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В Самаре в доме взорвался газ в котельной – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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В Самаре в доме взорвался газ в котельной – есть пострадавшие
В Самаре в доме взорвался газ в котельной – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 28.12.2024
В Самаре в доме взорвался газ в котельной – есть пострадавшие
В Самаре в жилом доме произошел взрыв газа в помещении котельной, пострадали три человека, в том числе один ребенок, также повреждено шесть квартир. Об этом... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T16:41
2024-12-28T16:41
газ
взрыв
происшествия
самара
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Самаре в жилом доме произошел взрыв газа в помещении котельной, пострадали три человека, в том числе один ребенок, также повреждено шесть квартир. Об этом сообщают региональная прокуратура и агентство РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.Как уточнили агентству РИА Новости в правоохранительных органах, на первом этаже в котельной произошел взрыв газа, который затронул четыре квартиры на первом этаже и две квартиры на втором. По их данным, пострадавшие - двое взрослых и девочка.На месте происшествия работают прокурор Куйбышевского района Самары, представители администрации и спасательных служб.Решается вопрос о размещении жильцов пострадавших квартир.Организована проверка исполнения законодательства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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газ, взрыв, происшествия, самара, новости
В Самаре в доме взорвался газ в котельной – есть пострадавшие

Двое взрослых и ребенок пострадали при взрыве газа в котельной в жилом доме в Самаре

16:41 28.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Самаре в жилом доме произошел взрыв газа в помещении котельной, пострадали три человека, в том числе один ребенок, также повреждено шесть квартир. Об этом сообщают региональная прокуратура и агентство РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
"В доме по улице Данилевского на первом этаже в помещении котельной произошла авария, в результате которой обрушились стены смежных с техническим помещением квартир. Три человека пострадали, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении прокуратуры.
Как уточнили агентству РИА Новости в правоохранительных органах, на первом этаже в котельной произошел взрыв газа, который затронул четыре квартиры на первом этаже и две квартиры на втором. По их данным, пострадавшие - двое взрослых и девочка.
На месте происшествия работают прокурор Куйбышевского района Самары, представители администрации и спасательных служб.

Решается вопрос о размещении жильцов пострадавших квартир.

Организована проверка исполнения законодательства.
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ГазВзрывПроисшествияСамараНовости
 
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