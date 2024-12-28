https://crimea.ria.ru/20241228/putin-utverdil-novuyu-strategiyu-protivodeystviya-ekstremizmu-1143001591.html

Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму

Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму

Президент Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T21:03

2024-12-28T21:03

2024-12-28T21:03

владимир путин (политик)

россия

закон и право

новости

экстремизм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов.УкраинаВ обновленной версии документа указывается, чтоМигрантыФальсификация историиНПОВ документе говорится, что деструктивная деятельность иностранных неправительственных организаций оказывает негативное влияние на ситуацию в России.Предыдущая версия стратегии была утверждена в 2020 году и рассчитана до 2025-го, новым указом она признается утратившей силу.

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, закон и право, новости, экстремизм