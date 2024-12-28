Рейтинг@Mail.ru
Путин и Токаев обменялись соболезнованиями из-за авиакатастрофы в Актау - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241228/putin-i-tokaev-obmenyalis-oboleznovaniyami-iz-za-aviakatastrofy-bliz-aktau-1142999775.html
Путин и Токаев обменялись соболезнованиями из-за авиакатастрофы в Актау
Путин и Токаев обменялись соболезнованиями из-за авиакатастрофы в Актау - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Путин и Токаев обменялись соболезнованиями из-за авиакатастрофы в Актау
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обменялись соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря вблизи города Актау... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T18:44
2024-12-28T18:48
крушение самолета в казахстане
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин (политик)
россия
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_dd1b686222c72d3647e0d4289aad6a65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обменялись соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря вблизи города Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" , сообщили в пресс-службе Кремля.Лидеры двух стран будут оставаться в постоянном контакте как по вопросам, связанным с расследованием всех обстоятельств трагического инцидента с азербайджанским самолетом, так и по актуальным темам дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества, - добавили в Кремле.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в пятницу заявил, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.Накауне руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что самолет Embraer, потерпевший крушение в Казахстане возле города Актау, не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников.Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана в среду утром. Он следовал из Баку в Грозный. По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. В том числе 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана, три – Кыргызстана и 16 россиян.При крушении погибли 38 человек. 29 человек были доставлены в медицинские учреждения города Актау, среди которых двое детей. Девять граждан РФ были эвакуированы спецбортом МЧС и доставлены в медицинские центры России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241228/putin-izvinilsya-pered-alievym-za-krushenie-samoleta-1142997468.html
казахстан
россия
азербайджан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_85b9ff8fa94b52087882f18c5d192060.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крушение самолета в казахстане, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин (политик), россия, азербайджан
Путин и Токаев обменялись соболезнованиями из-за авиакатастрофы в Актау

Путин и Токаев по телефону обменялись соболезнованиями из-за авиакатастрофы близ Актау

18:44 28.12.2024 (обновлено: 18:48 28.12.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обменялись соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря вблизи города Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" , сообщили в пресс-службе Кремля.
"По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обменялись соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря вблизи города Актау самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", на борту которого находились в том числе российские и казахстанские граждане", - говорится в сообщении.
Лидеры двух стран будут оставаться в постоянном контакте как по вопросам, связанным с расследованием всех обстоятельств трагического инцидента с азербайджанским самолетом, так и по актуальным темам дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества, - добавили в Кремле.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в пятницу заявил, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.
Накауне руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что самолет Embraer, потерпевший крушение в Казахстане возле города Актау, не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников.
Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана в среду утром. Он следовал из Баку в Грозный. По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. В том числе 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана, три – Кыргызстана и 16 россиян.
При крушении погибли 38 человек. 29 человек были доставлены в медицинские учреждения города Актау, среди которых двое детей. Девять граждан РФ были эвакуированы спецбортом МЧС и доставлены в медицинские центры России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
16:30
Путин извинился перед Алиевым за крушение самолета
 
Крушение самолета в КазахстанеКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин (политик)РоссияАзербайджан
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:33Разговор Путина с Алиевым и региональная ЧС в Крыму: главное за день
21:44Уберечь печень и желудок: как есть и что пить в новогодние каникулы
21:23В Крыму участники СВО получили почти 5000 земельных участков
21:03Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму
20:38Сколько детей с исторических территорий лечатся в Крыму
20:15Благоустройство Симферополя: что сделано за год
19:47Власти Крыма допускают строительство новых обходов Симферополя
19:31"Горбатый" мост в Симферополе могут отремонтировать раньше срока
19:08Очередь на Крымский мост сильно выросла
18:44Путин и Токаев обменялись соболезнованиями из-за авиакатастрофы в Актау
18:33В Крыму в 2025 году заработают два экотехнопарка
18:17Как в Крыму ликвидируют последствия разлива мазута
17:59Крымчанки стали лучшими в России мастерами народных промыслов
17:41Над Крымом отработала ПВО второй раз за день
17:31"Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию с 1 января
17:09Подготовка к 100-летию Артека: в Крыму обсудили программу празднования
17:07Крымские десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской области
16:55Детский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьми
16:41В Самаре в доме взорвался газ в котельной – есть пострадавшие
16:30Путин извинился перед Алиевым за крушение самолета
Лента новостейМолния