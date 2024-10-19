https://crimea.ria.ru/20241019/netanyakhu-obvinil-iran-pokushenii-na-ego-zhizn-1141215480.html

Нетаньяху обвинил Иран покушении на его жизнь

Нетаньяху обвинил Иран покушении на его жизнь - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Нетаньяху обвинил Иран покушении на его жизнь

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в попытке ликвидировать его и назвал это "колоссальной ошибкой". Об этом сообщили в канцелярии израильского... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T21:13

2024-10-19T21:13

2024-10-19T21:13

израиль

биньямин нетаньяху

в мире

иран

ближний восток

обострение ситуации в израиле

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/14/02/140215_0:292:2760:1844_1920x0_80_0_0_25dd9decda25c145e4ad1ea692a951d5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в попытке ликвидировать его и назвал это "колоссальной ошибкой". Об этом сообщили в канцелярии израильского премьера, пишет РИА Новости.В субботу армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о трех беспилотниках, которые были запущены из Ливана. Два из них перехватили, а один попал в здание в районе города Кейсария, где в том числе находится частная резиденция премьер-министра. Канцелярия Нетаньяху позднее сообщила, что целью атаки беспилотника была резиденция Нетаньяху, в которой в момент удара не было ни самого премьера, ни его супруги. В результате инцидента никто не пострадал.Он также добавил, что каждый, кто причинит вред гражданам Израиля, "заплатит за это высокую цену"."Мы продолжим ликвидировать ваших террористов, вернем наших заложников из Газы и обеспечим безопасность нашим гражданам на севере. Мы добьемся всех целей войны, которые перед собой поставили, и изменим региональную безопасность на многие годы вперед", - заключил Нетаньяху.Конфликт между Израилем и "Хезболлой" обострился в октябре 2023 года, когда ливанское движение начало обстрелы еврейского государства в поддержку ХАМАС. Десятки тысяч жителей северных районов страны были вынуждены эвакуироваться.ЦАХАЛ с 23 сентября проводит массированные бомбардировки объектов "Хезболлы", в которых погибли лидеры движения, включая генсека Хасан Насруллу и его возможных преемников. Первого октября израильская армия начала наземную операцию.В Израиле главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения жителей северных районов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эскалация на Ближнем Востоке: как Иран ответит Израилю на убийство ХанииСША поставили Израилю ультиматум из-за сектора ГазаТеракт в Израиле: один человек погиб и более десяти пострадали

израиль

иран

ближний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, биньямин нетаньяху, в мире, иран, ближний восток, обострение ситуации в израиле, новости