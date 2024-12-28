Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму
Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму - указ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов.
Украина
В обновленной версии документа указывается, что
- —усиление националистических формирований, в том числе на Украине, представляет серьезную экстремистскую угрозу:
Серьезнейшие угрозы экстремистского характера исходят от широкого распространения идей неонацизма, усиления радикальных националистических вооруженных формирований (в том числе на Украине), поддерживаемых внешними силами, которые поощряют совершение на территории России преступных действий.
- —сопряженные с этим риски распространяются на соседние страны и регионы;
- —украинские неонацисты укрепляют связи с международными террористическими организациями;
- —недружественные страны используют украинский кризис для развязывания гибридных войн против России и разжигания агрессивных русофобских настроений в мире.
Мигранты
- —Один из факторов экстремистских проявлений — ситуация в отдельных российских субъектах, связанная с противоправной деятельностью мигрантов:
Трудовые мигранты, прибывающие в Россию, вовлекаются в деятельность экстремистских и террористических организаций, сами активно распространяют радикальные идеи, участвуют в публичных мероприятиях, не согласованных с исполнительными органами субъектов.
Фальсификация истории
- —фальсификация мировой истории, пересмотр взглядов на роль и место в ней России представляет внешнюю экстремистскую угрозу;
- —политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу представляет реальную угрозу для России.
НПО
В документе говорится, что деструктивная деятельность иностранных неправительственных организаций оказывает негативное влияние на ситуацию в России.
Ожидаемые результаты реализации стратегии <...> нейтрализация деятельности иностранных и международных неправительственных организаций, включенных в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
Предыдущая версия стратегии была утверждена в 2020 году и рассчитана до 2025-го, новым указом она признается утратившей силу.