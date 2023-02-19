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Теракт на Крымском мосту: СК подтвердил причастность спецслужб Украины - РИА Новости Крым, 19.02.2023
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Теракт на Крымском мосту: СК подтвердил причастность спецслужб Украины
Теракт на Крымском мосту: СК подтвердил причастность спецслужб Украины - РИА Новости Крым, 19.02.2023
Теракт на Крымском мосту: СК подтвердил причастность спецслужб Украины
В ходе расследования обстоятельств взрыва на Крымском мосту подтвердилась версия о причастности к этому теракту украинских спецслужб. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T17:18
2023-02-19T17:23
чп на крымском мосту
крымский мост
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
украина
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В ходе расследования обстоятельств взрыва на Крымском мосту подтвердилась версия о причастности к этому теракту украинских спецслужб. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По словам Бастрыкина, на данный момент установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к теракту. В их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России. Восемь из них содержатся под стражей. "В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение экспертиз, в том числе технических, по обнаруженным на месте происшествия вещественным доказательствам. Обобщается и систематизируется вся полученная информация с целью установления полной картины произошедшего и иных лиц, причастных к этому преступлению", - добавил он.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьи погибших в теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублейПутин наградил машинистов за подвиг на Крымском мостуКонстантинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост
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чп на крымском мосту, крымский мост, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), украина, крым, керчь
Теракт на Крымском мосту: СК подтвердил причастность спецслужб Украины

Бастрыкин: подтверждена версия о причастности спецслужб Украины к взрыву на Крымском мосту

17:18 19.02.2023 (обновлено: 17:23 19.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года
Восстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В ходе расследования обстоятельств взрыва на Крымском мосту подтвердилась версия о причастности к этому теракту украинских спецслужб. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
"В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы", – цитирует ТАСС главу ведомства.
По словам Бастрыкина, на данный момент установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к теракту. В их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России. Восемь из них содержатся под стражей.
"В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение экспертиз, в том числе технических, по обнаруженным на месте происшествия вещественным доказательствам. Обобщается и систематизируется вся полученная информация с целью установления полной картины произошедшего и иных лиц, причастных к этому преступлению", - добавил он.
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На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
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