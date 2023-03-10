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Критической ситуации для туризма в Крыму нет и не будет – Аксенов

Критической ситуации для туризма в Крыму нет и не будет – Аксенов - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Критической ситуации для туризма в Крыму нет и не будет – Аксенов

Крым готовится к предстоящему курортному сезону, с учетом ограничения авиасообщения в регион планируют пустить дополнительные поезда. Об этом в интервью РИА... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T09:30

2023-03-10T09:30

2023-03-10T09:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Крым готовится к предстоящему курортному сезону, с учетом ограничения авиасообщения в регион планируют пустить дополнительные поезда. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, Крымский мост максимально задействован в железнодорожных пассажирских перевозках. Этот вопрос глава Минтранса России Виталий Савельев держит на личном контроле."Пропускная способность (Крымского – ред.) моста будет максимально использована пассажирским подвижным составом для увеличения количества туристов. Здесь спасибо (главе Минтранса РФ – ред.) Виталию Геннадьевичу Савельеву, мы с Минтрансом в постоянном контакте находимся. Поэтому любое свободное время, любое окно в расписании, любая возможность поставить дополнительные вагоны на любое направление с материковой части России на Крымский полуостров будет приветствоваться и поддерживаться", - подчеркнул он.В ближайшее время вопросы подготовки к курортному сезону, а также текущие и новые меры поддержки отрасли обсудят вместе с туроператорами, анонсировал Аксенов."Внимательно наблюдаем за тем, как проседает, или не проседает в данном случае, рынок. Ну, скорее всего, просядет на определенном этапе. Ряд предложений по мерам поддержки нашей курортной отрасли будут приняты на совместном заседании с правительством РФ, с Минэкономразвития России. Поэтому нюансы есть, но, в данном случае, мы уже к ним привыкли - Крыму не привыкать к таким ситуациям, к напряжению определенному. Да, есть упущенные возможности, однако, будем говорить, критической ситуации для отрасли нет и не будет", - заключил он.Как сообщалось, работа аэропорта в Крыму и еще 10 городах юга и центра России приостановлена с 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. На данный момент сообщение с полуостровом осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области через новые регионы РФ.За минувший год в Крыму отдохнули 6,5 млн туристов, при этом почти 180 тысяч человек посетили курорты республики в период новогодних каникул 2023 года. Средняя загрузка средств размещения составила 60 %, ряда объектов – более 80%. Подавляющее большинство гостей приезжали в республику на автобусах и собственных автомобилях, остальные выбирали железную дорогу. При этом число отдыхающих, приехавших поездами, увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом.Читайте также на РИА Новости Крым:Трафик и грузы: сколько пассажиров проехали по Крыму на поездахСимферополь вошел в топ-10 направлений для поездок на поезде в январеКрым недосчитался трети туристов из-за проблем с авиасообщением

https://crimea.ria.ru/20230218/krym-priznan-luchshim-v-rossii-po-sanatornomu-i-ozdorovitelnomu-turizmu-1127064644.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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