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Шторм накроет Крым в ближайшие часы
Шторм накроет Крым в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Шторм накроет Крым в ближайшие часы
В ближайшие часы Крым накроют ливни с грозой, градом и шквалами, предупредили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T13:50
2024-07-04T13:50
2024-07-04T14:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие часы Крым накроют ливни с грозой, градом и шквалами, предупредили в крымском главке МЧС России.В МЧС напоминают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения и подтопления территорий.Также при сильном ветре опасность представляют рекламные щиты, деревья и электропровода.Возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцента Татьяна Любецкая сообщила о надвигающихся на полуостров дождях с грозами, при этом она отметила, что температура воздуха существенно не изменится - будет так же жарко - до 32-33 градусов тепла.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, мчс крыма, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым
Шторм накроет Крым в ближайшие часы
В ближайшие часы в Крыму ожидаются грозовые ливни с градом и шквалом
13:50 04.07.2024 (обновлено: 14:44 04.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие часы Крым накроют ливни с грозой, градом и шквалами, предупредили в крымском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 4 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении.
В МЧС напоминают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения и подтопления территорий.
Также при сильном ветре опасность представляют рекламные щиты, деревья и электропровода.
Возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцента Татьяна Любецкая сообщила
о надвигающихся на полуостров дождях с грозами, при этом она отметила, что температура воздуха существенно не изменится - будет так же жарко - до 32-33 градусов тепла.