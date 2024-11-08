https://crimea.ria.ru/20241108/zamministra-minoborony-rf-vstretilsya-s-poslom-livana-v-moskve--glavnoe-1141722292.html

Замминистра Минобороны РФ встретился с послом Ливана в Москве – главное

Замминистра Минобороны РФ встретился с послом Ливана в Москве – главное - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Замминистра Минобороны РФ встретился с послом Ливана в Москве – главное

В Москве заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин встретился с послом Ливанской Республики в РФ Шауки Фаресом Бу Нассаром. Об этом... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T22:01

2024-11-08T22:01

2024-11-08T22:10

министерство обороны рф

ливан

ближний восток

израиль

политика

безопасность

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/08/1141722179_0:4:1280:724_1920x0_80_0_0_d998a9dd7584b25c007aefdd662c3a66.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Москве заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин встретился с послом Ливанской Республики в РФ Шауки Фаресом Бу Нассаром. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны.Участники встречи обменялись мнениями по текущей ситуации, связанной с эскалацией ливано-израильского конфликта. "Стороны согласились, что данный конфликт должен быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами, а израильские войска – незамедлительно выведены с территории Ливана для поиска реальных мирных путей урегулирования ближневосточного конфликта", - сказано в сообщении.Кроме того, замминистра обороны РФ и посол Ливана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны и борьбы с терроризмом, сообщает пресс-служба военного ведомства.5 ноября спецборт МЧС России доставил в аэропорт Домодедово в Москве сто россиян, эвакуированных из Ливана. Об этом сообщили в МЧС России. Эвакуация проводилась по указанию президента Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.Читайте также на РИА Новости Крым:60 россиян эвакуированы из Ливана в Москву - МЧССША направляют на Ближний Восток дополнительные эсминцы и самолеты"Дни покаяния": Израиль ударил по Ирану в ответ на атаку 1 октября

ливан

ближний восток

израиль

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, ливан, ближний восток, израиль, политика, безопасность, россия, новости