https://crimea.ria.ru/20240207/v-krymu-rasskazali-o-gotovnosti-novoy-trassy-iz-simferopolya-v-evpatoriyu-1134767104.html

В Крыму рассказали о готовности новой трассы из Симферополя в Евпаторию

В Крыму рассказали о готовности новой трассы из Симферополя в Евпаторию - РИА Новости Крым, 07.02.2024

В Крыму рассказали о готовности новой трассы из Симферополя в Евпаторию

Готовность второго этапа объездной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный протяженностью 61 километр составляет 87%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T18:35

2024-02-07T18:35

2024-02-07T18:38

симферополь

служба автомобильных дорог республики крым

крым

ремонт и строительство дорог в крыму

транспорт

логистика

новости крыма

евпатория

саки

благоустройство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/02/1134641351_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_10338b27a3aa4bf00686ebf8b85d8aaa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Готовность второго этапа объездной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный протяженностью 61 километр составляет 87%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил первый замначальника Службы автодорог Крыма Роман Парамонов.Также продолжается строительство южного обхода Симферополя на участке Донское – Перевальное. Проект реализуется в два этапа: 1-й – участок 15,8 км от трассы "Таврида" у села Донское до села Заречное, 2-й – участок трассы протяженностью 9,4 км через село Заречное до выезда из села Перевальное.По словам Парамонова, строительная готовность первого этапа составляет уже порядка 80%, второго – 40%. По первому этапу работы планируется завершить до конца года, по второму этапу – в первом квартале следующего годаСейчас ведутся работы по устройству дорожных одежд и асфальтобетонного покрытия, устанавливается барьерное ограждение, добавил представитель ведомства.Трасса Симферополь – Евпатория – Мирный – четырехполосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. На этом участке предусмотрено строительство восьми транспортных развязок, 17 мостов и путепроводов. Новый маршрут позволит значительно сократить время пути и разгрузить дорожную инфраструктуру Сак и Евпатории.Движение по новой трассе планируется открыть к концу второго квартала этого года.Строительство автомобильной дороги в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное началось весной 2022 года. Новая четырехполосная дорога протяженностью 25,2 км будет соответствовать категории 1В с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. Реализация проекта позволит разгрузить улицы крымской столицы от транзитного транспорта и перераспределить транспортные потоки от "Тавриды" в направлении Алушты.Объект будет включать две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост и две площадки для отдыха.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в КрымуКрыму выделили еще более 70 млн рублей на дорогиБезопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту

симферополь

крым

евпатория

саки

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, служба автомобильных дорог республики крым, крым, ремонт и строительство дорог в крыму, транспорт, логистика, новости крыма, евпатория, саки, благоустройство, трасса таврида, алушта