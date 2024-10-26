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"Дни покаяния": Израиль ударил по Ирану в ответ на атаку 1 октября
"Дни покаяния": Израиль ударил по Ирану в ответ на атаку 1 октября - РИА Новости Крым, 26.10.2024
"Дни покаяния": Израиль ударил по Ирану в ответ на атаку 1 октября
В ночь на субботу Израиль атаковал несколько военных центров Ирана в рамках ответа на удары по еврейскому государству 1 октября, передает РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T10:03
2024-10-26T10:03
2024-10-26T10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В ночь на субботу Израиль атаковал несколько военных центров Ирана в рамках ответа на удары по еврейскому государству 1 октября, передает РИА Новости.По данным Армии обороны Израиля, она нанесла серию авиаударов по военным объектам в Иране, поразив ракетные комплексы "земля-воздух", мощности ПВО и места производства ракет, которые выпускались по республике в течение последнего года.Около 6 утра по московскому времени ЦАХАЛ объявил об окончании массированного удара на Иран, осуществленного в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Как сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид, "операция получила кодовое название "Дни покаяния".Силы ПВО Ирана заявили, что атаке подвергся ряд военных центров в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам, и, несмотря на успешный перехват и отражение в результате создающей напряженность акции ряду объектов "был причинен ограниченный ущерб".Агенство CBS News со ссылкой на источник сообщило, что израильская атака ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.Официальный представитель НПЗ Тегерана Шакер Хафаи опроверг появившиеся сообщения об атаке Израиля на тегеранский нефтеперерабатывающий завод."В настоящее время НПЗ Тегерана работает в обычном режиме", – сообщил Хафаи.Информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС – ред.) на западе и юго-западе иранской столицы не пострадали. При этом отмечалось, что Тегеран готов дать пропорциональный ответ на удары Израиля.По словам официального представителя Организации гражданской авиации Ирана Джафара Язерлу, авиасообщение в стране после ночной атаки уже восстановлено. Оофициальный представитель министерства образования и воспитания Ирана Али Фархади заявил, что школы республики работают в обычном режиме.1 октября Иран начала вторую волну атаки на Израиль. По данным КСИР, это стало ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана в результате израильских бомбардировок.Израильская авиация 23 сентября нанесла массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале операции "Стрелы севера", в результате которых од удар попали несколько областных населенных пунктов и десятки деревень.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Израиль хочет любой ценой спровоцировать прямой конфликт США и Ирана Нетаньяху обвинил Иран покушении на его жизнь Гибель лидера "Хезболлы": как отреагировали на Ближнем Востоке и в Европе
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новости, в мире, иран, израиль, обострение ситуации в израиле
"Дни покаяния": Израиль ударил по Ирану в ответ на атаку 1 октября
Израиль атаковал ряд военных центров в иранских провинциях в ночь на субботу
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В ночь на субботу Израиль атаковал несколько военных центров Ирана в рамках ответа на удары по еврейскому государству 1 октября, передает РИА Новости.
По данным Армии обороны Израиля, она нанесла серию авиаударов по военным объектам в Иране, поразив ракетные комплексы "земля-воздух", мощности ПВО и места производства ракет, которые выпускались по республике в течение последнего года.
Около 6 утра по московскому времени ЦАХАЛ объявил об окончании массированного удара на Иран, осуществленного в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Как сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид, "операция получила кодовое название "Дни покаяния".
Силы ПВО Ирана заявили, что атаке подвергся ряд военных центров в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам, и, несмотря на успешный перехват и отражение в результате создающей напряженность акции ряду объектов "был причинен ограниченный ущерб".
Агенство CBS News со ссылкой на источник сообщило, что израильская атака ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Официальный представитель НПЗ Тегерана Шакер Хафаи опроверг появившиеся сообщения об атаке Израиля на тегеранский нефтеперерабатывающий завод.
"В настоящее время НПЗ Тегерана работает в обычном режиме", – сообщил Хафаи.
Информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС – ред.) на западе и юго-западе иранской столицы не пострадали. При этом отмечалось, что Тегеран готов дать пропорциональный ответ на удары Израиля.
По словам официального представителя Организации гражданской авиации Ирана Джафара Язерлу, авиасообщение в стране после ночной атаки уже восстановлено. Оофициальный представитель министерства образования и воспитания Ирана Али Фархади заявил, что школы республики работают в обычном режиме.
1 октября Иран начала вторую волну атаки на Израиль. По данным КСИР
, это стало ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана в результате израильских бомбардировок.
Израильская авиация 23 сентября нанесла массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале операции "Стрелы севера", в результате которых од удар попали несколько областных населенных пунктов и десятки деревень.
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