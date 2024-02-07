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В Крыму рассказали о готовности новой трассы из Симферополя в Евпаторию - РИА Новости Крым, 07.02.2024
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В Крыму рассказали о готовности новой трассы из Симферополя в Евпаторию
В Крыму рассказали о готовности новой трассы из Симферополя в Евпаторию - РИА Новости Крым, 07.02.2024
В Крыму рассказали о готовности новой трассы из Симферополя в Евпаторию
Готовность второго этапа объездной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный протяженностью 61 километр составляет 87%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T18:35
2024-02-07T18:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Готовность второго этапа объездной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный протяженностью 61 километр составляет 87%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил первый замначальника Службы автодорог Крыма Роман Парамонов.Также продолжается строительство южного обхода Симферополя на участке Донское – Перевальное. Проект реализуется в два этапа: 1-й – участок 15,8 км от трассы "Таврида" у села Донское до села Заречное, 2-й – участок трассы протяженностью 9,4 км через село Заречное до выезда из села Перевальное.По словам Парамонова, строительная готовность первого этапа составляет уже порядка 80%, второго – 40%. По первому этапу работы планируется завершить до конца года, по второму этапу – в первом квартале следующего годаСейчас ведутся работы по устройству дорожных одежд и асфальтобетонного покрытия, устанавливается барьерное ограждение, добавил представитель ведомства.Трасса Симферополь – Евпатория – Мирный – четырехполосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. На этом участке предусмотрено строительство восьми транспортных развязок, 17 мостов и путепроводов. Новый маршрут позволит значительно сократить время пути и разгрузить дорожную инфраструктуру Сак и Евпатории.Движение по новой трассе планируется открыть к концу второго квартала этого года.Строительство автомобильной дороги в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное началось весной 2022 года. Новая четырехполосная дорога протяженностью 25,2 км будет соответствовать категории 1В с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. Реализация проекта позволит разгрузить улицы крымской столицы от транзитного транспорта и перераспределить транспортные потоки от "Тавриды" в направлении Алушты.Объект будет включать две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост и две площадки для отдыха.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в КрымуКрыму выделили еще более 70 млн рублей на дорогиБезопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту
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симферополь, служба автомобильных дорог республики крым, крым, ремонт и строительство дорог в крыму, транспорт, логистика, новости крыма, евпатория, саки, благоустройство, трасса таврида, алушта
В Крыму рассказали о готовности новой трассы из Симферополя в Евпаторию

Объездная трасса Симферополь – Евпатория – Мирный готова на 87%

18:35 07.02.2024 (обновлено: 18:38 07.02.2024)
 
© Минтранс КрымаРемонт дорог в Крыму
Ремонт дорог в Крыму
© Минтранс Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Готовность второго этапа объездной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный протяженностью 61 километр составляет 87%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил первый замначальника Службы автодорог Крыма Роман Парамонов.

"Продолжается строительство второго этапа дороги Симферополь – Евпатория – Мирный протяженностью 61 километр. Строительная готовность объекта составляет 87%. На объекте работают порядка 170 человек и около 60 единиц техники ежедневно, в том числе в ночное время", – сказал он.

Также продолжается строительство южного обхода Симферополя на участке Донское – Перевальное. Проект реализуется в два этапа: 1-й – участок 15,8 км от трассы "Таврида" у села Донское до села Заречное, 2-й – участок трассы протяженностью 9,4 км через село Заречное до выезда из села Перевальное.
По словам Парамонова, строительная готовность первого этапа составляет уже порядка 80%, второго – 40%. По первому этапу работы планируется завершить до конца года, по второму этапу – в первом квартале следующего года
Сейчас ведутся работы по устройству дорожных одежд и асфальтобетонного покрытия, устанавливается барьерное ограждение, добавил представитель ведомства.
Трасса Симферополь – Евпатория – Мирный – четырехполосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. На этом участке предусмотрено строительство восьми транспортных развязок, 17 мостов и путепроводов. Новый маршрут позволит значительно сократить время пути и разгрузить дорожную инфраструктуру Сак и Евпатории.
Движение по новой трассе планируется открыть к концу второго квартала этого года.
Строительство автомобильной дороги в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное началось весной 2022 года. Новая четырехполосная дорога протяженностью 25,2 км будет соответствовать категории 1В с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. Реализация проекта позволит разгрузить улицы крымской столицы от транзитного транспорта и перераспределить транспортные потоки от "Тавриды" в направлении Алушты.
Объект будет включать две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост и две площадки для отдыха.
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СимферопольСлужба автомобильных дорог Республики КрымКрымРемонт и строительство дорог в КрымуТранспортЛогистикаНовости КрымаЕвпаторияСакиБлагоустройствоТрасса ТавридаАлушта
 
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