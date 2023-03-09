https://crimea.ria.ru/20230309/na-krymskom-mostu-zavershen-montazh-pervogo-proleta-zheleznoy-dorogi-1127430583.html

На Крымском мосту завершен монтаж первого пролета железной дороги

На Крымском мосту завершен монтаж первого пролета железной дороги - РИА Новости Крым, 09.03.2023

На Крымском мосту завершен монтаж первого пролета железной дороги

Строители завершили монтаж первого пролета железнодорожной части Крымского моста. Об этом в четверг в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер России Марат... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T13:31

2023-03-09T13:31

2023-03-09T13:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Строители завершили монтаж первого пролета железнодорожной части Крымского моста. Об этом в четверг в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Первый пролет готов"После открытия автомобильной части Крымского моста работы на нем продолжаются. Сегодня завершен монтаж первого пролета железнодорожной части. После сборки в Керчи с помощью двух барж пролет доставили к мосту и подняли на высоту 27 метров. Трудоемкая процедура заняла два дня", - сообщил Хуснуллин.По его словам, строителям осталось заменить еще один поврежденный пролет. В планах закончить работы до конца апреля. Далее специалисты перейдут к устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути, монтажу инженерных систем и освещения."Все работы идут по графику", - уточнил вице-премьер.Детали от РосавтодораПо данным Росавтодора, пролетное строение весит около 200 тонн. Как и для автодорожной части Крымского моста, металлоконструкции для пролетных строений и вспомогательных устройств общей массой 524 тонны выпустил отечественный производитель — завод в Воронеже, а сам новый пролет собирали уже в Крыму."Новый пролет собрали на стапельной площадке порта Камыш-Бурун в Керчи и доставили к месту производства работ в проливе с помощью двух барж. Железнодорожную часть восстанавливают 260 человек и 29 единиц техники", - уточнили в ведомстве.Полностью открыли автомобильное движение по мосту 23февраля – на 39 дней раньше заявленного срока. Движение по правой части удалось открыть 5 декабря. На левой, менее пострадавшей стороне моста, также были демонтированы поврежденные и установлены новые пролеты, смонтированы новые мачты освещения и уложен асфальтобетон, рассказали в ведомстве.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Обвиняемые в теракте на Крымском мосту остались под арестомСухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширятКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту

https://crimea.ria.ru/20230216/semi-pogibshikh-pri-terakte-na-krymskom-mostu-poluchat-po-millionu-rubley-1127033270.html

https://crimea.ria.ru/20230223/kogda-zakonchat-remont-zheleznodorozhnoy-chasti-krymskogo-mosta-1127164734.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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