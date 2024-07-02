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Иран задумался об изменениях ядерной доктрины - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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Иран задумался об изменениях ядерной доктрины
Иран задумался об изменениях ядерной доктрины - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Иран задумался об изменениях ядерной доктрины
Иран рассматривает возможность поменять свою ядерную доктрину на фоне растущих угроз для страны. Об этом в интервью газете The Financial Times заявил советник... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T15:18
2024-07-02T15:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Иран рассматривает возможность поменять свою ядерную доктрину на фоне растущих угроз для страны. Об этом в интервью газете The Financial Times заявил советник верховного лидера Ирана и глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харрази, его слова приводит РИА Новости.По словам Харрази, Иран не занимается разработкой ядерного оружия, но может поменять свою доктрину в случае возникновения угрозы существованию страны.Он также подчеркнул, что, если Запад снова введет в отношении Ирана санкции, снятые после присоединения исламской республики к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и ограничения иранской ядерной программы, серьезная реакция со стороны Тегерана, связанная с изменением ядерной стратегии, не заставит себя долго ждать.При этом Харрази отметил, что Иран не выступает за создание ядерного оружия.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Документ предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. При президенте Дональде Трампе США в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях.В июне текущего года президент РФ Владимир Путин заявил, что в России рассматривают возможность внесения изменений в ядерную доктрину в связи с понижением порога применения ядерного оружия.Позже глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов сообщил, в России могут изменить время принятия решения на применение ядерного оружия, если вызовы и угрозы в адрес страны будут расти. Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная триада в России будет развиваться – Путин Что ответили в Кремле на заявление Столтенберга о ядерном оружии НАТО Без привязки к Украине: США готовы к диалогу с Москвой по ядерным рискам
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иран, политика, оружие, ядерная доктрина, ядерное оружие, в мире, новости
Иран задумался об изменениях ядерной доктрины

Иран может поменять свою ядерную доктрину на фоне растущих угроз для страны – власти

15:18 02.07.2024
 
© Fotolia/ Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана
© Fotolia/ Borna_Mir
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Иран рассматривает возможность поменять свою ядерную доктрину на фоне растущих угроз для страны. Об этом в интервью газете The Financial Times заявил советник верховного лидера Ирана и глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харрази, его слова приводит РИА Новости.
По словам Харрази, Иран не занимается разработкой ядерного оружия, но может поменять свою доктрину в случае возникновения угрозы существованию страны.
Он также подчеркнул, что, если Запад снова введет в отношении Ирана санкции, снятые после присоединения исламской республики к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и ограничения иранской ядерной программы, серьезная реакция со стороны Тегерана, связанная с изменением ядерной стратегии, не заставит себя долго ждать.
При этом Харрази отметил, что Иран не выступает за создание ядерного оружия.
"До сих пор мы не принимали решения об обогащении урана более, чем на 60%. Но мы пытаемся расширить наш опыт, используя разные установки и методы", – сказал Харрази.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Документ предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. При президенте Дональде Трампе США в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях.
В июне текущего года президент РФ Владимир Путин заявил, что в России рассматривают возможность внесения изменений в ядерную доктрину в связи с понижением порога применения ядерного оружия.
Позже глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов сообщил, в России могут изменить время принятия решения на применение ядерного оружия, если вызовы и угрозы в адрес страны будут расти.
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