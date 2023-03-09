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На Крымском мосту завершен монтаж первого пролета железной дороги - РИА Новости Крым, 09.03.2023
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На Крымском мосту завершен монтаж первого пролета железной дороги
На Крымском мосту завершен монтаж первого пролета железной дороги - РИА Новости Крым, 09.03.2023
На Крымском мосту завершен монтаж первого пролета железной дороги
Строители завершили монтаж первого пролета железнодорожной части Крымского моста. Об этом в четверг в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер России Марат... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T13:31
2023-03-09T13:35
крым
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марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Строители завершили монтаж первого пролета железнодорожной части Крымского моста. Об этом в четверг в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Первый пролет готов"После открытия автомобильной части Крымского моста работы на нем продолжаются. Сегодня завершен монтаж первого пролета железнодорожной части. После сборки в Керчи с помощью двух барж пролет доставили к мосту и подняли на высоту 27 метров. Трудоемкая процедура заняла два дня", - сообщил Хуснуллин.По его словам, строителям осталось заменить еще один поврежденный пролет. В планах закончить работы до конца апреля. Далее специалисты перейдут к устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути, монтажу инженерных систем и освещения."Все работы идут по графику", - уточнил вице-премьер.Детали от РосавтодораПо данным Росавтодора, пролетное строение весит около 200 тонн. Как и для автодорожной части Крымского моста, металлоконструкции для пролетных строений и вспомогательных устройств общей массой 524 тонны выпустил отечественный производитель — завод в Воронеже, а сам новый пролет собирали уже в Крыму."Новый пролет собрали на стапельной площадке порта Камыш-Бурун в Керчи и доставили к месту производства работ в проливе с помощью двух барж. Железнодорожную часть восстанавливают 260 человек и 29 единиц техники", - уточнили в ведомстве.Полностью открыли автомобильное движение по мосту 23февраля – на 39 дней раньше заявленного срока. Движение по правой части удалось открыть 5 декабря. На левой, менее пострадавшей стороне моста, также были демонтированы поврежденные и установлены новые пролеты, смонтированы новые мачты освещения и уложен асфальтобетон, рассказали в ведомстве.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Обвиняемые в теракте на Крымском мосту остались под арестомСухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширятКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
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На Крымском мосту завершен монтаж первого пролета железной дороги

Хуснуллин: завершен монтаж первого пролета железнодорожной части Крымского моста

13:31 09.03.2023 (обновлено: 13:35 09.03.2023)
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаРаботы по замене поврежденного терактом пролета Крымского моста
Работы по замене поврежденного терактом пролета Крымского моста
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Строители завершили монтаж первого пролета железнодорожной части Крымского моста. Об этом в четверг в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Первый пролет готов

"После открытия автомобильной части Крымского моста работы на нем продолжаются. Сегодня завершен монтаж первого пролета железнодорожной части. После сборки в Керчи с помощью двух барж пролет доставили к мосту и подняли на высоту 27 метров. Трудоемкая процедура заняла два дня", - сообщил Хуснуллин.
По его словам, строителям осталось заменить еще один поврежденный пролет. В планах закончить работы до конца апреля. Далее специалисты перейдут к устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути, монтажу инженерных систем и освещения.
"Все работы идут по графику", - уточнил вице-премьер.
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Детали от Росавтодора

По данным Росавтодора, пролетное строение весит около 200 тонн. Как и для автодорожной части Крымского моста, металлоконструкции для пролетных строений и вспомогательных устройств общей массой 524 тонны выпустил отечественный производитель — завод в Воронеже, а сам новый пролет собирали уже в Крыму.
"Новый пролет собрали на стапельной площадке порта Камыш-Бурун в Керчи и доставили к месту производства работ в проливе с помощью двух барж. Железнодорожную часть восстанавливают 260 человек и 29 единиц техники", - уточнили в ведомстве.
Полностью открыли автомобильное движение по мосту 23февраля – на 39 дней раньше заявленного срока. Движение по правой части удалось открыть 5 декабря. На левой, менее пострадавшей стороне моста, также были демонтированы поврежденные и установлены новые пролеты, смонтированы новые мачты освещения и уложен асфальтобетон, рассказали в ведомстве.
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На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
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