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Шторм накроет Крым в ближайшие часы

Шторм накроет Крым в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Шторм накроет Крым в ближайшие часы

В ближайшие часы Крым накроют ливни с грозой, градом и шквалами, предупредили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T13:50

2024-07-04T13:50

2024-07-04T14:44

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие часы Крым накроют ливни с грозой, градом и шквалами, предупредили в крымском главке МЧС России.В МЧС напоминают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения и подтопления территорий.Также при сильном ветре опасность представляют рекламные щиты, деревья и электропровода.Возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцента Татьяна Любецкая сообщила о надвигающихся на полуостров дождях с грозами, при этом она отметила, что температура воздуха существенно не изменится - будет так же жарко - до 32-33 градусов тепла.

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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