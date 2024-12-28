https://crimea.ria.ru/20241228/putin-i-tokaev-obmenyalis-oboleznovaniyami-iz-za-aviakatastrofy-bliz-aktau-1142999775.html

Путин и Токаев обменялись соболезнованиями из-за авиакатастрофы в Актау

Путин и Токаев обменялись соболезнованиями из-за авиакатастрофы в Актау - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Путин и Токаев обменялись соболезнованиями из-за авиакатастрофы в Актау

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обменялись соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря вблизи города Актау... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T18:44

2024-12-28T18:44

2024-12-28T18:48

крушение самолета в казахстане

казахстан

касым-жомарт токаев

владимир путин (политик)

россия

азербайджан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обменялись соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря вблизи города Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" , сообщили в пресс-службе Кремля.Лидеры двух стран будут оставаться в постоянном контакте как по вопросам, связанным с расследованием всех обстоятельств трагического инцидента с азербайджанским самолетом, так и по актуальным темам дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества, - добавили в Кремле.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в пятницу заявил, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.Накауне руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что самолет Embraer, потерпевший крушение в Казахстане возле города Актау, не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников.Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана в среду утром. Он следовал из Баку в Грозный. По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. В том числе 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана, три – Кыргызстана и 16 россиян.При крушении погибли 38 человек. 29 человек были доставлены в медицинские учреждения города Актау, среди которых двое детей. Девять граждан РФ были эвакуированы спецбортом МЧС и доставлены в медицинские центры России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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казахстан

россия

азербайджан

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крушение самолета в казахстане, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин (политик), россия, азербайджан