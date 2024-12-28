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Новые дороги и мосты: в минтрансе Крыма отчитались по итогам 2024 года - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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Новые дороги и мосты: в минтрансе Крыма отчитались по итогам 2024 года
Новые дороги и мосты: в минтрансе Крыма отчитались по итогам 2024 года - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Новые дороги и мосты: в минтрансе Крыма отчитались по итогам 2024 года
В 2024 году в Крыму построили 114 километров новых дорог и отремонтировали 30 мостов. Об этом в своем Telegram-канале информирует министерство транспорта... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T11:08
2024-12-28T10:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В 2024 году в Крыму построили 114 километров новых дорог и отремонтировали 30 мостов. Об этом в своем Telegram-канале информирует министерство транспорта республики.Работы проходили в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на 53 объектах, из них 28 - автомобильные дороги протяженностью более 200 километров."В 2025 году в рамках госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" и нацпроекта "Инфраструктура для жизни" планируют отремонтировать 428 км автомобильных дорог и 316 погонных метров мостов и путепроводов. Кроме того, будет построено около 70 км дорог", - анонсировали в минтрансе.Также по поручению президента России Владимира Путина в Крыму продолжается работа по строительству съездов с трассы "Таврида" к морскому побережью. Модернизируется транспортная инфраструктура, необходимая для развития туризма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на дорогах Крыма - десятки единиц техники вышли на дежурствоКакой ремонт можно делать на городских улицах в дождь и снегАэропорт "Симферополь" свяжут с городами Крыма железной дорогой
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, минтранс крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, дороги крыма
Новые дороги и мосты: в минтрансе Крыма отчитались по итогам 2024 года

В Крыму за 2024 год построили более ста километров новых дорог

11:08 28.12.2024
 
© Минтранс КрымаСтроительство дорог в Крыму
Строительство дорог в Крыму
© Минтранс Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В 2024 году в Крыму построили 114 километров новых дорог и отремонтировали 30 мостов. Об этом в своем Telegram-канале информирует министерство транспорта республики.
"В 2024 году выполнялись работы по ремонту 313 автомобильных дорог общей протяженностью около 600 км, а также 30 мостов общей протяженностью 1 567,18 погонных метров на общую сумму более 19 миллиардов рублей. Построено 114 км новых дорог", - говорится в сообщении.
Работы проходили в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на 53 объектах, из них 28 - автомобильные дороги протяженностью более 200 километров.
"В 2025 году в рамках госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" и нацпроекта "Инфраструктура для жизни" планируют отремонтировать 428 км автомобильных дорог и 316 погонных метров мостов и путепроводов. Кроме того, будет построено около 70 км дорог", - анонсировали в минтрансе.
Также по поручению президента России Владимира Путина в Крыму продолжается работа по строительству съездов с трассы "Таврида" к морскому побережью. Модернизируется транспортная инфраструктура, необходимая для развития туризма.
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