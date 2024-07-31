https://crimea.ria.ru/20240731/ataka-izrailya-na-iran---kreml-ne-isklyuchaet-obostreniya-v-regione-1139264991.html

Атака Израиля на Иран - Кремль не исключает обострения в регионе

Атака Израиля на Иран - Кремль не исключает обострения в регионе - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Атака Израиля на Иран - Кремль не исключает обострения в регионе

Атака Израиля на Иран, приведшая к гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, направлена против попыток установления мира в регионе, может дестабилизировать... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T12:43

2024-07-31T12:43

2024-07-31T12:43

исмаил хания

израиль

иран

кремль

дмитрий песков

политика

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Атака Израиля на Иран, приведшая к гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, направлена против попыток установления мира в регионе, может дестабилизировать ситуацию и резко осуждается Москвой. Об этом завил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков подчеркнул, что Москва решительно осуждает атаку, которая привела к гибели Хании.Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС ранее осудили в МИД РФ. Исмаил Хания убит 31 июля в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ожидает Ближний Восток после убийства главы политбюро ХАМАСНе страшилка и не фатум: эксперт о войне Израиля с Ираном с участием РФИран задумался об изменениях ядерной доктрины

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исмаил хания, израиль, иран, кремль, дмитрий песков, политика, новости, россия