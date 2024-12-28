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Крымчанки стали лучшими в России мастерами народных промыслов - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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Крымчанки стали лучшими в России мастерами народных промыслов
Крымчанки стали лучшими в России мастерами народных промыслов - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Крымчанки стали лучшими в России мастерами народных промыслов
Лучшими в России мастерами художественных народных промыслов стали жительницы Крыма. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T17:59
2024-12-28T17:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Лучшими в России мастерами художественных народных промыслов стали жительницы Крыма. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава республики Сергей Аксенов.По информации Сергея Аксенова, конкурс проводился среди педагогов и мастеров-наставников в сфере культуры и искусства."Их работы (крымчанок – ред.) высоко оценило жюри, состоящее из ведущих экспертов в области культуры. Поздравляю Марию Олеговну и Ирину Александровну с заслуженными наградами, желаю творческого вдохновения и новых успехов", - отметил глава Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Регион добрых дел": Крым победил во Всероссийском конкурсе добровольцевЛучшая солистка: жительница Севастополя победила в международном конкурсеБолеем за наших: 10-летняя евпаторийка стала участницей шоу "Ты супер!"
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крым, сергей аксенов, новости крыма, россия, общество, конкурс
Крымчанки стали лучшими в России мастерами народных промыслов

Лучшими в России мастерами художественных народных промыслов стали жительницы Крыма

17:59 28.12.2024
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваЛучшими в России мастерами художественных народных промыслов стали жительницы Крыма
Лучшими в России мастерами художественных народных промыслов стали жительницы Крыма
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Лучшими в России мастерами художественных народных промыслов стали жительницы Крыма. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава республики Сергей Аксенов.
"Крымчанки Мария Карпинская и Ирина Дерябина были удостоены звания лучших мастеров-наставников народных художественных промыслов по итогам Всероссийского конкурса", - говорится в сообщении.
По информации Сергея Аксенова, конкурс проводился среди педагогов и мастеров-наставников в сфере культуры и искусства.
"Их работы (крымчанок – ред.) высоко оценило жюри, состоящее из ведущих экспертов в области культуры. Поздравляю Марию Олеговну и Ирину Александровну с заслуженными наградами, желаю творческого вдохновения и новых успехов", - отметил глава Крыма.
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