https://crimea.ria.ru/20241228/gorbatyy-most-v-simferopole-mogut-otremontirovat-ranshe-sroka-1143000352.html

"Горбатый" мост в Симферополе могут отремонтировать раньше срока

"Горбатый" мост в Симферополе могут отремонтировать раньше срока - РИА Новости Крым, 28.12.2024

"Горбатый" мост в Симферополе могут отремонтировать раньше срока

Власти Крыма поставили подрядчику ремонта "горбатого" моста в Симферополе завершить работы к лету следующего года. Об этом радиостанции "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T19:31

2024-12-28T19:31

2024-12-28T19:31

радио "спутник в крыму"

новости

крым

юрий гоцанюк

"горбатый" мост в симферополе

симферополь

городская среда

дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма поставили подрядчику ремонта "горбатого" моста в Симферополе завершить работы к лету следующего года. Об этом радиостанции "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Гоцанюк призвал жителей и гостей крымской столицы с пониманием отнестись к неудобствам, возникшим в связи с закрытием моста, и "немного потерпеть".По его словам, после завершения ремонта "горбатого" моста и других дорог в городе ситуация с транспортными заторами существенно улучшится."Горбатый" мост на улице Москалева в Симферополе был закрыт на ремонт в середине ноября.Вследствие этого на улицах города регулярно образовываются пробки.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии "горбатый" мост передали на баланс симферопольских властей, движение грузовиков по нему запрещено.Полное интервью председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка слушайте 29 декабря в 12.00 на радио "Спутник в Крыму".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые дороги и мосты: в минтрансе Крыма отчитались по итогам 2024 годаКакой ремонт можно делать на городских улицах в дождь и снегПодъезд к железнодорожной станции Керчь-Южная открыли раньше срока

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"горбатый" мост в симферополе

симферополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, юрий гоцанюк, "горбатый" мост в симферополе, симферополь, городская среда, дороги крыма