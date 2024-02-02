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Какие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 году - РИА Новости Крым, 02.02.2024
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Какие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 году
Какие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 году - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Какие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 году
Около 200 километров региональных дорог и 25 мостов отремонтируют к Крыму в текущем году. Об этом сообщает республиканский минтранс. РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T12:32
2024-02-02T12:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Около 200 километров региональных дорог и 25 мостов отремонтируют к Крыму в текущем году. Об этом сообщает республиканский минтранс.В частности, будут отремонтированы участки дорог Глубокий Яр – Скалистое, Саки – Митяево, Белогорск – Льговское – Мичуринское – Богатое, Белогорск – Межгорье, подъезд к селу Стахановка. А также несколько участков дорог в направлении Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью.В Симферополе запланирован ремонт транспортной развязки в двух уровнях на пересечении улиц Куйбышева и Объездной дороги.Заказчиком по всем объектам выступает Служба автомобильных дорог РК. Работы выполняются в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что в настоящее время ведется строительство объездной дороги вокруг Симферополя на участке Донское – Перевальное Симферопольского района. Продолжаются подготовительные работы для строительства магистрали Перевальное – Алушта, а также дороги в объезд Алушты.В конце декабря 2023 года на официальном правительственном портале республики было опубликовано распоряжение об определении подрядчика, который будет строить новую дорогу Льговское – Грушевка – и три объезда. Общая стоимость работ более 7,8 млрд рублей. Построить дорогу планируют к 2026 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи жалоб на качество ямочного ремонта поступили АксеновуКрыму выделили еще более 70 млн рублей на дорогиБезопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту
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Какие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 году

В Крыму планируют отремонтировать 190 км дорог и 25 мостов до конца года

12:32 02.02.2024 (обновлено: 12:36 02.02.2024)
 
© Минтранс КрымаРемонт дорог в Крыму
Ремонт дорог в Крыму
© Минтранс Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Около 200 километров региональных дорог и 25 мостов отремонтируют к Крыму в текущем году. Об этом сообщает республиканский минтранс.
"В 2024 году планируется привести в нормативное состояние 190 км региональных дорог, – сказано в сообщении. – Работы пройдут на 48 объектах: 23 автомобильных дорогах протяженностью 190 км, 25 мостах и мостовых сооружений протяженностью 1092,76 погонных метров".
В частности, будут отремонтированы участки дорог Глубокий Яр – Скалистое, Саки – Митяево, Белогорск – Льговское – Мичуринское – Богатое, Белогорск – Межгорье, подъезд к селу Стахановка. А также несколько участков дорог в направлении Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью.
В Симферополе запланирован ремонт транспортной развязки в двух уровнях на пересечении улиц Куйбышева и Объездной дороги.
Заказчиком по всем объектам выступает Служба автомобильных дорог РК. Работы выполняются в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что в настоящее время ведется строительство объездной дороги вокруг Симферополя на участке Донское – Перевальное Симферопольского района. Продолжаются подготовительные работы для строительства магистрали Перевальное – Алушта, а также дороги в объезд Алушты.
В конце декабря 2023 года на официальном правительственном портале республики было опубликовано распоряжение об определении подрядчика, который будет строить новую дорогу Льговское – Грушевка – и три объезда. Общая стоимость работ более 7,8 млрд рублей. Построить дорогу планируют к 2026 году.
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