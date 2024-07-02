https://crimea.ria.ru/20240702/iran-zadumalsya-ob-izmeneniyakh-yadernoy-doktriny-1138529782.html

Иран задумался об изменениях ядерной доктрины

Иран задумался об изменениях ядерной доктрины - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Иран задумался об изменениях ядерной доктрины

Иран рассматривает возможность поменять свою ядерную доктрину на фоне растущих угроз для страны. Об этом в интервью газете The Financial Times заявил советник... РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T15:18

2024-07-02T15:18

2024-07-02T15:18

иран

политика

оружие

ядерная доктрина

ядерное оружие

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110864/36/1108643630_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4f589801689606d6aa190d8802a11a05.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Иран рассматривает возможность поменять свою ядерную доктрину на фоне растущих угроз для страны. Об этом в интервью газете The Financial Times заявил советник верховного лидера Ирана и глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харрази, его слова приводит РИА Новости.По словам Харрази, Иран не занимается разработкой ядерного оружия, но может поменять свою доктрину в случае возникновения угрозы существованию страны.Он также подчеркнул, что, если Запад снова введет в отношении Ирана санкции, снятые после присоединения исламской республики к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и ограничения иранской ядерной программы, серьезная реакция со стороны Тегерана, связанная с изменением ядерной стратегии, не заставит себя долго ждать.При этом Харрази отметил, что Иран не выступает за создание ядерного оружия.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Документ предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. При президенте Дональде Трампе США в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях.В июне текущего года президент РФ Владимир Путин заявил, что в России рассматривают возможность внесения изменений в ядерную доктрину в связи с понижением порога применения ядерного оружия.Позже глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов сообщил, в России могут изменить время принятия решения на применение ядерного оружия, если вызовы и угрозы в адрес страны будут расти. Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная триада в России будет развиваться – Путин Что ответили в Кремле на заявление Столтенберга о ядерном оружии НАТО Без привязки к Украине: США готовы к диалогу с Москвой по ядерным рискам

иран

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, политика, оружие, ядерная доктрина, ядерное оружие, в мире, новости