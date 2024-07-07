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Аномальная жара: прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 07.07.2024
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Аномальная жара: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
Аномальная жара: прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Аномальная жара: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
В воскресенье в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.07.2024
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
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евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градусов, днем +33...+35.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +31…+33 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +24...+26, днем от +34 до +36 градусов.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Аномальная жара: прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 07.07.2024
 
© РИА Новости КрымСолнце
Солнце - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. На полуосторове ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха будет достигать +33…38 градусов, минимальная составит +19…24, на побережье до +28", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градусов, днем +33...+35.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +31…+33 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +24...+26, днем от +34 до +36 градусов.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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