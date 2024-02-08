https://crimea.ria.ru/20240208/kak-idet-stroitelstvo-dorogi-donskoe---perevalnoe-v-krymu-1134781292.html

Как идет строительство дороги Донское - Перевальное в Крыму

Как идет строительство дороги Донское - Перевальное в Крыму - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Как идет строительство дороги Донское - Перевальное в Крыму

Строительство объездной дороги Донское - Перевальное в Крыму позволит существенно сократить время пути и сократит трафик в городах и селах республики. Об этом... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T11:33

2024-02-08T11:33

2024-02-08T11:35

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ремонт и строительство дорог в крыму

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Строительство объездной дороги Донское - Перевальное в Крыму позволит существенно сократить время пути и сократит трафик в городах и селах республики. Об этом журналистам сообщил начальник службы автомобильных дорог Крыма Максим Тарасов.Все эти объекты дорожно-транспортной сети имеют такие же характеристики, как и трасса "Таврида" и ведут почти ко всем регионам Республики Крым, сокращая время в пути и минуя все населенные пункты, снижая трафик в селах и городах, подчеркнул он.Автодорога Симферополь - Евпатория - Мирный позволит сократить путь до Черноморского района республики до полутора часов. Автомобильная дорога Симферополь -Донское - Перевальное сокращает путь на час-полтора, исключая трафик по Симферополю и старой дороге Симферополь - Алушта – Ялта, добавил он.Как сообщили в пресс-службе компании-подрядчика "ВАД", первый этап строительства объездной дороги Донское-Перевальное завершен уже более чем на 80%. Это участок от Донского до Заречного. Здесь осталось уложить финальный слой покрытия. На втором участке от Заречного до Перевального ведутся земляные работы.Днем ранее первый замначальника Службы автодорог Крыма Роман Парамонов сообщил, что готовность второго этапа объездной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный протяженностью 61 километр составляет 87%.Трасса Симферополь – Евпатория – Мирный – четырехполосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. На этом участке предусмотрено строительство восьми транспортных развязок, 17 мостов и путепроводов. Новый маршрут позволит значительно сократить время пути и разгрузить дорожную инфраструктуру Сак и Евпатории.Движение по новой трассе планируется открыть к концу второго квартала этого года.Строительство дороги в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное началось весной 2022 года. Новая четырехполосная дорога протяженностью 25,2 км будет соответствовать категории 1В с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. Объект будет включать две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост и две площадки для отдыха.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 годуКакие новые дороги построят в Крыму в 2024 годуНовую объездную вокруг Симферополя строят с опережением графика – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20240208/kak-idet-stroitelstvo-novoy-obezdnoy-v-obkhod-alushty-1134777700.html

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крым, дороги крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, максим тарасов, ао "вад", новости крыма