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Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Тамани
Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Тамани - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Тамани
На Крымском мосту выросла очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T06:39
2024-12-29T06:39
2024-12-29T06:41
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. На Крымском мосту выросла очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне вечером со стороны Тамани стояли 157 транспортных средств, на выезде из Крыма - 278 авто. К ночи очередь постепенно рассосалась.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железными дорогами Крыма проехали 11 млн человек за годАэропорт "Симферополь" свяжут с городами Крыма железной дорогойКомфортно и безопасно: в Феодосии провели капремонт автостанции
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Тамани
На Крымском мосту в очереди со стороны Тамани более 50 машин
06:39 29.12.2024 (обновлено: 06:41 29.12.2024)