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Эскалация на Ближнем Востоке: как Иран ответит Израилю на убийство Хании

Эскалация на Ближнем Востоке: как Иран ответит Израилю на убийство Хании - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Эскалация на Ближнем Востоке: как Иран ответит Израилю на убийство Хании

Иран не желает развития эскалации в регионе и поэтому не станет наносить прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Такое... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T08:46

2024-08-02T08:46

2024-08-02T08:46

израиль

иран

радио "спутник в крыму"

политика

в мире

хамас

исмаил хания

сша

мнения

андрей никифоров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Иран не желает развития эскалации в регионе и поэтому не станет наносить прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.По мнению Никифорова, все эти утечки никак официально не подтверждены и сомнительны. При этом подчеркнул, что Иран неоднократно выдерживал различного рода провокации и вряд ли на этот раз изменит своей тактике."На мой взгляд, немножко идет переоценка воинственных инстинктов Ирана. Это в общем-то цивилизация довольно мирная, которая всячески пытается избегать острых столкновений и конфликтов. Да, период, который они сейчас переживают, связанный с установлением режима исламской республики, радикальный и агрессивный, но традиционная природа остается прежней", – сказал Никифоров.Свидетельством тому стал апрельский демонстративный удар Ирана по Израилю, который был нанесен таким образом, чтобы минимизировать последствия, добавил он."Это было предупреждение. Они идут на вот такие предупредительные действия", – отметил политолог.По мнению Никифорова, лодку активно раскачивает сам Израиль, пытаясь выбить для себя больше места под солнцем в регионе, где он до сих пор воспринимается как инородное тело в ближневосточном организме со всеми вытекающими из этого рисками.Поэтому если эскалация продолжится, то толчком для нее послужат не решения из Тегерана, а манипуляции из Иерусалима и Вашингтона, считает Никифоров. Определенные качели начались еще тогда, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находился с визитом в США, заметил политолог.Накануне доктор политических наук Александр Ирхин, говоря об эскалации на Ближнем и Среднем Востоке, отметил, что Иран и Турция, несмотря на исторические глубокие противоречия, выступают теперь единым дипломатическим фронтом, пытаясь сдержать Израиль в его экспансии. А также заявил, что Запад и его союзники через Израиль провоцируют разрастание конфликта, который имеет все шансы перерасти в ближайшее время в макрорегиональную войну. Читайте также на РИА Новости Крым:Эскалация на Ближнем Востоке: можно ли остановить Израиль – политологАтака Израиля на Иран - Кремль не исключает обострения в регионеЭто не Ливия: эксперт оценил заявление Эрдогана "войти" в Израиль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, иран, политика, в мире, хамас, исмаил хания, сша, мнения, андрей никифоров