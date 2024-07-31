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Атака Израиля на Иран - Кремль не исключает обострения в регионе - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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Атака Израиля на Иран - Кремль не исключает обострения в регионе
Атака Израиля на Иран - Кремль не исключает обострения в регионе - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Атака Израиля на Иран - Кремль не исключает обострения в регионе
Атака Израиля на Иран, приведшая к гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, направлена против попыток установления мира в регионе, может дестабилизировать... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T12:43
2024-07-31T12:43
исмаил хания
израиль
иран
кремль
дмитрий песков
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Атака Израиля на Иран, приведшая к гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, направлена против попыток установления мира в регионе, может дестабилизировать ситуацию и резко осуждается Москвой. Об этом завил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков подчеркнул, что Москва решительно осуждает атаку, которая привела к гибели Хании.Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС ранее осудили в МИД РФ. Исмаил Хания убит 31 июля в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ожидает Ближний Восток после убийства главы политбюро ХАМАСНе страшилка и не фатум: эксперт о войне Израиля с Ираном с участием РФИран задумался об изменениях ядерной доктрины
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исмаил хания, израиль, иран, кремль, дмитрий песков, политика, новости, россия
Атака Израиля на Иран - Кремль не исключает обострения в регионе

Песков: удар Израиля по Ирану противоречит попыткам восстановления мира в регионе

12:43 31.07.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Атака Израиля на Иран, приведшая к гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, направлена против попыток установления мира в регионе, может дестабилизировать ситуацию и резко осуждается Москвой. Об этом завил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе и, более того, могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию", - сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что Москва решительно осуждает атаку, которая привела к гибели Хании.
Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС ранее осудили в МИД РФ. Исмаил Хания убит 31 июля в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране.
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Исмаил ХанияИзраильИранКремльДмитрий ПесковПолитикаНовостиРоссия
 
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