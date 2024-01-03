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Какие новые дороги построят в Крыму в 2024 году
Какие новые дороги построят в Крыму в 2024 году - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Какие новые дороги построят в Крыму в 2024 году
В Крыму за год ввели в эксплуатацию сотни километров дорог. Строительство новых магистралей продолжится в 2024 году. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T12:27
2024-01-03T12:27
2024-01-03T12:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за год ввели в эксплуатацию сотни километров дорог. Строительство новых магистралей продолжится в 2024 году. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.По информации Аксенова, сейчас ведется строительство объездной дороги вокруг Симферополя на участке Донское – Перевальное Симферопольского района. Кроме того, продолжаются подготовительные работы для строительства магистрали Перевальное – Алушта, а также дороги в объезд Алушты."Уверен, с вводом данных объектов в эксплуатацию качество жизни крымчан и гостей республики улучшится. Кроме того, благодаря новым дорогам удастся разгрузить действующие и увеличить их пропускную способность", - уточнил глава крымского региона.В конце декабря 2023 года на официальном правительственном портале республики было опубликовано распоряжение об определении подрядчика, который будет строить новую дорогу Льговское - Грушевка - Судак и три объезда. Общая стоимость работ более 7,8 миллиардов рублей. Построить дорогу планируют к 2026 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму выделили еще более 70 млн рублей на дорогиБезопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроектуДве дороги в Крыму передадут в федеральную собственность
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крым, сергей аксенов, ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма, общество, симферополь, алушта, симферопольский район, новости крыма
Какие новые дороги построят в Крыму в 2024 году
В 2024 году в Крыму построят три новые дороги – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за год ввели в эксплуатацию сотни километров дорог. Строительство новых магистралей продолжится в 2024 году. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"В 2023 году проводились работы по 412 объектам транспортной инфраструктуры, введено в эксплуатацию около 800 км дорог. В 2024 году работа в этом направлении будет продолжена", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации Аксенова, сейчас ведется строительство объездной дороги вокруг Симферополя на участке Донское – Перевальное Симферопольского района. Кроме того, продолжаются подготовительные работы для строительства магистрали Перевальное – Алушта, а также дороги в объезд Алушты.
"Уверен, с вводом данных объектов в эксплуатацию качество жизни крымчан и гостей республики улучшится. Кроме того, благодаря новым дорогам удастся разгрузить действующие и увеличить их пропускную способность", - уточнил глава крымского региона.
В конце декабря 2023 года на официальном правительственном портале республики было опубликовано
распоряжение об определении подрядчика, который будет строить новую дорогу Льговское - Грушевка - Судак и три объезда. Общая стоимость работ более 7,8 миллиардов рублей. Построить дорогу планируют к 2026 году.
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