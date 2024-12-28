https://crimea.ria.ru/20241228/krymchanki-stali-luchshimi-v-rossii-masterami-narodnykh-promyslov-1142999215.html

Крымчанки стали лучшими в России мастерами народных промыслов

Крымчанки стали лучшими в России мастерами народных промыслов - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Крымчанки стали лучшими в России мастерами народных промыслов

Лучшими в России мастерами художественных народных промыслов стали жительницы Крыма. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T17:59

2024-12-28T17:59

2024-12-28T17:59

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конкурс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Лучшими в России мастерами художественных народных промыслов стали жительницы Крыма. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава республики Сергей Аксенов.По информации Сергея Аксенова, конкурс проводился среди педагогов и мастеров-наставников в сфере культуры и искусства."Их работы (крымчанок – ред.) высоко оценило жюри, состоящее из ведущих экспертов в области культуры. Поздравляю Марию Олеговну и Ирину Александровну с заслуженными наградами, желаю творческого вдохновения и новых успехов", - отметил глава Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Регион добрых дел": Крым победил во Всероссийском конкурсе добровольцевЛучшая солистка: жительница Севастополя победила в международном конкурсеБолеем за наших: 10-летняя евпаторийка стала участницей шоу "Ты супер!"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, новости крыма, россия, общество, конкурс