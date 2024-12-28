Рейтинг@Mail.ru
Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241228/putin-utverdil-novuyu-strategiyu-protivodeystviya-ekstremizmu-1143001591.html
Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму
Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму
Президент Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T21:03
2024-12-28T21:03
владимир путин (политик)
россия
закон и право
новости
экстремизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_0:129:3027:1832_1920x0_80_0_0_1c56f0167bc862c22689d1aa6a009b21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов.УкраинаВ обновленной версии документа указывается, чтоМигрантыФальсификация историиНПОВ документе говорится, что деструктивная деятельность иностранных неправительственных организаций оказывает негативное влияние на ситуацию в России.Предыдущая версия стратегии была утверждена в 2020 году и рассчитана до 2025-го, новым указом она признается утратившей силу.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_c8bf4c63ca640997cbeb0cf85d0e7d62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, закон и право, новости, экстремизм
Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму

Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму - указ

21:03 28.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов.

Украина

В обновленной версии документа указывается, что
  • усиление националистических формирований, в том числе на Украине, представляет серьезную экстремистскую угрозу:
Серьезнейшие угрозы экстремистского характера исходят от широкого распространения идей неонацизма, усиления радикальных националистических вооруженных формирований (в том числе на Украине), поддерживаемых внешними силами, которые поощряют совершение на территории России преступных действий.
  • сопряженные с этим риски распространяются на соседние страны и регионы;
  • украинские неонацисты укрепляют связи с международными террористическими организациями;
  • недружественные страны используют украинский кризис для развязывания гибридных войн против России и разжигания агрессивных русофобских настроений в мире.

Мигранты

  • Один из факторов экстремистских проявлений — ситуация в отдельных российских субъектах, связанная с противоправной деятельностью мигрантов:
Трудовые мигранты, прибывающие в Россию, вовлекаются в деятельность экстремистских и террористических организаций, сами активно распространяют радикальные идеи, участвуют в публичных мероприятиях, не согласованных с исполнительными органами субъектов.

Фальсификация истории

  • фальсификация мировой истории, пересмотр взглядов на роль и место в ней России представляет внешнюю экстремистскую угрозу;
  • политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу представляет реальную угрозу для России.

НПО

В документе говорится, что деструктивная деятельность иностранных неправительственных организаций оказывает негативное влияние на ситуацию в России.
Ожидаемые результаты реализации стратегии <...> нейтрализация деятельности иностранных и международных неправительственных организаций, включенных в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
Предыдущая версия стратегии была утверждена в 2020 году и рассчитана до 2025-го, новым указом она признается утратившей силу.
 
Владимир Путин (политик)РоссияЗакон и правоНовостиЭкстремизм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:33Разговор Путина с Алиевым и региональная ЧС в Крыму: главное за день
21:44Уберечь печень и желудок: как есть и что пить в новогодние каникулы
21:23В Крыму участники СВО получили почти 5000 земельных участков
21:03Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму
20:38Сколько детей с исторических территорий лечатся в Крыму
20:15Благоустройство Симферополя: что сделано за год
19:47Власти Крыма допускают строительство новых обходов Симферополя
19:31"Горбатый" мост в Симферополе могут отремонтировать раньше срока
19:08Очередь на Крымский мост сильно выросла
18:44Путин и Токаев обменялись соболезнованиями из-за авиакатастрофы в Актау
18:33В Крыму в 2025 году заработают два экотехнопарка
18:17Как в Крыму ликвидируют последствия разлива мазута
17:59Крымчанки стали лучшими в России мастерами народных промыслов
17:41Над Крымом отработала ПВО второй раз за день
17:31"Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию с 1 января
17:09Подготовка к 100-летию Артека: в Крыму обсудили программу празднования
17:07Крымские десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской области
16:55Детский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьми
16:41В Самаре в доме взорвался газ в котельной – есть пострадавшие
16:30Путин извинился перед Алиевым за крушение самолета
Лента новостейМолния