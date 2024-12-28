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В Самаре в доме взорвался газ в котельной – есть пострадавшие
В Самаре в доме взорвался газ в котельной – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 28.12.2024
В Самаре в доме взорвался газ в котельной – есть пострадавшие
В Самаре в жилом доме произошел взрыв газа в помещении котельной, пострадали три человека, в том числе один ребенок, также повреждено шесть квартир. Об этом... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T16:41
2024-12-28T16:41
2024-12-28T16:41
газ
взрыв
происшествия
самара
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Самаре в жилом доме произошел взрыв газа в помещении котельной, пострадали три человека, в том числе один ребенок, также повреждено шесть квартир. Об этом сообщают региональная прокуратура и агентство РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.Как уточнили агентству РИА Новости в правоохранительных органах, на первом этаже в котельной произошел взрыв газа, который затронул четыре квартиры на первом этаже и две квартиры на втором. По их данным, пострадавшие - двое взрослых и девочка.На месте происшествия работают прокурор Куйбышевского района Самары, представители администрации и спасательных служб.Решается вопрос о размещении жильцов пострадавших квартир.Организована проверка исполнения законодательства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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газ, взрыв, происшествия, самара, новости
В Самаре в доме взорвался газ в котельной – есть пострадавшие
Двое взрослых и ребенок пострадали при взрыве газа в котельной в жилом доме в Самаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Самаре в жилом доме произошел взрыв газа в помещении котельной, пострадали три человека, в том числе один ребенок, также повреждено шесть квартир. Об этом сообщают региональная прокуратура и агентство РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
"В доме по улице Данилевского на первом этаже в помещении котельной произошла авария, в результате которой обрушились стены смежных с техническим помещением квартир. Три человека пострадали, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении прокуратуры.
Как уточнили агентству РИА Новости в правоохранительных органах, на первом этаже в котельной произошел взрыв газа, который затронул четыре квартиры на первом этаже и две квартиры на втором. По их данным, пострадавшие - двое взрослых и девочка.
На месте происшествия работают прокурор Куйбышевского района Самары, представители администрации и спасательных служб.
Решается вопрос о размещении жильцов пострадавших квартир.
Организована проверка исполнения законодательства.
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