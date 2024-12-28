Рейтинг@Mail.ru
"Горбатый" мост в Симферополе могут отремонтировать раньше срока - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241228/gorbatyy-most-v-simferopole-mogut-otremontirovat-ranshe-sroka-1143000352.html
"Горбатый" мост в Симферополе могут отремонтировать раньше срока
"Горбатый" мост в Симферополе могут отремонтировать раньше срока - РИА Новости Крым, 28.12.2024
"Горбатый" мост в Симферополе могут отремонтировать раньше срока
Власти Крыма поставили подрядчику ремонта "горбатого" моста в Симферополе завершить работы к лету следующего года. Об этом радиостанции "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T19:31
2024-12-28T19:31
радио "спутник в крыму"
новости
крым
юрий гоцанюк
"горбатый" мост в симферополе
симферополь
городская среда
дороги крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1143000515_0:0:1410:793_1920x0_80_0_0_28583f1377feea5b2d450143b51236bb.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма поставили подрядчику ремонта "горбатого" моста в Симферополе завершить работы к лету следующего года. Об этом радиостанции "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Гоцанюк призвал жителей и гостей крымской столицы с пониманием отнестись к неудобствам, возникшим в связи с закрытием моста, и "немного потерпеть".По его словам, после завершения ремонта "горбатого" моста и других дорог в городе ситуация с транспортными заторами существенно улучшится."Горбатый" мост на улице Москалева в Симферополе был закрыт на ремонт в середине ноября.Вследствие этого на улицах города регулярно образовываются пробки.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии "горбатый" мост передали на баланс симферопольских властей, движение грузовиков по нему запрещено.Полное интервью председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка слушайте 29 декабря в 12.00 на радио "Спутник в Крыму".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые дороги и мосты: в минтрансе Крыма отчитались по итогам 2024 годаКакой ремонт можно делать на городских улицах в дождь и снегПодъезд к железнодорожной станции Керчь-Южная открыли раньше срока
крым
"горбатый" мост в симферополе
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1143000515_0:0:1058:793_1920x0_80_0_0_5fe7c92725377d8bb69abff4921075ba.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, крым, юрий гоцанюк, "горбатый" мост в симферополе, симферополь, городская среда, дороги крыма
"Горбатый" мост в Симферополе могут отремонтировать раньше срока

Власти Крыма поручили подрядчику отремонтировать "горбатый" мост в Симферополе к лету

19:31 28.12.2024
 
© РИА Новости Крым"Горбатый" мост
Горбатый мост - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма поставили подрядчику ремонта "горбатого" моста в Симферополе завершить работы к лету следующего года. Об этом радиостанции "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Хотя по контракту сдача объекта в сентябре, но мы постараемся и поставили перед подрядчиком задачу, чтобы завершить работы к июню-июлю (2025 года – ред.)", - сказал глава правительства региона.
Гоцанюк призвал жителей и гостей крымской столицы с пониманием отнестись к неудобствам, возникшим в связи с закрытием моста, и "немного потерпеть".
По его словам, после завершения ремонта "горбатого" моста и других дорог в городе ситуация с транспортными заторами существенно улучшится.
"Горбатый" мост на улице Москалева в Симферополе был закрыт на ремонт в середине ноября.
Вследствие этого на улицах города регулярно образовываются пробки.
Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.
В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии "горбатый" мост передали на баланс симферопольских властей, движение грузовиков по нему запрещено.
Полное интервью председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка слушайте 29 декабря в 12.00 на радио "Спутник в Крыму".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новые дороги и мосты: в минтрансе Крыма отчитались по итогам 2024 года
Какой ремонт можно делать на городских улицах в дождь и снег
Подъезд к железнодорожной станции Керчь-Южная открыли раньше срока
 
Радио "Спутник в Крыму"НовостиКрымЮрий Гоцанюк"Горбатый" мост в СимферополеСимферопольГородская средаДороги Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:33Разговор Путина с Алиевым и региональная ЧС в Крыму: главное за день
21:44Уберечь печень и желудок: как есть и что пить в новогодние каникулы
21:23В Крыму участники СВО получили почти 5000 земельных участков
21:03Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму
20:38Сколько детей с исторических территорий лечатся в Крыму
20:15Благоустройство Симферополя: что сделано за год
19:47Власти Крыма допускают строительство новых обходов Симферополя
19:31"Горбатый" мост в Симферополе могут отремонтировать раньше срока
19:08Очередь на Крымский мост сильно выросла
18:44Путин и Токаев обменялись соболезнованиями из-за авиакатастрофы в Актау
18:33В Крыму в 2025 году заработают два экотехнопарка
18:17Как в Крыму ликвидируют последствия разлива мазута
17:59Крымчанки стали лучшими в России мастерами народных промыслов
17:41Над Крымом отработала ПВО второй раз за день
17:31"Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию с 1 января
17:09Подготовка к 100-летию Артека: в Крыму обсудили программу празднования
17:07Крымские десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской области
16:55Детский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьми
16:41В Самаре в доме взорвался газ в котельной – есть пострадавшие
16:30Путин извинился перед Алиевым за крушение самолета
Лента новостейМолния