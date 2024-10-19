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Нетаньяху обвинил Иран покушении на его жизнь
Нетаньяху обвинил Иран покушении на его жизнь - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Нетаньяху обвинил Иран покушении на его жизнь
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в попытке ликвидировать его и назвал это "колоссальной ошибкой". Об этом сообщили в канцелярии израильского... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T21:13
2024-10-19T21:13
2024-10-19T21:13
израиль
биньямин нетаньяху
в мире
иран
ближний восток
обострение ситуации в израиле
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в попытке ликвидировать его и назвал это "колоссальной ошибкой". Об этом сообщили в канцелярии израильского премьера, пишет РИА Новости.В субботу армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о трех беспилотниках, которые были запущены из Ливана. Два из них перехватили, а один попал в здание в районе города Кейсария, где в том числе находится частная резиденция премьер-министра. Канцелярия Нетаньяху позднее сообщила, что целью атаки беспилотника была резиденция Нетаньяху, в которой в момент удара не было ни самого премьера, ни его супруги. В результате инцидента никто не пострадал.Он также добавил, что каждый, кто причинит вред гражданам Израиля, "заплатит за это высокую цену"."Мы продолжим ликвидировать ваших террористов, вернем наших заложников из Газы и обеспечим безопасность нашим гражданам на севере. Мы добьемся всех целей войны, которые перед собой поставили, и изменим региональную безопасность на многие годы вперед", - заключил Нетаньяху.Конфликт между Израилем и "Хезболлой" обострился в октябре 2023 года, когда ливанское движение начало обстрелы еврейского государства в поддержку ХАМАС. Десятки тысяч жителей северных районов страны были вынуждены эвакуироваться.ЦАХАЛ с 23 сентября проводит массированные бомбардировки объектов "Хезболлы", в которых погибли лидеры движения, включая генсека Хасан Насруллу и его возможных преемников. Первого октября израильская армия начала наземную операцию.В Израиле главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения жителей северных районов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эскалация на Ближнем Востоке: как Иран ответит Израилю на убийство ХанииСША поставили Израилю ультиматум из-за сектора ГазаТеракт в Израиле: один человек погиб и более десяти пострадали
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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израиль, биньямин нетаньяху, в мире, иран, ближний восток, обострение ситуации в израиле, новости
Нетаньяху обвинил Иран покушении на его жизнь
Нетаньяху назвал колоссальной ошибкой Ирана попытку покушения на его жизнь
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в попытке ликвидировать его и назвал это "колоссальной ошибкой". Об этом сообщили в канцелярии израильского премьера, пишет РИА Новости.
В субботу армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о трех беспилотниках, которые были запущены из Ливана. Два из них перехватили, а один попал в здание в районе города Кейсария, где в том числе находится частная резиденция премьер-министра. Канцелярия Нетаньяху позднее сообщила, что целью атаки беспилотника была резиденция Нетаньяху
, в которой в момент удара не было ни самого премьера, ни его супруги. В результате инцидента никто не пострадал.
"Посланники Ирана, которые сегодня попытались совершить покушение на меня и мою супругу, совершили колоссальную ошибку. Это не остановит меня и государство Израиль в нашей борьбе за возрождение против врагов, чтобы обеспечить безопасность для будущих поколений", - заявил Нетаньяху.
Он также добавил, что каждый, кто причинит вред гражданам Израиля, "заплатит за это высокую цену".
"Мы продолжим ликвидировать ваших террористов, вернем наших заложников из Газы и обеспечим безопасность нашим гражданам на севере. Мы добьемся всех целей войны, которые перед собой поставили, и изменим региональную безопасность на многие годы вперед", - заключил Нетаньяху.
Конфликт между Израилем и "Хезболлой" обострился в октябре 2023 года, когда ливанское движение начало обстрелы еврейского государства в поддержку ХАМАС. Десятки тысяч жителей северных районов страны были вынуждены эвакуироваться.
ЦАХАЛ с 23 сентября проводит массированные бомбардировки объектов "Хезболлы", в которых погибли лидеры движения, включая генсека Хасан Насруллу и его возможных преемников. Первого октября израильская армия начала наземную операцию.
В Израиле главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения жителей северных районов.
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