Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Тамани - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20241229/krymskiy-most-seychas-rastet-ochered-so-storony-tamani-1143002412.html
Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Тамани
Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Тамани - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Тамани
На Крымском мосту выросла очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T06:39
2024-12-29T06:41
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
логистика
новости крыма
крым
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124783265_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_19950e66029560323a46c8389cc8cc99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. На Крымском мосту выросла очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне вечером со стороны Тамани стояли 157 транспортных средств, на выезде из Крыма - 278 авто. К ночи очередь постепенно рассосалась.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железными дорогами Крыма проехали 11 млн человек за годАэропорт "Симферополь" свяжут с городами Крыма железной дорогойКомфортно и безопасно: в Феодосии провели капремонт автостанции
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124783265_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b088f8d04e72abab3e3681599b695018.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Тамани

На Крымском мосту в очереди со стороны Тамани более 50 машин

06:39 29.12.2024 (обновлено: 06:41 29.12.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. На Крымском мосту выросла очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
" По состоянию на 6 утра в очереди со стороны Тамани находятся 56 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
Накануне вечером со стороны Тамани стояли 157 транспортных средств, на выезде из Крыма - 278 авто. К ночи очередь постепенно рассосалась.
Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Железными дорогами Крыма проехали 11 млн человек за год
Аэропорт "Симферополь" свяжут с городами Крыма железной дорогой
Комфортно и безопасно: в Феодосии провели капремонт автостанции
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаКрымКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:53Выгорело 4 тысячи "квадратов" - на Кубани локализовали пожар на овощебазе
11:47В Севастополе слышна стрельба – что происходит
11:43Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии
11:36Крымский мост сейчас - в очереди более тысячи машин
11:22Авария на магистральной сети в Симферополе - когда дадут тепло
10:53В Крыму перенесли сроки строительства двух спортивных объектов в селах
10:28Украинский агент передавал вражеской разведке фото ТЭК в Подмосковье 1:12
10:14В Крыму поднимают цены на проезд в транспорте
09:58Когда отремонтируют дорогу от Ялты до Ай-Петри в Крыму
09:47На Кубани горит овощебаза - к месту направили пожарный поезд
09:32Крымский мост: очередь стремительно растет
09:16Тела 120 погибших обнаружили на месте катастрофы в Южной Корее
08:39Лавров: разговоры о перемирии на Украине - путь в никуда
08:18Над Крымом сбили два беспилотника
07:59Как добраться в "Новый Херсонес" в новогодние и рождественские праздники
07:31Россия даст отпор США и НАТО в случае угроз для страны - Лавров
07:10Дед Мороз под пальмой и медведь на льдине – Новый год в Крыму с детьми
07:01Крым получит 69 млрд рублей по госпрограмме – что будет построено
06:56Крушение пассажирского самолета в Южной Корее - что известно
06:39Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Тамани
Лента новостейМолния