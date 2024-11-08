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Замминистра Минобороны РФ встретился с послом Ливана в Москве – главное - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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Замминистра Минобороны РФ встретился с послом Ливана в Москве – главное
Замминистра Минобороны РФ встретился с послом Ливана в Москве – главное - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Замминистра Минобороны РФ встретился с послом Ливана в Москве – главное
В Москве заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин встретился с послом Ливанской Республики в РФ Шауки Фаресом Бу Нассаром. Об этом... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T22:01
2024-11-08T22:10
министерство обороны рф
ливан
ближний восток
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политика
безопасность
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Москве заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин встретился с послом Ливанской Республики в РФ Шауки Фаресом Бу Нассаром. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны.Участники встречи обменялись мнениями по текущей ситуации, связанной с эскалацией ливано-израильского конфликта. "Стороны согласились, что данный конфликт должен быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами, а израильские войска – незамедлительно выведены с территории Ливана для поиска реальных мирных путей урегулирования ближневосточного конфликта", - сказано в сообщении.Кроме того, замминистра обороны РФ и посол Ливана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны и борьбы с терроризмом, сообщает пресс-служба военного ведомства.5 ноября спецборт МЧС России доставил в аэропорт Домодедово в Москве сто россиян, эвакуированных из Ливана. Об этом сообщили в МЧС России. Эвакуация проводилась по указанию президента Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.Читайте также на РИА Новости Крым:60 россиян эвакуированы из Ливана в Москву - МЧССША направляют на Ближний Восток дополнительные эсминцы и самолеты"Дни покаяния": Израиль ударил по Ирану в ответ на атаку 1 октября
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министерство обороны рф, ливан, ближний восток, израиль, политика, безопасность, россия, новости
Замминистра Минобороны РФ встретился с послом Ливана в Москве – главное

Замминистра обороны России обсудил пути завершения конфликта на Востоке с послом Ливана

22:01 08.11.2024 (обновлено: 22:10 08.11.2024)
 
© Министерство обороны РФЗамминистра Минобороны РФ встретился с послом Ливана в Москве
Замминистра Минобороны РФ встретился с послом Ливана в Москве
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Москве заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин встретился с послом Ливанской Республики в РФ Шауки Фаресом Бу Нассаром. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны.
Участники встречи обменялись мнениями по текущей ситуации, связанной с эскалацией ливано-израильского конфликта.
"Стороны согласились, что данный конфликт должен быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами, а израильские войска – незамедлительно выведены с территории Ливана для поиска реальных мирных путей урегулирования ближневосточного конфликта", - сказано в сообщении.
Кроме того, замминистра обороны РФ и посол Ливана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны и борьбы с терроризмом, сообщает пресс-служба военного ведомства.
5 ноября спецборт МЧС России доставил в аэропорт Домодедово в Москве сто россиян, эвакуированных из Ливана. Об этом сообщили в МЧС России. Эвакуация проводилась по указанию президента Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.
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