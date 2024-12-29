https://crimea.ria.ru/20241229/krymskiy-most-seychas-rastet-ochered-so-storony-tamani-1143002412.html

Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Тамани

Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Тамани - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Тамани

На Крымском мосту выросла очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T06:39

2024-12-29T06:39

2024-12-29T06:41

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

транспорт

логистика

новости крыма

крым

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. На Крымском мосту выросла очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне вечером со стороны Тамани стояли 157 транспортных средств, на выезде из Крыма - 278 авто. К ночи очередь постепенно рассосалась.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железными дорогами Крыма проехали 11 млн человек за годАэропорт "Симферополь" свяжут с городами Крыма железной дорогойКомфортно и безопасно: в Феодосии провели капремонт автостанции

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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