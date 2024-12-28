https://crimea.ria.ru/20241228/v-samare-v-dome-vzorvalsya-gaz-v-kotelnoy--est-postradavshie-1142997701.html

В Самаре в доме взорвался газ в котельной – есть пострадавшие

В Самаре в доме взорвался газ в котельной – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 28.12.2024

В Самаре в доме взорвался газ в котельной – есть пострадавшие

В Самаре в жилом доме произошел взрыв газа в помещении котельной, пострадали три человека, в том числе один ребенок, также повреждено шесть квартир. Об этом... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T16:41

2024-12-28T16:41

2024-12-28T16:41

газ

взрыв

происшествия

самара

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Самаре в жилом доме произошел взрыв газа в помещении котельной, пострадали три человека, в том числе один ребенок, также повреждено шесть квартир. Об этом сообщают региональная прокуратура и агентство РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.Как уточнили агентству РИА Новости в правоохранительных органах, на первом этаже в котельной произошел взрыв газа, который затронул четыре квартиры на первом этаже и две квартиры на втором. По их данным, пострадавшие - двое взрослых и девочка.На месте происшествия работают прокурор Куйбышевского района Самары, представители администрации и спасательных служб.Решается вопрос о размещении жильцов пострадавших квартир.Организована проверка исполнения законодательства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

самара

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газ, взрыв, происшествия, самара, новости