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Аномальная жара: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
Аномальная жара: прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Аномальная жара: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
В воскресенье в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T00:01
2024-07-07T00:01
2024-07-07T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градусов, днем +33...+35.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +31…+33 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +24...+26, днем от +34 до +36 градусов.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Аномальная жара: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. На полуосторове ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха будет достигать +33…38 градусов, минимальная составит +19…24, на побережье до +28", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градусов, днем +33...+35.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +31…+33 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +24...+26, днем от +34 до +36 градусов.