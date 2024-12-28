https://crimea.ria.ru/20241228/novye-dorogi-i-mosty-v-mintranse-kryma-otchitalis-po-itogam-2024-goda-1142984998.html

Новые дороги и мосты: в минтрансе Крыма отчитались по итогам 2024 года

Новые дороги и мосты: в минтрансе Крыма отчитались по итогам 2024 года - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Новые дороги и мосты: в минтрансе Крыма отчитались по итогам 2024 года

В 2024 году в Крыму построили 114 километров новых дорог и отремонтировали 30 мостов. Об этом в своем Telegram-канале информирует министерство транспорта... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T11:08

2024-12-28T11:08

2024-12-28T10:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В 2024 году в Крыму построили 114 километров новых дорог и отремонтировали 30 мостов. Об этом в своем Telegram-канале информирует министерство транспорта республики.Работы проходили в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на 53 объектах, из них 28 - автомобильные дороги протяженностью более 200 километров."В 2025 году в рамках госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" и нацпроекта "Инфраструктура для жизни" планируют отремонтировать 428 км автомобильных дорог и 316 погонных метров мостов и путепроводов. Кроме того, будет построено около 70 км дорог", - анонсировали в минтрансе.Также по поручению президента России Владимира Путина в Крыму продолжается работа по строительству съездов с трассы "Таврида" к морскому побережью. Модернизируется транспортная инфраструктура, необходимая для развития туризма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на дорогах Крыма - десятки единиц техники вышли на дежурствоКакой ремонт можно делать на городских улицах в дождь и снегАэропорт "Симферополь" свяжут с городами Крыма железной дорогой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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