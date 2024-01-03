https://crimea.ria.ru/20240103/kakie-novye-dorogi-postroyat-v-krymu-v-2024-godu-1133967903.html

Какие новые дороги построят в Крыму в 2024 году

Какие новые дороги построят в Крыму в 2024 году - РИА Новости Крым, 03.01.2024

Какие новые дороги построят в Крыму в 2024 году

В Крыму за год ввели в эксплуатацию сотни километров дорог. Строительство новых магистралей продолжится в 2024 году. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T12:27

2024-01-03T12:27

2024-01-03T12:27

ситуация на дорогах крыма

крым

сергей аксенов

ремонт и строительство дорог в крыму

дороги крыма

общество

симферополь

алушта

симферопольский район

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/16/1123928296_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9a400c7178687677f777667cd0788449.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за год ввели в эксплуатацию сотни километров дорог. Строительство новых магистралей продолжится в 2024 году. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.По информации Аксенова, сейчас ведется строительство объездной дороги вокруг Симферополя на участке Донское – Перевальное Симферопольского района. Кроме того, продолжаются подготовительные работы для строительства магистрали Перевальное – Алушта, а также дороги в объезд Алушты."Уверен, с вводом данных объектов в эксплуатацию качество жизни крымчан и гостей республики улучшится. Кроме того, благодаря новым дорогам удастся разгрузить действующие и увеличить их пропускную способность", - уточнил глава крымского региона.В конце декабря 2023 года на официальном правительственном портале республики было опубликовано распоряжение об определении подрядчика, который будет строить новую дорогу Льговское - Грушевка - Судак и три объезда. Общая стоимость работ более 7,8 миллиардов рублей. Построить дорогу планируют к 2026 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму выделили еще более 70 млн рублей на дорогиБезопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроектуДве дороги в Крыму передадут в федеральную собственность

крым

симферополь

алушта

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма, общество, симферополь, алушта, симферопольский район, новости крыма