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Как идет строительство объездной дороги в обход Алушты

Как идет строительство объездной дороги в обход Алушты - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Как идет строительство объездной дороги в обход Алушты

Строительная готовность объездной дороги в обход Алушты достигла 37% спустя год после начала работ. Об этом сообщает пресс-служба компании "ВАД", являющейся... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T11:20

2024-12-17T11:20

2024-12-17T11:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Строительная готовность объездной дороги в обход Алушты достигла 37% спустя год после начала работ. Об этом сообщает пресс-служба компании "ВАД", являющейся подрядчиком объекта.Четырехполосная автодорога протяженностью 7,8 км пройдет через село Изобильное в обход Алушты и будет достроена к концу 2026 года. Расчетная скорость движения по готовой трассе составит 100 км/ч по основному ходу и 60 км/ч – в горной местности.Как отметили в компании, несмотря на кажущееся небольшим количество километров, объект сложен в реализации, поскольку дорога частично пролегает в горной местности и включает строительство большого количества искусственных сооружений. Среди них – две развязки в разных уровнях, мост через реку Улу-Узень, виадук, семь путепроводов, работы по устройству 35 водопропускных труб.На сегодняшний день на объекте работают 18 инженерно-технических специалистов, 85 рабочих и 162 единицы строительной техники.По словам начальника стройуправления "ВАД" в Крыму Андрея Демина, в активной фазе находятся земляные работы, устройство дорожной одежды, переустройство коммуникаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтируют за 293 млн рублейЗавершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-ЯлтаНа дороги Крыма за три года планируют потратить 132 млрд рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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