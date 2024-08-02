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Эскалация на Ближнем Востоке: как Иран ответит Израилю на убийство Хании - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Эскалация на Ближнем Востоке: как Иран ответит Израилю на убийство Хании
Эскалация на Ближнем Востоке: как Иран ответит Израилю на убийство Хании - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Эскалация на Ближнем Востоке: как Иран ответит Израилю на убийство Хании
Иран не желает развития эскалации в регионе и поэтому не станет наносить прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Такое... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T08:46
2024-08-02T08:46
израиль
иран
радио "спутник в крыму"
политика
в мире
хамас
исмаил хания
сша
мнения
андрей никифоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Иран не желает развития эскалации в регионе и поэтому не станет наносить прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.По мнению Никифорова, все эти утечки никак официально не подтверждены и сомнительны. При этом подчеркнул, что Иран неоднократно выдерживал различного рода провокации и вряд ли на этот раз изменит своей тактике."На мой взгляд, немножко идет переоценка воинственных инстинктов Ирана. Это в общем-то цивилизация довольно мирная, которая всячески пытается избегать острых столкновений и конфликтов. Да, период, который они сейчас переживают, связанный с установлением режима исламской республики, радикальный и агрессивный, но традиционная природа остается прежней", – сказал Никифоров.Свидетельством тому стал апрельский демонстративный удар Ирана по Израилю, который был нанесен таким образом, чтобы минимизировать последствия, добавил он."Это было предупреждение. Они идут на вот такие предупредительные действия", – отметил политолог.По мнению Никифорова, лодку активно раскачивает сам Израиль, пытаясь выбить для себя больше места под солнцем в регионе, где он до сих пор воспринимается как инородное тело в ближневосточном организме со всеми вытекающими из этого рисками.Поэтому если эскалация продолжится, то толчком для нее послужат не решения из Тегерана, а манипуляции из Иерусалима и Вашингтона, считает Никифоров. Определенные качели начались еще тогда, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находился с визитом в США, заметил политолог.Накануне доктор политических наук Александр Ирхин, говоря об эскалации на Ближнем и Среднем Востоке, отметил, что Иран и Турция, несмотря на исторические глубокие противоречия, выступают теперь единым дипломатическим фронтом, пытаясь сдержать Израиль в его экспансии. А также заявил, что Запад и его союзники через Израиль провоцируют разрастание конфликта, который имеет все шансы перерасти в ближайшее время в макрорегиональную войну. Читайте также на РИА Новости Крым:Эскалация на Ближнем Востоке: можно ли остановить Израиль – политологАтака Израиля на Иран - Кремль не исключает обострения в регионеЭто не Ливия: эксперт оценил заявление Эрдогана "войти" в Израиль
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израиль, иран, политика, в мире, хамас, исмаил хания, сша, мнения, андрей никифоров
Эскалация на Ближнем Востоке: как Иран ответит Израилю на убийство Хании

Иран не нанесет прямого удара по Израилю в ответ на убийство лидера ХАМАС - эксперт

08:46 02.08.2024
 
© AP Photo Vahid SalemiГлава ХАМАС Исмаил Хания
Глава ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo Vahid Salemi
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Иран не желает развития эскалации в регионе и поэтому не станет наносить прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.
Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
По мнению Никифорова, все эти утечки никак официально не подтверждены и сомнительны. При этом подчеркнул, что Иран неоднократно выдерживал различного рода провокации и вряд ли на этот раз изменит своей тактике.
"На мой взгляд, немножко идет переоценка воинственных инстинктов Ирана. Это в общем-то цивилизация довольно мирная, которая всячески пытается избегать острых столкновений и конфликтов. Да, период, который они сейчас переживают, связанный с установлением режима исламской республики, радикальный и агрессивный, но традиционная природа остается прежней", – сказал Никифоров.
Свидетельством тому стал апрельский демонстративный удар Ирана по Израилю, который был нанесен таким образом, чтобы минимизировать последствия, добавил он.
"Это было предупреждение. Они идут на вот такие предупредительные действия", – отметил политолог.
По мнению Никифорова, лодку активно раскачивает сам Израиль, пытаясь выбить для себя больше места под солнцем в регионе, где он до сих пор воспринимается как инородное тело в ближневосточном организме со всеми вытекающими из этого рисками.
Поэтому если эскалация продолжится, то толчком для нее послужат не решения из Тегерана, а манипуляции из Иерусалима и Вашингтона, считает Никифоров. Определенные качели начались еще тогда, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находился с визитом в США, заметил политолог.
"Получил ли он там некие согласования или как раз наоборот – ничего не получил и это подтолкнуло к эскалации, неизвестно. В общем, они там манипулируют на грани большой войны, в которую могут быть втянуты очень многие стороны, занимающие достаточно устойчивые позиции. И ситуация может выйти из-под контроля для тех, кто пытается балансировать на этой грани", – резюмировал эксперт.
Накануне доктор политических наук Александр Ирхин, говоря об эскалации на Ближнем и Среднем Востоке, отметил, что Иран и Турция, несмотря на исторические глубокие противоречия, выступают теперь единым дипломатическим фронтом, пытаясь сдержать Израиль в его экспансии. А также заявил, что Запад и его союзники через Израиль провоцируют разрастание конфликта, который имеет все шансы перерасти в ближайшее время в макрорегиональную войну.
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Радио "Спутник в Крыму"ИзраильИранПолитикаВ миреХАМАСИсмаил ХанияСШАМненияАндрей Никифоров
 
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