https://crimea.ria.ru/20230219/terakt-na-krymskom-mostu-sk-podtverdil-prichastnost-spetssluzhb-ukrainy-1127079286.html

Теракт на Крымском мосту: СК подтвердил причастность спецслужб Украины

Теракт на Крымском мосту: СК подтвердил причастность спецслужб Украины - РИА Новости Крым, 19.02.2023

Теракт на Крымском мосту: СК подтвердил причастность спецслужб Украины

В ходе расследования обстоятельств взрыва на Крымском мосту подтвердилась версия о причастности к этому теракту украинских спецслужб. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.02.2023

2023-02-19T17:18

2023-02-19T17:18

2023-02-19T17:23

чп на крымском мосту

крымский мост

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

украина

крым

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В ходе расследования обстоятельств взрыва на Крымском мосту подтвердилась версия о причастности к этому теракту украинских спецслужб. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По словам Бастрыкина, на данный момент установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к теракту. В их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России. Восемь из них содержатся под стражей. "В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение экспертиз, в том числе технических, по обнаруженным на месте происшествия вещественным доказательствам. Обобщается и систематизируется вся полученная информация с целью установления полной картины произошедшего и иных лиц, причастных к этому преступлению", - добавил он.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьи погибших в теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублейПутин наградил машинистов за подвиг на Крымском мостуКонстантинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост

https://crimea.ria.ru/20230131/kogda-polnostyu-otkroyut-krymskiy-most-1126693902.html

крымский мост

украина

крым

керчь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп на крымском мосту, крымский мост, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), украина, крым, керчь