Рейтинг@Mail.ru
Шторм накроет Крым в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240704/v-blizhayshie-chasy-krym-nakroyut-livni-i-grozoy-i-gradom-1138595013.html
Шторм накроет Крым в ближайшие часы
Шторм накроет Крым в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Шторм накроет Крым в ближайшие часы
В ближайшие часы Крым накроют ливни с грозой, градом и шквалами, предупредили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T13:50
2024-07-04T14:44
погода в крыму
крымская погода
штормовое предупреждение
мчс крыма
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129920901_0:48:854:528_1920x0_80_0_0_e447db41649ff97299973285471b93c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие часы Крым накроют ливни с грозой, градом и шквалами, предупредили в крымском главке МЧС России.В МЧС напоминают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения и подтопления территорий.Также при сильном ветре опасность представляют рекламные щиты, деревья и электропровода.Возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцента Татьяна Любецкая сообщила о надвигающихся на полуостров дождях с грозами, при этом она отметила, что температура воздуха существенно не изменится - будет так же жарко - до 32-33 градусов тепла.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129920901_0:0:854:641_1920x0_80_0_0_5a2450afbf3a0f00e3c85a9cdef57638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, мчс крыма, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым
Шторм накроет Крым в ближайшие часы

В ближайшие часы в Крыму ожидаются грозовые ливни с градом и шквалом

13:50 04.07.2024 (обновлено: 14:44 04.07.2024)
 
© РИА Новости КрымГроза на пляже
Гроза на пляже - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие часы Крым накроют ливни с грозой, градом и шквалами, предупредили в крымском главке МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 4 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

В МЧС напоминают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения и подтопления территорий.
Также при сильном ветре опасность представляют рекламные щиты, деревья и электропровода.
Возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцента Татьяна Любецкая сообщила о надвигающихся на полуостров дождях с грозами, при этом она отметила, что температура воздуха существенно не изменится - будет так же жарко - до 32-33 градусов тепла.
 
Погода в КрымуКрымская погодаШтормовое предупреждениеМЧС КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:16Крымский мост закрыт
15:10Уничтожены 14 складов боеприпасов: итоги боев в зоне СВО за сутки
15:02Абитуриенты Крыма хотят работать в туризме и IT-сфере
14:47Саммит ШОС в Астане: главные заявления
14:30Зеленский анонсировал новое наступление ВСУ
14:09ВС РФ ударили по военным предприятиям Украины и нефтезаводу
14:02В Крыму рейсовый автобус с пассажирами сбил подростков на мопеде
13:50Шторм накроет Крым в ближайшие часы
13:32В Крыму поблагодарили спортсменов – победителей игр БРИКС
13:14Ребенок пострадал в лобовом столкновении легковушки и фургона на Кубани
13:00Сколько выпускников в Крыму сдали ЕГЭ на 100 баллов
12:49На Крым движутся дожди с грозами
12:28Многополярный мир стал реальностью – Путин
12:18Экс-сотрудницу вуза в Севастополе будут судить за взятки от студентов
12:04У Крымского моста выросла очередь
11:45В Евпатории ввели графики подачи воды
11:35Что позволит немедленно прекратить бои на Украине – ответ Путина
11:26Что увидит мир после интервью Зеленского Такеру Карлсону
11:04Трех пострадавших при атаке на Севастополь детей выписали из больниц
10:57В Крыму две тысячи выпускников решили пересдать предмет ЕГЭ
Лента новостейМолния