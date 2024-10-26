Рейтинг@Mail.ru
"Дни покаяния": Израиль ударил по Ирану в ответ на атаку 1 октября - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241026/dni-pokayaniya-izrail-udaril-po-iranu-v-otvet-na-ataku-1-oktyabrya-1141364461.html
"Дни покаяния": Израиль ударил по Ирану в ответ на атаку 1 октября
"Дни покаяния": Израиль ударил по Ирану в ответ на атаку 1 октября - РИА Новости Крым, 26.10.2024
"Дни покаяния": Израиль ударил по Ирану в ответ на атаку 1 октября
В ночь на субботу Израиль атаковал несколько военных центров Ирана в рамках ответа на удары по еврейскому государству 1 октября, передает РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T10:03
2024-10-26T10:03
новости
в мире
иран
израиль
обострение ситуации в израиле
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1a/1141364344_0:112:1970:1220_1920x0_80_0_0_e34a3021e977a91b25d9330e074c1aa6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В ночь на субботу Израиль атаковал несколько военных центров Ирана в рамках ответа на удары по еврейскому государству 1 октября, передает РИА Новости.По данным Армии обороны Израиля, она нанесла серию авиаударов по военным объектам в Иране, поразив ракетные комплексы "земля-воздух", мощности ПВО и места производства ракет, которые выпускались по республике в течение последнего года.Около 6 утра по московскому времени ЦАХАЛ объявил об окончании массированного удара на Иран, осуществленного в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Как сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид, "операция получила кодовое название "Дни покаяния".Силы ПВО Ирана заявили, что атаке подвергся ряд военных центров в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам, и, несмотря на успешный перехват и отражение в результате создающей напряженность акции ряду объектов "был причинен ограниченный ущерб".Агенство CBS News со ссылкой на источник сообщило, что израильская атака ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.Официальный представитель НПЗ Тегерана Шакер Хафаи опроверг появившиеся сообщения об атаке Израиля на тегеранский нефтеперерабатывающий завод."В настоящее время НПЗ Тегерана работает в обычном режиме", – сообщил Хафаи.Информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС – ред.) на западе и юго-западе иранской столицы не пострадали. При этом отмечалось, что Тегеран готов дать пропорциональный ответ на удары Израиля.По словам официального представителя Организации гражданской авиации Ирана Джафара Язерлу, авиасообщение в стране после ночной атаки уже восстановлено. Оофициальный представитель министерства образования и воспитания Ирана Али Фархади заявил, что школы республики работают в обычном режиме.1 октября Иран начала вторую волну атаки на Израиль. По данным КСИР, это стало ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана в результате израильских бомбардировок.Израильская авиация 23 сентября нанесла массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале операции "Стрелы севера", в результате которых од удар попали несколько областных населенных пунктов и десятки деревень.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Израиль хочет любой ценой спровоцировать прямой конфликт США и Ирана Нетаньяху обвинил Иран покушении на его жизнь Гибель лидера "Хезболлы": как отреагировали на Ближнем Востоке и в Европе
иран
израиль
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1a/1141364344_98:0:1873:1331_1920x0_80_0_0_52f26f92e8ed83bc219139e757a162ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, в мире, иран, израиль, обострение ситуации в израиле
"Дни покаяния": Израиль ударил по Ирану в ответ на атаку 1 октября

Израиль атаковал ряд военных центров в иранских провинциях в ночь на субботу

10:03 26.10.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Тегеран
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В ночь на субботу Израиль атаковал несколько военных центров Ирана в рамках ответа на удары по еврейскому государству 1 октября, передает РИА Новости.
По данным Армии обороны Израиля, она нанесла серию авиаударов по военным объектам в Иране, поразив ракетные комплексы "земля-воздух", мощности ПВО и места производства ракет, которые выпускались по республике в течение последнего года.
Около 6 утра по московскому времени ЦАХАЛ объявил об окончании массированного удара на Иран, осуществленного в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Как сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид, "операция получила кодовое название "Дни покаяния".
Силы ПВО Ирана заявили, что атаке подвергся ряд военных центров в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам, и, несмотря на успешный перехват и отражение в результате создающей напряженность акции ряду объектов "был причинен ограниченный ущерб".
Агенство CBS News со ссылкой на источник сообщило, что израильская атака ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Официальный представитель НПЗ Тегерана Шакер Хафаи опроверг появившиеся сообщения об атаке Израиля на тегеранский нефтеперерабатывающий завод.
"В настоящее время НПЗ Тегерана работает в обычном режиме", – сообщил Хафаи.
Информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС – ред.) на западе и юго-западе иранской столицы не пострадали. При этом отмечалось, что Тегеран готов дать пропорциональный ответ на удары Израиля.
По словам официального представителя Организации гражданской авиации Ирана Джафара Язерлу, авиасообщение в стране после ночной атаки уже восстановлено. Оофициальный представитель министерства образования и воспитания Ирана Али Фархади заявил, что школы республики работают в обычном режиме.
1 октября Иран начала вторую волну атаки на Израиль. По данным КСИР, это стало ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана в результате израильских бомбардировок.
Израильская авиация 23 сентября нанесла массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале операции "Стрелы севера", в результате которых од удар попали несколько областных населенных пунктов и десятки деревень.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Израиль хочет любой ценой спровоцировать прямой конфликт США и Ирана
Нетаньяху обвинил Иран покушении на его жизнь
Гибель лидера "Хезболлы": как отреагировали на Ближнем Востоке и в Европе
 
НовостиВ миреИранИзраильОбострение ситуации в Израиле
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:26Шесть заключенных сбежали из колонии в Липецкой области
10:15ВСУ атаковали беспилотниками четыре области России
10:03"Дни покаяния": Израиль ударил по Ирану в ответ на атаку 1 октября
09:38Когда реформируют ООН и как на это повлияет БРИКС
09:10Пожар на ярмарке в Севастополе: что известно
08:53Назван главный недостаток всех мирных предложений по Украине
08:03Где в Севастополе не будет света на выходных
07:39В Крыму появились две модульные библиотеки
07:06"Это чудо": в Крыму покажут возрожденный фильм 1911 года о Севастополе
00:01Разбег из зимы в весну – погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 26 октября
23:26Крымский мост открыли после перекрытия движения
23:23На Крымском мосту остановлено движение транспорта
22:56Главные новости Крыма: 25 октября
22:39Дело не в Украине: почему Запад пугает договор между Россией и КНДР
22:35Запад готовил диверсантов для атак на атомные станции России
22:14Главное за день: 25 октября
21:59В Крыму до марта закрыли два заповедника
21:43Глава Донецкой епархии отправлен на покой в Крым
21:35Путин подписал законы об отсрочке наказания родителям и беременным
Лента новостейМолния