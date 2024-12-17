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Как идет строительство объездной дороги в обход Алушты
Как идет строительство объездной дороги в обход Алушты - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Как идет строительство объездной дороги в обход Алушты
Строительная готовность объездной дороги в обход Алушты достигла 37% спустя год после начала работ. Об этом сообщает пресс-служба компании "ВАД", являющейся... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T11:20
2024-12-17T11:20
2024-12-17T11:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Строительная готовность объездной дороги в обход Алушты достигла 37% спустя год после начала работ. Об этом сообщает пресс-служба компании "ВАД", являющейся подрядчиком объекта.Четырехполосная автодорога протяженностью 7,8 км пройдет через село Изобильное в обход Алушты и будет достроена к концу 2026 года. Расчетная скорость движения по готовой трассе составит 100 км/ч по основному ходу и 60 км/ч – в горной местности.Как отметили в компании, несмотря на кажущееся небольшим количество километров, объект сложен в реализации, поскольку дорога частично пролегает в горной местности и включает строительство большого количества искусственных сооружений. Среди них – две развязки в разных уровнях, мост через реку Улу-Узень, виадук, семь путепроводов, работы по устройству 35 водопропускных труб.На сегодняшний день на объекте работают 18 инженерно-технических специалистов, 85 рабочих и 162 единицы строительной техники.По словам начальника стройуправления "ВАД" в Крыму Андрея Демина, в активной фазе находятся земляные работы, устройство дорожной одежды, переустройство коммуникаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтируют за 293 млн рублейЗавершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-ЯлтаНа дороги Крыма за три года планируют потратить 132 млрд рублей
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алушта, ао "вад", новости крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, благоустройство, крым, ремонт дорог, логистика
Как идет строительство объездной дороги в обход Алушты
Объездная дорога в обход Алушты готова на 37% – подрядчик
11:20 17.12.2024 (обновлено: 11:24 17.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Строительная готовность объездной дороги в обход Алушты достигла 37% спустя год после начала работ. Об этом сообщает пресс-служба компании "ВАД", являющейся подрядчиком объекта.
"За год с начала строительства обхода города Алушты в Республике Крым компания "ВАД" выполнила 37% от общего объема работ", – говорится в пресс-релизе.
Четырехполосная автодорога протяженностью 7,8 км пройдет через село Изобильное в обход Алушты и будет достроена к концу 2026 года. Расчетная скорость движения по готовой трассе составит 100 км/ч по основному ходу и 60 км/ч – в горной местности.
Как отметили в компании, несмотря на кажущееся небольшим количество километров, объект сложен в реализации, поскольку дорога частично пролегает в горной местности и включает строительство большого количества искусственных сооружений. Среди них – две развязки в разных уровнях, мост через реку Улу-Узень, виадук, семь путепроводов, работы по устройству 35 водопропускных труб.
На сегодняшний день на объекте работают 18 инженерно-технических специалистов, 85 рабочих и 162 единицы строительной техники.
"Растительный грунт на объекте строительства снят на 40% от запланированного, устройство насыпи выполнено на 41%, скальный грунт разработан на 42%. Устройство щебеночного основания дорожной одежды составляет 45%, сети водоснабжения и водоотведения переустроены на 98%", – добавил подрядчик.
По словам начальника стройуправления "ВАД" в Крыму Андрея Демина, в активной фазе находятся земляные работы, устройство дорожной одежды, переустройство коммуникаций.
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