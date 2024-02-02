https://crimea.ria.ru/20240202/kakie-dorogi-otremontiruyut-v-krymu-v-2024-godu-1134641464.html
Какие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 году
Какие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 году - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Какие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 году
Около 200 километров региональных дорог и 25 мостов отремонтируют к Крыму в текущем году. Об этом сообщает республиканский минтранс. РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T12:32
2024-02-02T12:32
2024-02-02T12:36
крым
новости крыма
минтранс крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
транспорт
благоустройство
служба автомобильных дорог республики крым
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/02/1134641351_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_10338b27a3aa4bf00686ebf8b85d8aaa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Около 200 километров региональных дорог и 25 мостов отремонтируют к Крыму в текущем году. Об этом сообщает республиканский минтранс.В частности, будут отремонтированы участки дорог Глубокий Яр – Скалистое, Саки – Митяево, Белогорск – Льговское – Мичуринское – Богатое, Белогорск – Межгорье, подъезд к селу Стахановка. А также несколько участков дорог в направлении Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью.В Симферополе запланирован ремонт транспортной развязки в двух уровнях на пересечении улиц Куйбышева и Объездной дороги.Заказчиком по всем объектам выступает Служба автомобильных дорог РК. Работы выполняются в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что в настоящее время ведется строительство объездной дороги вокруг Симферополя на участке Донское – Перевальное Симферопольского района. Продолжаются подготовительные работы для строительства магистрали Перевальное – Алушта, а также дороги в объезд Алушты.В конце декабря 2023 года на официальном правительственном портале республики было опубликовано распоряжение об определении подрядчика, который будет строить новую дорогу Льговское – Грушевка – и три объезда. Общая стоимость работ более 7,8 млрд рублей. Построить дорогу планируют к 2026 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи жалоб на качество ямочного ремонта поступили АксеновуКрыму выделили еще более 70 млн рублей на дорогиБезопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/02/1134641351_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_55120947dccd233859ad327afd6c68d9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, минтранс крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, транспорт, благоустройство, служба автомобильных дорог республики крым, городская среда
Какие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 году
В Крыму планируют отремонтировать 190 км дорог и 25 мостов до конца года
12:32 02.02.2024 (обновлено: 12:36 02.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Около 200 километров региональных дорог и 25 мостов отремонтируют к Крыму в текущем году. Об этом сообщает республиканский минтранс.
"В 2024 году планируется привести в нормативное состояние 190 км региональных дорог, – сказано в сообщении. – Работы пройдут на 48 объектах: 23 автомобильных дорогах протяженностью 190 км, 25 мостах и мостовых сооружений протяженностью 1092,76 погонных метров".
В частности, будут отремонтированы участки дорог Глубокий Яр – Скалистое, Саки – Митяево, Белогорск – Льговское – Мичуринское – Богатое, Белогорск – Межгорье, подъезд к селу Стахановка. А также несколько участков дорог в направлении Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью.
В Симферополе запланирован ремонт транспортной развязки в двух уровнях на пересечении улиц Куйбышева и Объездной дороги.
Заказчиком по всем объектам выступает Служба автомобильных дорог РК. Работы выполняются в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил
, что в настоящее время ведется строительство объездной дороги вокруг Симферополя на участке Донское – Перевальное Симферопольского района. Продолжаются подготовительные работы для строительства магистрали Перевальное – Алушта, а также дороги в объезд Алушты.
В конце декабря 2023 года на официальном правительственном портале республики было опубликовано
распоряжение об определении подрядчика, который будет строить новую дорогу Льговское – Грушевка – и три объезда. Общая стоимость работ более 7,8 млрд рублей. Построить дорогу планируют к 2026 году.
Читайте также на РИА Новости Крым: