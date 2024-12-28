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"Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию с 1 января - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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"Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию с 1 января
"Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию с 1 января - РИА Новости Крым, 28.12.2024
"Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию с 1 января
"Газпром" с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в Молдавию из-за отказа Кишинева выплатить долги по прежним поставкам. Об этом говорится в заявлении... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T17:31
2024-12-28T17:31
газпром
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. "Газпром" с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в Молдавию из-за отказа Кишинева выплатить долги по прежним поставкам. Об этом говорится в заявлении российской компании.Как отмечается в сообщении, в связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа, ПАО "Газпром" сегодня направило в компанию "Молдовагаз" уведомление. В нем говорится, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий."Газпром" оставляет за собой все свои права, включая право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с АО "Молдовагаз" возмещения всех убытков и уплаты штрафов за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение АО "Молдовагаз" своих обязательств по контракту", - добавили в компании.С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Официальный Кишинев ранее заявил, что остановка транзита российского газа через Украину обернется для Молдавии гуманитарной катастрофой.Российский газ также направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.11 декабря Верховный Совет (парламент) Приднестровья утвердил указ о введении чрезвычайного экономического положения, обусловленного возможным энергетическим кризисом из-за рисков прекращения или сокращения поставок природного газа в республику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина прекратит транзит российской нефти и газа в ЕвросоюзСтраны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилищаКак антироссийские санкции "аукнулись" Европе
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газпром, молдавия, газ, россия, долги, экономика, новости
"Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию с 1 января

"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию с 1 января из-за долгов Кишинева

17:31 28.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. "Газпром" с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в Молдавию из-за отказа Кишинева выплатить долги по прежним поставкам. Об этом говорится в заявлении российской компании.
Как отмечается в сообщении, в связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа, ПАО "Газпром" сегодня направило в компанию "Молдовагаз" уведомление. В нем говорится, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий.
"В связи с этим на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО "Газпром" с 8:00 мск 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до нуля кубометров в сутки", - говорится в заявлении.

Ограничение будет действовать до тех пор, пока ПАО "Газпром" письменно не уведомит "Молдовагаз" об ином.
"Газпром" оставляет за собой все свои права, включая право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с АО "Молдовагаз" возмещения всех убытков и уплаты штрафов за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение АО "Молдовагаз" своих обязательств по контракту", - добавили в компании.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Официальный Кишинев ранее заявил, что остановка транзита российского газа через Украину обернется для Молдавии гуманитарной катастрофой.
Российский газ также направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
11 декабря Верховный Совет (парламент) Приднестровья утвердил указ о введении чрезвычайного экономического положения, обусловленного возможным энергетическим кризисом из-за рисков прекращения или сокращения поставок природного газа в республику.
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