Минэкономразвития России. Поэтому нюансы есть, но, в данном случае, мы уже к ним привыкли - Крыму не привыкать к таким ситуациям, к напряжению определенному. Да, есть упущенные возможности, однако, будем говорить, критической ситуации для отрасли нет и не будет", - заключил он.
Как сообщалось, работа аэропорта в Крыму и еще 10 городах юга и центра России приостановлена с 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. На данный момент сообщение с полуостровом осуществляется через Крымский мост
, Керченскую паромную переправу
и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области через новые регионы РФ.
За минувший год в Крыму отдохнули 6,5 млн туристов, при этом почти 180 тысяч человек посетили курорты республики в период новогодних каникул 2023 года. Средняя загрузка средств размещения составила 60 %, ряда объектов – более 80%. Подавляющее большинство гостей приезжали в республику на автобусах и собственных автомобилях, остальные выбирали железную дорогу. При этом число отдыхающих, приехавших поездами, увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом.
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