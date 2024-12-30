https://crimea.ria.ru/20241230/v-rossii-poobeschali-otvetit-na-repressii-protiv-svoikh-smi-v-evrope-1143024257.html
В России пообещали ответить на репрессии против своих СМИ в Европе
В России пообещали ответить на репрессии против своих СМИ в Европе - РИА Новости Крым, 30.12.2024
В России пообещали ответить на репрессии против своих СМИ в Европе
МИД России потребовал от ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ реакции на усиление репрессий против российских средств массовой информации в Европе. С соответствующим заявлением... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T19:17
2024-12-30T19:17
2024-12-30T19:17
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
сми
россия
журналистика
в мире
оон
обсе
юнеско
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. МИД России потребовал от ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ реакции на усиление репрессий против российских средств массовой информации в Европе. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова.О блокировке Telegram-каналов ряда российских СМИ в Европе стало известно 28 декабря. В частности, сообщалось, что Telegram-канал РИА Новости уже недоступен в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии.В своем комментарии Захарова назвала происходящее "планомерной зачисткой информационного пространства от любых неугодных источников информации" в рамках масштабной кампании репрессий.Она подчеркнула, что европейским пользователям такое ограничение доступа к ресурсам объясняют тем, что российские СМИ якобы нарушили местное законодательство, однако суть таких нарушений не разъясняется.Таким образом страны ЕС лишают собственных граждан возможности самостоятельно сформировать представление о происходящем в мире, подменяя реальность ее симуляцией, сфабрикованной мейнстримными СМИ и подконтрольными правящим кругам соцсетями, заявила Захарова.А следовательно, вопреки всем своим международным обязательствам в сфере обеспечения свободного доступа к информации, в Европе "попирают фундаментальные права человека на свободу выражения мнения и демонтируют основы демократического общества", подчеркнула она.При этом официальный представитель МИД РФ выразила надежду на то, что первые шаги Брату в новом качестве "не станут продолжением порочной практики его предшественницы, сознательно игнорировавшей нападки против российских СМИ и преступления против отечественных журналистов".В ряде стран Евросоюза было принято несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ. В частности, блокировке подверглись ресурсы медиагруппы "Россия сегодня": сайт РИА Новости, канал RT и другие. Персональные санкции были введены против шеф-редактора МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян и генерального директора Дмитрия Киселева.Несколькими днями ранее совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блинкен обвинил RT в участии во вмешательстве в дела других странЯМЭФ раскрыл главную тайну санкций Запада против РоссииСайт РИА Новости Крым заблокирован в Молдавии
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, сми, россия, журналистика, в мире, оон, обсе, юнеско, новости
В России пообещали ответить на репрессии против своих СМИ в Европе
Россия требует реакции на усиление репрессий против своих СМИ в Европе
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. МИД России потребовал от ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ реакции на усиление репрессий против российских средств массовой информации в Европе. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
О блокировке
Telegram-каналов ряда российских СМИ в Европе стало известно 28 декабря. В частности, сообщалось, что Telegram-канал РИА Новости уже недоступен в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии.
В своем комментарии Захарова назвала происходящее "планомерной зачисткой информационного пространства от любых неугодных источников информации" в рамках масштабной кампании репрессий.
"Почти в каждой из стран Евросоюза осуществлена блокировка Telegram-каналов отечественных вещателей, в частности: РИА Новости, "Известия", RT, "Российской газеты", "Первого канала", телеканала "Россия 1", НТВ. И этот список продолжает расти", – заявила Захарова.
Она подчеркнула, что европейским пользователям такое ограничение доступа к ресурсам объясняют тем, что российские СМИ якобы нарушили местное законодательство, однако суть таких нарушений не разъясняется.
Таким образом страны ЕС лишают собственных граждан возможности самостоятельно сформировать представление о происходящем в мире, подменяя реальность ее симуляцией, сфабрикованной мейнстримными СМИ и подконтрольными правящим кругам соцсетями, заявила Захарова.
А следовательно, вопреки всем своим международным обязательствам в сфере обеспечения свободного доступа к информации, в Европе "попирают фундаментальные права человека на свободу выражения мнения и демонтируют основы демократического общества", подчеркнула она.
"Требуем, чтобы профильные международные структуры дали надлежащую оценку таким действиям. В первую очередь ожидаем реакции от правозащитных механизмов ООН, руководства ЮНЕСКО и ее гендиректора Одре Азуле, а также от заступающего на свой пост недавно назначенного представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Яна Брату", – обратилась Захарова.
При этом официальный представитель МИД РФ выразила надежду на то, что первые шаги Брату в новом качестве "не станут продолжением порочной практики его предшественницы, сознательно игнорировавшей нападки против российских СМИ и преступления против отечественных журналистов".
"Оставляем за собой право на симметричные ответные меры", – заключила Захарова.
В ряде стран Евросоюза было принято несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ. В частности, блокировке подверглись ресурсы
медиагруппы "Россия сегодня": сайт РИА Новости, канал RT и другие. Персональные санкции были введены против шеф-редактора МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян
и генерального директора Дмитрия Киселева
.
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