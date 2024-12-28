https://crimea.ria.ru/20241228/kakoy-remont-mozhno-delat-na-gorodskikh-ulitsakh-v-dozhd-i-sneg-1142910217.html
Какой ремонт можно делать на городских улицах в дождь и снег
Какой ремонт можно делать на городских улицах в дождь и снег - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Какой ремонт можно делать на городских улицах в дождь и снег
Начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T07:13
2024-12-28T07:13
2024-12-28T07:13
радио "спутник в крыму"
ремонт и строительство дорог в крыму
анатолий тараненко
ремонт дорог
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко в эфире радио "Спутник в Крыму" развенчал мифы о ремонте улиц в осенне-зимний период.Так, по его словам, работы по содержанию дорог в надлежащем состоянии в Симферополе выполняются круглогодично, но сезон выполнения тех или иных работ зависит от поставленных целей.Тараненко отметил, что, при ямах такой глубины на дорогах создаются аварийно-опасные ситуации и автоинспекция вправе вносить предписания городским чиновникам для устранения таких неполадок в дорожном хозяйстве города."Чтобы до этого не доводить, в осенне-зимний период, когда температура не позволяет работать с горячим асфальтом, мы работаем с холодным асфальтом над устранением аварийно-опасных участков. Задача минимальными тратами холодным асфальтом забить эту яму, обеспечить проезжаемость до наступления благоприятных погодных условий, когда мы уже можем работать горячими асфальтовыми смесями", – объяснил ситуацию чиновник.Так что не стоит удивляться, добавил он, если на дороге и в дождь, и в небольшой снег идет ямочный ремонт – это всего лишь временная мера.По его словам, также в современной России существуют технологии ремонта дорог и асфальто-бетонные смеси, которыми можно работать в неблагоприятную погоду, делая капитальный ремонт или реконструкцию дорожного полотна, но стоимость их будет чрезмерной для бюджета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство дороги Донское - Перевальное в КрымуПодъезд к железнодорожной станции Керчь-Южная открыли раньше срокаКак идет строительство объездной дороги в обход Алушты
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ремонт и строительство дорог в крыму, анатолий тараненко, ремонт дорог, благоустройство
Какой ремонт можно делать на городских улицах в дождь и снег
В дождь и снег на дорогах можно работать с холодным асфальтом на аварийных участках
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым.
Начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко в эфире радио "Спутник в Крыму"
развенчал мифы о ремонте улиц в осенне-зимний период.
Так, по его словам, работы по содержанию дорог в надлежащем состоянии в Симферополе выполняются круглогодично, но сезон выполнения тех или иных работ зависит от поставленных целей.
"Все зависит от вида работ, которые мы делаем в данный момент и от задачи, которая стоит. Если мы говорим, что где-то что-то делают в дождь, то это значит, что мы имеем дело с аварийной ямочностью глубиной более 5 сантиметров", – сказал начальник управления.
Тараненко отметил, что, при ямах такой глубины на дорогах создаются аварийно-опасные ситуации и автоинспекция вправе вносить предписания городским чиновникам для устранения таких неполадок в дорожном хозяйстве города.
"Чтобы до этого не доводить, в осенне-зимний период, когда температура не позволяет работать с горячим асфальтом, мы работаем с холодным асфальтом над устранением аварийно-опасных участков. Задача минимальными тратами холодным асфальтом забить эту яму, обеспечить проезжаемость до наступления благоприятных погодных условий, когда мы уже можем работать горячими асфальтовыми смесями", – объяснил ситуацию чиновник.
Так что не стоит удивляться, добавил он, если на дороге и в дождь, и в небольшой снег идет ямочный ремонт – это всего лишь временная мера.
По его словам, также в современной России существуют технологии ремонта дорог и асфальто-бетонные смеси, которыми можно работать в неблагоприятную погоду, делая капитальный ремонт или реконструкцию дорожного полотна, но стоимость их будет чрезмерной для бюджета.
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