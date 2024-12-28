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Ситуация на дорогах Крыма - десятки единиц техники вышли на дежурство - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Ситуация на дорогах Крыма - десятки единиц техники вышли на дежурство
Ситуация на дорогах Крыма - десятки единиц техники вышли на дежурство - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Ситуация на дорогах Крыма - десятки единиц техники вышли на дежурство
На дорогах Крыма в субботу дежурят 58 единиц спецтехники, сообщает "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T07:40
2024-12-28T07:40
ситуация на дорогах крыма
дороги крыма
крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма в субботу дежурят 58 единиц спецтехники, сообщает "Крымавтодор".По состоянию на утро, на большей части автомагистралей преимущественно влажно, покрытие обрабатывается.На данный момент на Ангарском перевале -2 градуса, осадков нет. Аналогичная ситуация в районе Шапки Партизан.В Симферополе и поселке Грэсовском 0 градусов, покрытие влажное, обработанное. В Добровской долине 1 градус мороза, дорога влажная. В Белогорске около нуля градусов, морось. В Судаке, Керчи +2 градуса, без осадков. В Бахчисарае и Красноперекопске: +1.В Саках идет мокрый снег, дорога мокрая. В Алуште сухо, +5 градусов. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию.По прогнозам синоптиков, в субботу в Крыму местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега; ночью в отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Ситуация на дорогах Крыма - десятки единиц техники вышли на дежурство

Дороги Крыма в субботу обрабатывают 58 единиц спецтехники

07:40 28.12.2024
 
© КрымавтодорОбледенение дорог
Обледенение дорог
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма в субботу дежурят 58 единиц спецтехники, сообщает "Крымавтодор".
По состоянию на утро, на большей части автомагистралей преимущественно влажно, покрытие обрабатывается.
На данный момент на Ангарском перевале -2 градуса, осадков нет. Аналогичная ситуация в районе Шапки Партизан.
В Симферополе и поселке Грэсовском 0 градусов, покрытие влажное, обработанное. В Добровской долине 1 градус мороза, дорога влажная. В Белогорске около нуля градусов, морось.
В Судаке, Керчи +2 градуса, без осадков. В Бахчисарае и Красноперекопске: +1.
В Саках идет мокрый снег, дорога мокрая.
В Алуште сухо, +5 градусов.
Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию.
По прогнозам синоптиков, в субботу в Крыму местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега; ночью в отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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